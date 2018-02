Atp Rio: Fabio Fognini ottiene la terza vittoria in rimonta del torneo

Fabio Fognini approda alla semifinale dell’Atp 500 di Rio. L’azzurro, n°5 del seeding, ottiene la terza vittoria in rimonta di questo torneo battendo lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-7(3) 6-3 6-1 in due ore e trentasei minuti di gioco. Sembra averci preso gusto a questo tipo di vittorie ed affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Fernando Verdasco, con quest’ultimo avanti 3-2 nei precedenti.



(5) FABIO FOGNINI – ALJAZ BEDENE 6-7(3) 6-3 6-1

Quarti di finale Atp 500 Rio (terra battuta)

04.25 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Chiude con l’ace al centro e centra la semifinale a Rio, dopo 2 ore e 36′ (43′). Terzo incontro di fila vinto al terzo set per l’azzurro

04.25 – Quarto match point

04.24 – Vola via anche il terzo match point e poi arriva un’altro errore. Palla break

04.22 – Due punti vinti a tutto braccio dallo sloveno. 40-30

04.22 – 40-0, tre match point

04.20 – DOPPIO BREAK FOGNINI! Game orrendo per lo sloveno, che cede cinque punti di fila dal 40-0. 5-1 e possibilità di chiudere il match

04.19 – Doppio fallo Bedene. 40-40 da 40-0

04.15 – L’azzurro sale sul 4-1

04.14 – Punto a Fognini. Vantaggi

04.12 – Ora è Bedene a protestare, a suo modo il raccattapalle ancora non si era riposizionato e aveva alzato il braccio per segnalarlo —> VIDEO

04.10 – Ottima difesa dell’azzurro e salva le prime due

04.08 – 0-40, tre palle del contro-break

04.07 – Inizia bene lo sloveno in risposta, ma Fognini protesta col giudice di sedia. 0-15

04.05 – Si sblocca Bedene, tenendo a 15. 3-1

04.02 – L’azzurro conferma il break. 3-0

03.59 – BREAK FABIO FOGNINI! Contro-smorzata stretta vincente e vantaggio nel terzo set. 2-0

03.59 – Palla break. 30-40

03.58 – Dritto dell’azzurro in top-spin sulla riga. 15-15

03.56 – Discussione tra i due giocatori

03.55 – Fabio Fognini porta a casa il game. 1-0

03.54 – Seconda parità

03.53 – Game ai vantaggi

03.52 – Leggermente largo il rovescio. 40-30

03.49 – Inizia il parziale decisivo, serve l’azzurro

03.47 – Entrambi i giocatori negli spogliatoi

03.43 – GAME AND SECOND SET FABIO FOGNINI! Un set pari e siamo ad un’ora e cinquantatré minuti di battaglia (parziale da 45′)

03.42 – Ancora male Bedene. 30-40 e set point

03.39 – Gran difesa dell’azzurro e poi rovescio lungolinea. 5-3

03.38 – Lungo il recupero. Ancora parità

03.37 – Rovescio in rete e quarta palla del contro-break

03.37 – Risposta vincente di Bedene col dritto sulla seconda di Fognini. Terza parità

03.36 – Seconda parità, dritto in rete

03.35 – Tre palle del contro-break per lo sloveno ma l’azzurro le annulla. 40-40

03.30 – BREAK FOGNINI! Errore madornale di Bedene col dritto, a campo aperto. 4-3

03.30 – Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro e palla break. 30-40

03.28 – Lo sloveno torna a soffrire. 15-30

03.27 – Errore forzato di dritto in rete per Bedene, game a 0 per Fognini. 3-3

03.26 – Il pubblico apprezza il punto dell’azzurro. 30-0

03.23 – Ace centrale. 2-3

03.22 – Ancora un rovescio in rete e 40-30

03.22 – Rovescio lungolinea dello sloveno che prende in controtempo Fognini. 30-15

03.19 – L’azzurro tiene la battuta a 0. 2-2

03.16 – Game Bedene. 1-2

03.15 – Palla corta pazzesca dell’azzurro. 40-15

03.12 – Fognini lo porta a casa. 1-1

03.12 – Game pieno di errori in rete per entrambi. 40-40

03.10 – Errore forzato dell’azzurro. 30-30 e segnali di nervosismo

03.08 – Game Bedene. 0-1

03.07 – Passante di dritto. Terza parità

03.06 – Palla break per l’azzurro

03.05 – Bedene non riesce a chiudere. Seconda parità

03.04 – Errori da ambo le parte. 40-40

03.02 – Nel secondo set comincia lo sloveno al servizio ed è un game lottato. 30-30

02.58 – FIRST SET BEDENE! Altro errore di Fabio Fognini, di rovescio, e lo sloveno chiude per 7 punti a 3 dopo un’ora e otto minuti

02.58 – Doppio fallo e tre set point per lo sloveno. 6-3

02.57 – Dritto vincente e l’azzurro recupera un mini-break di ritardo. 5-2

02.55 – Brutta risposta di Fognini sulla seconda dello sloveno. Si gira sul 5-1

02.54 – Smash di Bedene dentro di poco dopo il lob dell’azzurro. 4-0

02.54 – Due dritti in rete e 3-0 per lo sloveno

02.52 – Doppio fallo di Fabio Fognini e 1-0 Bedene

02.52 – Servizio vincente di Bedene. TIE-BREAK

02.51 – Troppo profondo il rovescio e game ai vantaggi

02.50 – 30-40 e set point per l’azzurro

02.48 – Altro errore forzato e 0-30

02.47 – Stecca con il dritto lo sloveno. 0-15

02.45 – L’azzurro si garantisce almeno il tie-break. 6-5

02.43 – Il nastro aiuta Bedene. 15-15

02.42 – Ottimo game dello sloveno e tiene a 15, completando la rimonta. 5-5

02.37 – CONTRO-BREAK BEDENE! Fabio Fognini costretto alla seconda e lo sloveno ottiene una risposta vincente col dritto anomalo. 5-4

02.36 – Bedene passa l’azzurro, sfiorandolo. Palla del contro-break

02.35 – Rovescio lungolinea in rete e 30-30

02.33 – Servizio e dritto, game Bedene. 5-3, ora l’azzurro può chiudere

02.32 – Altro game complicato per lo sloveno. 30-30

02.27 – Bedene torna a regalare e Fognini sale sul 5-2

02.26 – Palla corta vincente e ancora parità —> VIDEO

02.26 – Rovescio in uscita dal servizio sbagliato. Terza palla break

02.25 – Servizio e dritto. Game ai vantaggi

02.24 – Lo sloveno risponde bene e ha ora due possibilità di contro-break. La prima vola via

02.23 – Righe trovate da entrambi ma vince l’azzurro il punto. 15-15

02.22 – Game Bedene. 4-2

02.21 – Una ottima prima ed un serve and volley a cancellare le due chance

02.20 – Lo sloveno sembra uscito dal parziale. 15-40 e due palle del doppio break

02.16 – L’azzurro conferma il break a 0. 4-1

02.13 – BREAK FABIO FOGNINI! Un’altra ottima prima di Bedene ma questa volta non chiude subito e commette un altro errore

02.13 – Altro brutto dritto e seconda chance per l’azzurro

02.12 – Errore in lunghezza di dritto e lo sloveno concede ancora una palla break, annullandola ancora con una buona prima

02.11 – Rovescio in rete di Fognini. 30-30

02.10 – L’azzurro insiste sulla diagonale del rovescio e trova l’errore di Bedene. 0-30

02.07 – Fabio Fognini tiene agevolmente la battuta a 0. 2-1 e anche una discussione tra lo sloveno e il giudice di sedia, con la tecnologia che darebbe ragione al primo

02.04 – Lo sloveno riesce a portare a casa questo game. 1-1

02.02 – Gran bello scambio e Bedene si inventa un back offensivo in diagonale. Di nuovo parità

02.01 – Terza palla break

02.00 – Doppio fallo e seconda chance, ma ancora una volta il servizio aiuta lo sloveno

01.59 – Palla break per l’azzurro ma viene annullata dal servizio di Bedene

01.58 – Rovescio in rete dello sloveno. 40-40

01.57 – Ottima prima di Bedene. 30-30

01.56 – 15-15, prima il giudice di sedia dà torto all’azzurro, poi gli dà ragione

01.52 – Primo game portato a casa per Fognini. 1-0

01.53 – 40-30 da 40-0

01.51 – Inizia l’incontro con l’azzurro al servizio

00.44 – Giocatori in campo per il riscaldamento

00.16 – Terminato il match: Verdasco accede in semifinale annientando Thiem 6-4 6-0. Tra non molto scenderanno in campo l’azzurro e lo sloveno per stabilire chi sfiderà lo spagnolo

00.52 – Verdasco porta a casa il primo set per 6-4

23.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. il match tra Fabio Fognini e Aljaz Bedene inizierà dopo quello tra Dominic Thiem e Fernando Verdasco, che comincerà a breve. Nel frattempo già delineata la prima semifinale: sarà tra il cileno Nicolas Jarry (che ha sconfitto 7-5 6-3 Pablo Cuevas) e l’argentino Diego Schwartzman (6-3 6-4 a Gael Monfils)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Aljaz Bedene, i precedenti

Rio de Janeiro 2016 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Bedene 7-5 6-3

Amburgo 2015 – Terra battuta – QF – FOGNINI b. Bedene 6-4 7-5

Rio de Janeiro 2014 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Bedene 7-6(5) 0-6 6-1

Viña del Mar 2014 – Terra battuta – R16 – FOGNINI b. Bedene 6-4 7-6(0)

Indian Wells 2013 – Cemento – R128 – FOGNINI b. Bedene 6-4 6-3

Acapulco 2013 – Terra battuta – R16 – FOGNINI b. Bedene 2-6 6-4 7-6(4)

Coppa Davis 2011 – Terra battuta – FOGNINI b. Bedene 6-2 2-2 rit.

Fabio Fognini alla ricerca della semifinale

L’azzurro, autore di un bell’inizio di stagione, dopo aver superato in rimonta sia il brasiliano Thomaz Bellucci che lo statunitense Tennys Sandgren (in questo caso annullando un match point, per la sedicesima volta in carriera), tenta l’accesso al penultimo atto dell’Atp 500 di Rio affrontando lo sloveno Aljaz Bedene. I precedenti sono tutti a favore di Fabio Fognini, 7-0, e quindi parte come il favorito di questa sfida. Il nativo di Lubiana però è anch’egli in un periodo di ottima forma, avendo centrato la finale a Buenos Aires ed avendo estromesso dal torneo brasiliano lo spagnolo Pablo Carreño Busta, semifinalista all’US Open 2017, oltre ad aver ritoccato il suo best ranking (n°43 ora) e con la possibilità di migliorarlo, dovesse sconfiggere l’azzurro.