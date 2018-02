Atp Rio: Fabio Fognini sconfigge in rimonta anche Tennys Sandgren (Video Highlights)

Fabio Fognini avanza ai quarti di finale dell’Atp 500 di Rio (terra battuta). L’azzurro, n°5 del seeding, sconfigge in rimonta anche lo statunitense Tennys Sandgren con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) in due ore e venti minuti di gioco. Dopo la vittoria con il brasiliano Thomaz Bellucci, ne arriva un’altra del medesimo tipo per Fognini, che ora affronterà lo sloveno Aljaz Bedene (7-0 per l’azzurro nei precedenti).

23.59 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Chiude con una palla corta e si aggiudica il match dopo due ore e venti minuti (un’ora e un minuto la durata del terzo parziale)

23.58 – Timoroso Sandgren e match point per l’azzurro. 7-6

23.57 – Dritto larghissimo. Si gira ancora sul 6-6

23.57 – Doppio errore di Fognini e set point per l’avversario. 5-6

23.56 – Largo di poco il rovescio dello statunitense. 5-4

23.54 – Il nastro non aiuta l’azzurro. 4-3 e contro mini-break

23.53 – Miracolo difensivo di Sandgren ma Fabio Fognini effettua un pallonetto no-look. Si gira sul 4-2 —> VIDEO

23.51 – 3-0

23.50 – Gran risposta e mini-break in apertura per l’azzurro. 1-0

23.49 – Game Fognini. TIE-BREAK

23.47 – Profondi i colpi dell’azzurro. 30-0

23.44 – Ancora bene con la prima di servizio lo statunitense e tiene a 15. 5-6

23.42 – Altro errore di Sandgren. 5-5

23.41 – Il nastro devia il passante di rovescio di Fognini. 40-30

23.40 – Dritto in rete. 30-15

23.39 – Lo statunitense arriva sulla palla corta dell’azzurro. 0-15

23.37 – Sandgren chiude con l’ace. 4-5 e Fabio Fognini costretto a servire per rimanere nel match

23.37 – 40-30 da 40-0

23.35 – Due ottimi dritti dello statunitense. 30-0

23.34 – Game Fognini. 4-4

23.33 – Scambio duro portato a casa dall’azzurro. 30-0

23.30 – Ace di Sandgren e 3-4

23.30 – Fognini stecca il dritto, nervoso. 40-15

23.29 – L’azzurro se la prende con Bernardes, citando Nadal

23.27 – Game Fognini. 3-3

23.26 – Ottima difesa dell’azzurro e Sandgren esagera nella potenza del dritto. 40-30

23.26 – 30 pari da 30-0

23.22 – Game Sandgren. 2-3

23.22 – Ace esterno. Vantaggi

23.21 – Dritto in rete dello statunitense e palla break. 30-40

23.20 – Due nastri favorevoli a Fognini. 15-30

23.18 – Game vinto dall’azzurro. 2-2

23.17 – Ace centrale. 40-15

23.16 – Doppio fallo. 15-15

23.16 – Ottima palla corta di Fognini. 15-0

23.13 – Secondo warning per l’azzurro e penalty point: game a 0 per lo statunitense. 1-2

23.12 – Servizio e dritto di Sandgren. 15-0

23.11 – Game a 0 per Fognini. 1-1

23.09 – Lo statunitense tiene il servizio a 15, chiudendo con una volée. 0-1

23.05 – I giocatori rientrano in campo e Sandgren servirà per primo anche nel terzo set

23.00 – GAME AND SECOND SET FABIO FOGNINI! Ottima prima e un set pari dopo 45′ di parziale

22.59 – Pallonetto di Sandgren sulla linea, l’azzurro chiude ancora con lo smash. Set point

22.58 – Chiusura con lo smash. 40-40

22.58 – Sbaglia ancora Fognini e concede una chance di contro-break

22.57 – 30 pari da 30-0

22.55 – Discussioni tra i due giocatori e Bernardes, giudice di sedia dell’incontro. Poi 30-0 per l’azzurro

22.51 – Si riprende e Sandgren tiene la battuta. 5-4 e possibilità per Fabio Fognini di vincere il secondo parziale

22.49 – Il giudice di sedia ferma il gioco, c’era del fumo e uno strano odore

22.48 – 30-30

22.46 – Continua a faticare lo statunitense negli spostamenti e l’azzurro lo punisce. 0-30

22.45 – Fognini riesce a chiuderlo. 5-3 e Sandgren serve per restare nel set

22.45 – Altro game combattuto sul servizio dell’azzurro. 30-30

22.41 – Con l’ace finale Sandgren tiene la battuta a 15. 4-3

22.38 – Break confermato a 30. 4-2

22.37 – Doppio fallo. 30-15

22.36 – Ottimo scambio tra i due ma alla fine lo vince l’azzurro. 30-0

22.32 – BREAK FABIO FOGNINI! Rovescio in rete di Sandgren e l’azzurro passa in vantaggio. 3-2

22.31 – Smash di Fognini e tre palle break. 0-40

22.31 – Due brutti errori dello statunitense. 0-30

22.29 – Fognini riesce a portarsi a casa il game, con errore sotto rete per Sandgren. 2-2

22.28 – 30-30

22.27 – L’azzurro torna a faticare con il dritto. 15-30

22.23 – Bene al servizio e col dritto lo statunitense, tenendo a 15. 1-2

22.21 – Fognini riesce a tenere la battuta a 15. 1-1

22.18 – Game a 0 per Sandgren. 0-1

22.17 – Inizia il secondo set, con lo statunitense ancora al servizio

22.14 – GAME AND FIRST SET SANDGREN! Stecca il dritto l’azzurro e scaraventa a terra la racchetta con violenza. 6-4 dopo 32′

22.14 – Doppio fallo di Fognini e due set point per lo statunitense: il primo se ne va grazia alla prima. 30-40

22.13 – Rimbalzo anomalo e l’azzurro sbaglia. 15-30

22.10 – CONTRO-BREAK FABIO FOGNINI! Contropiede di dritto vincente e parziale ancora aperto. 4-5

22.09 – 15-40 e due palle del contro-break

22.09 – Bravo l’azzurro a far arretrare Sandgren. 15-30

22.06 – Anche grazie a due ottimi dritti, Fognini vince il game 0. 3-5, ora lo statunitense può servire per il set

22.04 – Sandgren tiene la battuta a 15. 2-5, ora l’azzurro serve per rimanere nel set

22.01 – Game Fognini. 2-4

22.01 – Altro doppio fallo. 40-30

22.00 – Doppio fallo dell’azzurro. 40-15

21.57 – Molto falloso Fognini e Sandgren conferma il break. 1-4

21.56 – 30-30 sul servizio dello statunitense

21.54 – BREAK SANDGREN! Volée sbagliata dall’azzurro. 1-3

21.53 – Rovescio in rete: 15-40 e due palle break

21.53 – Parte male Fognini in questo turno di battuta. 0-30

21.50 – Game a 0 per Sandgren, con tre ace. 1-2

21.49 – L’azzurro porta a casa il game. 1-1

21.47 – Dritto in controbalzo di Fognini, all’incrocio delle righe. 15-15

21.46 – Lo statunitense porta a casa il game, pur a fatica. 0-1

21.45 – E’ iniziato il match, con Sandgren al servizio e ha dovuto subito annullare una palla break

21.39 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Incontro inedito per Fabio Fognini

Nel secondo turno dell’Atp 500 di Rio l’azzurro, affronterà lo statunitense Tennys Sandgren, avversario mai affrontato in precedenza e capace di spingersi a sorpresa sino ai quarti di finale nell’ultima edizione dell’Australian Open, venendo poi battuto dal Next Gen coreano Hyeon Chung. Fabio Fognini nel primo incontro del torneo ha avuto la meglio sul brasiliano Thomaz Bellucci, rimontando da un situazione di 7-6(5) 4-0 in suo sfavore e imponendosi poi per 6-7 7-5 6-2. Lo statunitense infine ha usufruito del ritiro del suo avversario, lo spagnolo Roberto Carballes Baena (vincitore dell’Atp 250 di Quito, terra battuta), sul punteggio di 4-6 6-1 4-3. In questo inizio di 2018 l’azzurro ha raggiunto le semifinali nell’Atp 250 di Sydney (cemento, perdendo contro il russo Daniil Medvedev), mentre a Melbourne ha perso nel quarto turno contro il ceco Tomas Berdych; in Coppa Davis è stato l’artefice dei punti decisivi contro il Giappone (battendo Taro Daniel e Yuichi Sugita), mentre nell’ultimo torneo prima di Rio (Atp 250 Buenos Aires, terra battuta) ha perso all’esordio contro il giocatore di casa Leonardo Mayer.