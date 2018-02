Atp Rio: Fabio Fognini sconfitto in due set da Fernando Verdasco, che vola in finale (Video Highlights)

Fabio Fognini termina in semifinale la propria corsa nell’Atp 500 di Rio. L’azzurro, testa di serie n°5, è stato sconfitto dallo spagnolo Fernando Verdasco (n°8 del seeding), imponendosi con il punteggio di 1-6 5-7 in un’ora e sedici minuti. Non riesce al tennista di Taggia la quarta rimonta in altrettanti match e il madrileno ora affronterà in finale l’argentino Diego Schwartzman, con quest’ultimo che ha vinto l’unico precedente.

GLI HIGHLIGHTS

(5) FABIO FOGNINI – (8) FERNANDO VERDASCO 1-6 5-7

Semifinale Atp 500 Rio (terra battuta)

00.10 – GAME, SET AND MATCH VERDASCO! Largo il rovescio di Fabio Fognini, che cede 1-6 5-7 dopo un’ora e sedici minuti (52′ la durata del secondo parziale). Lo spagnolo affronterà in finale Diego Schwartzman

00.09 – Stecca con il dritto e match point per lo spagnolo

00.09 – Altro rovescio in rete dell’azzurro. 30-30

00.04 – Verdasco si assicura il tie-break. 5-6

00.03 – Bene con il rovescio, poi però lo spagnolo stecca e il game non è ancora chiuso. 40-30

00.02 – Doppio fallo di Verdasco. 15-15

00.01 – Fognini se la cava. 5-5

00.00 – Rovescio in rete dell’azzurro. Seconda parità

23.59 – Game ai vantaggi

23.58 – 30-30, dritto in corridoio perché ha la palla addosso e non lo gestisce al meglio

23.57 – Doppio fallo di Fabio Fognini. 0-15

23.54 – Lo spagnolo sale 5-4, tenendo a 15. L’azzurro servirà per restare nel match

23.52 – Altro game tranquillo per Fognini, con Verdasco che è calato rispetto al primo set. 4-4

23.48 – Lo spagnolo vince il game a 15. 3-4

23.44 – Serve meglio ora l’azzurro e tiene a 0. 3-3

23.41 – Game Verdasco, davvero male Fognini. 2-3

23.41 – Due gratuiti di rovescio e vantaggio interno

23.39 – Le prime due chance volano via

23.38 – L’azzurro manda lo spagnolo fuori dal campo. 0-40 e tre palle break

23.38 – Doppio errore di Verdasco. 0-30

23.37 – Game a 30 per Fognini. 2-2

23.36 – L’azzurro ha una fasciatura sul ginocchio destro, per questo la sua spinta è calata

23.32 – Fognini risponde male e lo spagnolo chiude a 0 con l’ace esterno. 1-2

23.30 – L’azzurro tiene per la prima volta nel match il proprio turno di battuta. 1-1

23.30 – Drop shot di Verdasco peggiore di quello di Fognini. Vantaggio interno —> VIDEO

23.29 – Si va ai vantaggi

23.28 – Game ancora combattuto sul servizio dell’azzurro, che sbaglia il drop shot. 40-30

23.25 – A fatica Verdasco sale sull’1-0

23.24 – Doppio fallo e game ai vantaggi

23.23 – Fabio Fognini non si muove benissimo, ma ora è sotto 40-30 da 40-0

23.21 – Inizia il secondo set, serve lo spagnolo

23.18 – GAME AND FIRST SET VERDASCO! Chiude col dritto e si aggiudica il primo parziale per 6-1 in appena 24′ —> VIDEO

23.17 – 0-40: spagnolo devastante e tre set point

23.16 – Verdasco comanda lo scambio e conferma il doppio break. 1-5: Fabio Fognini già serve per restare nel set

23.15 – Gran dritto lungolinea. 40-30

23.14 – Doppio fallo dello spagnolo. 15-30

23.10 – DI NUOVO DOPPIO BREAK VERDASCO. Altro errore gratuito dell’azzurro e 1-4

23.10 – 15-40, lo spagnolo sciupa la prima chance di un nuovo doppio-break

23.09 – Doppio fallo dell’azzurro. 0-30

23.08 – PRIMO CONTRO-BREAK FABIO FOGNINI. Lo spagnolo gioca un game pessimo, con smorzata finale senza filo logico: 1-3

23.08 – Ora è Verdasco a regalare. 0-40 e tre palle del primo contro-break

23.04 – DOPPIO BREAK VERDASCO! Lo spagnolo gioca sulle righe e costringe l’azzurro ancora all’errore. 0-3

23.03 – Dritto in rete e palla del doppio break. 30-40

23.02 – Due gratuiti di Fabio Fognini, l’ultimo con un rovescio in rete. 0-30

23.01 – Break confermato a 30. 0-2

22.58 – Doppio fallo dello spagnolo. 0-15

22.57 – BREAK VERDASCO! Risposta vincente col rovescio lungolinea. 0-1

22.57 – Fognini scarico e concede due palle break

22.56 – Subito aggressivo lo spagnolo in risposta. 0-30

22.55 – Inizia il match con l’azzurro al servizio

22.45 – Giocatori in campo per il riscaldamento

22.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Terminato la prima semifinale tra Diego Schwartzman e Nicolas Jarry, con il primo che ha vinto per 7-5 6-2 ed è il primo finalista del torneo di Rio. A breve in campo Fabio Fognini e Fernando Verdasco

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Fernando Verdasco, i precedenti

Shanghai 2017 – Cemento – R64 – FOGNINI b. Verdasco 2-6 6-4 6-2

US Open 2010 – Cemento – R128 – VERDASCO b. Fognini 1-6 7-5 6-1 4-6 6-3

Wimbledon 2010 – Erba – R128 – FOGNINI b. Verdasco 7-6(9) 6-2 6-7(6) 6-4

Acapulco 2010 – Terra battuta – R32 – VERDASCO b. Fognini 2-6 6-4 6-0

Umago 2008 – Terra battuta – SF – VERDASCO b. Fognini 6-1 6-3

Fabio Fognini certo del rientro in top-20 da lunedì 26 febbraio

L’azzurro è ora in cerca della finale all’Atp 500 di Rio, dopo aver vinto in rimonta i tre incontri precedenti, rispettivamente contro il brasiliano Thomaz Bellucci per 6-7(5) 7-5 6-2, lo statunitense Tennys Sandgren per 4-6 6-4 7-6(6) e lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 6-7(3) 6-3 6-1. Acquisita la certezza di ritornare in top-20 da lunedì 26 febbraio, Fabio Fognini affronterà lo spagnolo Fernando Verdasco nel penultimo atto del torneo (nei precedenti il tennista di Taggia è in svantaggio per 3-2). Il tennista di Madrid nei quarti di finale ha estromesso a sorpresa l’austriaco Dominic Thiem, dominando con il punteggio di 6-4 6-0 dopo aver vinto al terzo set contro due argentini, Leonardo Mayer per 6-2 3-6 6-3 e Nicolas Kicker per 6-7(3) 6-2 6-0.

Le dichiarazioni di Fernando Verdasco dopo la vittoria con Dominic Thiem

Le dichiarazioni di Fabio Fognini dopo la vittoria con Aljaz Bedene