Dopo aver rifilato quattro gol al Bari ne segna altri quattro anche al Palermo. Un attacco formidabile quello dell’Empoli con Caputo e Donnarumma che si intendono a meraviglia e momentaneamente conquista la vetta della classifica. Caputo con la tripletta di questa sera distrugge una squadra solida come quella del Palermo che per la prima volta in questo campionato ha subito una brutta sconfitta. Gli uomini di Andreazzoli conquistano la vetta e sperano nella sconfitta casalinga del Frosinone, impegnato domani contro il Pescara in casa. In caso di sconfitta dei ciocari tutte le tre formazioni andrebbero a 43 punti.

90’+1′- L’arbitro nonostante abbia dato tre minuti di recupero fischia prima la fine della partita che non aveva più storia.

90’+1′- Conclusione di Jajalo ben lontano dalla porta, ma il tiro termina alto.

89′- Ci saranno tre minuti di recupero.

87′- Corner per il Palermo che non va a buon fine.

85′- Conclusione in area di Trajkovski deviata da Veseli in angolo.

83′- Esce Brighi ed entra Lollo.

82′- GOOOLLL!!! 4-0 Empoli con Caputo su calcio di rigore.

81′- Esce Zajic per Luperto.

78′- Destro di Rolando che va di poco fuori.

74′- Ammonito subito Rolando che è entrato al posto di Coronado.

73′- Ninkovic entra al posto di Donnarumma.

71′- Il Palermo prova a reagire con Nestorovski ma la sua conclusione viene sventrata da Gabriel in corner.

69′- Tiro di Moreo che va alto sopra la traversa.

67′- Donnarumma per un poco non riusciva a segnare il quarto gol per l’Empoli. Fermato poi dalla retroguardia siciliana.

65′- Gnaoré entra al posto di Szyminski.

63′- Zajic tira da fuori area e va a finire di poco a lato.

61′- Tiro di Nestorovski che viene deviato da Gabriel in corner.

59′- Dawidowizc salva su Zajic. Grande partita del giocatore dell’Empoli.

57′- Gabriel salva su Maietta dopo un suo colpo di testa.

56′- Entra Moreo ed esce Chochev.

53′- Ammonizione di Veseli che commette fallo su un centrocampista.

50′- GOOOLLLLL!!! 3-0 Empoli. Doppietta di Caputo che approfitta dell’assist di Zajic e getta la palla in rete.

48′- Cross dalla destra di Trajikoski sul secondo palo verso Chochev, che colpisce male e la palla termina fuori.

46′- Ammonito Zajic per fallo irregolare.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′- Dopo il gol di Caputo l’arbitro non dà recupero.

45′-GOOOLLLL!!!! 2-0 Empoli. Zajc fornisce un filtrante rasoterra a Caputo che dopo un dribbling su Struna e deposita la palla in rete.

43′-Cross di Zajic che termina sul fondo.

41′- Struna cerca di avanzare centralmente ma non trova vicino i suoi amici.

37′- Chochev colpisce male di testa dopo la battuta del corner.

36′-Di Lorenzo ferma Aleesami prima del cross in area.

33′-Cross di Pasqual con Posavec che riesce ad uscire e a fare sua la palla.

31′-Struna ammonito per fallo irregolare.

28′-Punizione battuta da Coronado, svetta di testa Nestorovski sul primo palo. Ma la palla termina di poco fuori.

25′- Gabriel sta molto attento e riesce a far ripartire l’azione dopo una palla indietro.

23′- Maietta commette fallo su Nestorovski.

19′-Gabriel è autore di una grande parata su tiro pericoloso di Nestorosvki.

16′-Cross di Trajikoski che manda la palla in area, ma la difesa dell’Empoli spazza la palla e allontana il pericolo.

13′-Il destro di Zajic manda in area di rigore la palla ma la retroguardia palermitana allontana il pericolo spazzando la palla fuori dall’area.

11′-GOOOOLLLL!!! 1-0 Empoli con Brighi. Cross di Pasqual che mette la palla al centro area, Brighi ne approfitta e spinge il pallone in rete.

10′-Zajc cade in area dopo la spinta di Coronado, l’arbitro lascia proseguire.

8′-Punizione per il Palermo con Coronado che batte ma la sfera termina tra le braccia di Gabriel.

6′-Pasqual crossa sulla sinistra la prende Donnarumma ma Bellusci ci mette il piede e ferma l’attaccante.

4′-Zajc prova a sfondare al limite dell’area, Jajalo lo ferma e fa ripartire il Palermo.

2′-Cross di Struna la intercetta Pasqual, ma non va a buon fine questa prima sortita offensiva del Palermo.

1′-Iniziato il match.

20:25- FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual, Brighi, Castagnetti, Bennacer; Zajc; Caputo, Donnarumma. All. Andreazzoli

20:20- FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (3-5-2):Posavec; Dawidowicz, Struna, Bellusci; Szyminski, Coronado, Jajalo, Chochev, Aleesami; Trajkovski; NestorovskI. All. Tedino

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Palermo. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Andreazzoli e Tedino.

17:30- PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel-Di Lorenzo-Veseli-Maietta-Pasqual-Untersee-Brighi-Bennacer-Zajic-Caputo-Donnarumma. All. Andreazzoli

17:25- PROBABILE FORMAZIONE PALERMO (3-5-2): Posavec-Bellusci-Struna-Dawidowicz-Szyminski-Chochev-Jajalo-Coronado-Aleesami-Trajikosvki-Nestorovski. All. Tedino

Big match tra Empoli e Palermo stasera da grandi palcoscenici dove i toscani hanno la possibilità di agganciare i siciliani in classifica. Certo non sarà una passeggiata di salute quella del Palermo. La squadra di Tedino in Toscana dovrà contenere gli assalti dell’Empoli. Gli undici di Tedino cercheranno di non farsi agguantare in classifica e a non far scappare il Frosinone impegnato nella giornata di domani contro il Pescara in casa.

Per quanto riguarda l’Empoli, la prima curiosità di formazione riguarda il nuovo arrivato Mimmo Maietta, sulla carta già in predicato di partire dal primo minuto, altrimenti si potrebbe pensare a Luperto al fianco di Veseli. L’altra situazione da gestire è quella della pesante squalifica di Krunic, con Lollo e Brighi a giocarsi la sua maglia con sulla carta il primo ad essere in leggero vantaggio. Gli indisponibili sono: Krunic, Provedel, Mchedlidze, Pejovic. In casa Palermo, in porta ci sarà un rigenerato Posavec, protagonista indiscusso del match contro il Brescia. Rajkovic è finalmente guarito ma schierarlo dal primo minuto sarebbe un azzardo. Scelte obbligate, dunque, in difesa con l’ex Bellusci e Struna pronti a fermare la coppia gol Caputo-Donnarumma.