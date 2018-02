LIVE Fabio Fognini – Joao Domingues, Atp San Paolo: risultato in tempo reale

(2) FABIO FOGNINI – (Q) JOAO DOMINGUES, non prima delle 19.30 italiane

Secondo turno Atp 250 San Paolo (terra battuta)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini in cerca di un buon risultato anche a San Paolo

Dopo essersi fermato alle semifinali dell’Atp 500 di Rio (terra battuta, sconfitto dallo spagnolo Fernando Verdasco), l’azzurro cerca di proseguire nella scia anche a San Paolo, Atp 250 sempre sul rosso, nel quale è testa di serie n°2. Esordisce direttamente al secondo turno con un bye, nel quale affronterà il qualificato portoghese Joao Domingues, che è riuscito ad accedere al main draw battendo in due set sia il dominicano Jose Hernandez-Fernandez che il russo Ivan Nedelko prima di battere nel primo turno un altro qualificato, l’argentino Renzo Olivo (questa volta in rimonta dopo aver perso il primo parziale). Non vi sono precedenti tra Fabio Fognini e il suo avversario, quindi parte favorito e dovrà cercare di far più punti possibili per preservare la top-20 (che ha ritrovato dopo tre anni di distanza dall’ultima volta, nel gennaio del 2015), in quanto a marzo dovrà difendere i 360 punti ottenuti a Miami nel 2017, in cui ha raggiunto la seconda semifinale in carriera in un Masters 1000 e la prima in assoluto sul cemento, dopo che aveva ottenuto la prima sulla terra di Monte Carlo nel 2013.