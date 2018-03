Atp Indian Wells 2018: Fabio Fognini sconfitto al terzo set da Jeremy Chardy (Video Highlights)

Fabio Fognini saluta all’esordio il Masters 1000 di Indian Wells 2018. L’azzurro, testa di serie n°16, è stato sconfitto in rimonta dal francese Jeremy Chardy, n°100 Atp, con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-4 in due ore e quarantadue minuti. Per il taggiasco si tratta della prima sconfitta contro il tennista di Pau, che ora nel secondo turno affronterà il vincente tra il francese Adrian Mannarino e il qualificato canadese Peter Polansky.

GLI HIGHLIGHTS

(16) FABIO FOGNINI – JEREMY CHARDY 6-4 6-7(2) 4-6

Secondo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

01.01 – GAME, SET AND MATCH CHARDY! Il francese vince in rimonta e batte per la prima volta Fabio Fognini in due ore e quarantadue minuti (59′ la durata del terzo parziale)

01.00 – Doppio fallo. 40-30

01.00 – 40-15, due match point

00.58 – Ancora male Chardy con la seconda. Risposta vincente dell’azzurro, 0-15

00.56 – Game a 0 per Fognini. Il francese ora può chiudere il match sul 5-4

00.54 – Game Chardy. 3-5

00.53 – Il francese non riesce a chiudere. Ancora parità

00.52 – Dritto di Fognini nei piedi di Chardy, il quale poi perde lo scambio. Seconda parità

00.50 – Doppio fallo sulla palla game. Vantaggi

00.50 – Dritto sulla riga. 40-30

00.49 – 30-30 sul servizio di Chardy

00.45 – Game Fabio Fognini. 3-4

00.44 – Gran palla corta dell’azzurro. Di nuovo vantaggio interno

00.43 – Terza parità

00.43 – Ace di seconda. Vantaggio interno

00.42 – Largo il dritto del transalpino. Altra parità

00.41 – Risposta vincente del francese. Ai vantaggi arriva una palla del doppio break

00.39 – Il giudice di sedia chiama l’out ma il falco mostra che il dritto di Fognini pizzica la riga. 15-15

00.38 – Chardy conferma il break. 2-4

00.38 – Doppio fallo del francese. 40-30 da 40-0

00.33 – BREAK CHARDY! Dritto all’incrocio delle righe, non il primo per lui in questo incontro. 2-3

00.32 – Il transalpino martella da fondocampo. Seconda chance

00.32 – Doppio fallo dell’azzurro e palla break per il francese. Rimedia con un’ottima seconda

00.31 – Anche questo game va ai vantaggi

00.27 – Gran recupero di Chardy e 2-2

00.26 – Game ai vantaggi

00.25 – Doppio fallo del francese. 0-30

00.22 – Altro game a 0 per Fognini. 2-1

00.20 – Chardy tiene la battuta a 30. 1-1

00.16 – Game a 0 per l’azzurro. 1-0

00.14 – Inizia il terzo set. Una persona si è sentita male e ha ritardato l’inizio

00.09 – Toilet break terminato, Fabio Fognini inizierà il terzo set al servizio

00.02 – SECOND SET CHARDY! Il transalpino chiude alla grande il tie-break con l’ace. Un set pari dopo un’ora e quarantaquattro minuti (1h e 2′ la durata del secondo parziale)

00.02 – 6-2, quattro set point

00.00 – Si gira sul 5-1 per il francese, l’azzurro assente in questo tie-break

23.57 – Doppio mini-break per Chardy. 0-3

23.56 – Fabio Fognini chiude il game a 15. TIE-BREAK

23.52 – Il francese tiene la battuta a 15 e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

23.49 – CONTRO-BREAK CHARDY! Che scambio tra i due, ma alla fine il transalpino prima trova la riga e poi chiude col dritto a sventaglio. 5-5 —>VIDEO

23.49 – Anche questa vola via ma ne arriva una quinta

23.48 – Nuovo dritto vincente e quarta possibilità di break

23.47 – Terza chance

23.47 – Il nastro devia il dritto del francese. 40-40

23.46 – Gran dritto e due chance di rientrare nel set. 15-40

23.45 – Chardy risponde bene. 15-30

23.42 – Il transalpino vince il game a 30. Fognini ora, sul 5-4, può chiudere il match

23.40 – L’azzurro tiene la battuta a 0 e sale sul 5-3

23.37 – Ace al centro di Fognini. 30-0

23.35 – Game Chardy. 4-3

23.34 – Ace esterno. Vantaggi

23.34 – Scambio chiuso con lo smash. 30-40

23.33 – Ace. 15-40

23.33 – Doppio fallo del francese e nuova possibilità di tornare avanti di due break. 0-40

23.32 – Dritto lungolinea vincente dell’azzurro. 0-30

23.31 – PRIMO CONTRO-BREAK CHARDY. Game disastroso per Fognini. 4-2

23.30 – Un po’ troppo lezioso e sbaglia la palla corta. Tre chance di un primo contro-break

23.30 – Leggero calo dell’azzurro. 0-30

23.27 – DOPPIO BREAK FABIO FOGNINI! Rovescio in rete del transalpino. 4-1

23.27 – Terza palla break

23.27 – Dritto lungolinea vincente. 40-40

23.26 – La prima se ne va. 30-40

23.26 – Doppio fallo e due chance per il doppio vantaggio

23.25 – Chardy mostra delle crepe. 0-30

23.24 – Break confermato a 0. 3-1

23.20 – BREAK FABIO FOGNINI! Il taggiasco risponde bene e costringe all’errore il francese. 2-1

23.20 – Il nastro devia il dritto di Chardy. 30-40 e palla break per l’azzurro

23.17 – Game Fognini. 1-1

23.16 – Ancora bene col rovescio lungolinea. Quarta parità

23.15 – Rovescio lungolinea del francese che è davvero di poco largo. Terza parità

23.14 – Fallo di piede di Fognini, doppio fallo e altra chance di break

23.13 – Seconda parità

23.12 – Palla break per Chardy, dritto all’incrocio delle righe

23.12 – Game ai vantaggi

23.11 – Dritto in contropiede del francese. 30-30

23.09 – Game Chardy. 0-1

23.08 – Gran scambio tra i due, alla fine la spunta il transalpino. Vantaggio interno

23.07 – Game ai vantaggi

23.05 – Gran chiusura a rete dell’azzurro. 0-30

23.04 – Inizia il secondo set, ancora il francese al servizio

23.01 – GAME AND FIRST SET FABIO FOGNINI! Buon back in approccio e Chardy manda il dritto in rete. 6-4 dopo 36′

23.01 – 40-30, set point

23.00 – L’azzurro commette un altro doppio fallo. 15-30

22.59 – Doppio fallo. 15-15

22.57 – BREAK FABIO FOGNINI! Chardy serve bene ma poi è costretto all’errore dopo la risposta dell’azzurro. 5-4

22.57 – Gran dritto ad annullare la seconda. 30-40

22.56 – La prima vola via. 15-40

22.55 – Secondo doppio fallo e tre palle break concesse. 0-40

22.55 – Doppio fallo del transalpino. 0-30

22.54 – Dritto a rientrare dall’esterno del campo per l’azzurro. 0-15

22.53 – Anche Fabio Fognini tiene la battuta a 15. 4-4

22.49 – Game Chardy, altro ace per lui. 3-4

22.49 – Ace di seconda del francese. 40-15

22.47 – L’azzurro riesce a tenere la battuta. 3-3

22.46 – Dritto incrociato vincente di Fognini. Parità

22.45 – Pallonetto vincente del francese e l’azzurro butta la racchetta a terra. Palla break

22.44 – Volée alta di Chardy e Fognini poi manda il dritto in rete. 15-30

22.41 – Buona seconda e il francese porta a casa il game. 2-3

22.40 – Un ace ad annullare la chance di break

22.39 – Dritto lungolinea dell’azzurro e Chardy stecca. Palla break

22.38 – Ace. 30-30

22.38 – Il transalpino ritorna a sbagliare parecchio. 15-30

22.36 – CONTRO-BREAK CHARDY! Il francese chiude lo scambio con un dritto a sventaglio imprendibile. 2-2

22.35 – Lungo il dritto di Fognini. Palla del contro-break

22.35 – Game ai vantaggi dal 40-15

22.30 – BREAK FABIO FOGNINI! Ancora un errore di dritto per Chardy. 2-1

22.30 – Terza palla break

22.29 – Ottima seconda di servizio. Parità

22.29 – La prima l’annulla con una volée di rovescio. 30-40

22.28 – Sbaglia ancora il francese, questa volta di rovescio. 15-40 e due palle break

22.27 – Risponde bene l’azzurro e Chardy forza troppo. 0-30

22.26 – Game Fognini. 1-1

22.25 – Ora ace di seconda. 30-15

22.24 – L’azzurro apre invece con un doppio fallo. 0-15

22.23 – Chardy tiene la battuta a 15, con ace finale e scendendo diverse volte a rete. 0-1

22.20 – Inizia il match, serve il francese

22.14 – Si testa il campo per vedere se si può proseguire

22.11 – I giocatori sono in campo per il riscaldamento ma ha iniziato a piovere leggermente

21.54 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Terminato il match tra le due statunitensi Danielle Rose Collins e Madison Keys, con la vittoria a sorpresa della prima. A breve in campo Fabio Fognini e Jeremy Chardy

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Fabio Fognini – Jeremy Chardy, i precedenti

Miami 2017 – Cemento – R32 – FOGNINI b. Chardy 3-6 6-4 6-4

Amburgo 2015 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Chardy 6-3 6-7(5) 6-4

Viña Del Mar 2014 – Terra battuta – QF – FOGNINI b. Chardy 6-4 3-6 6-2

Fabio Fognini alla ricerca di ulteriori conferme del proprio inizio di stagione

L’azzurro esordisce nel Masters 1000 di Indian Wells dopo aver ricevuto un bye al primo turno, essendo titolare della testa di serie n°16. Il suo sfidante sarà il francese Jeremy Chardy, con cui è avanti per 3-0 nei precedenti a livello di main draw Atp. L’ottimo inizio di stagione ha caricato parecchio il tennista taggiasco, avendo raggiunto i quarti a Sydney, il quarto turno all’Australian Open, la semifinale a Rio e la vittoria in quel di San Paolo (solo a Buenos Aires una battuta d’arresto nel secondo turno) e punta ad andare oltre il terzo turno, sin qui suo massimo risultato in California. Al contrario il tennista di Pau non ha iniziato benissimo la stagione, vantando solo due secondi turni negli Atp 250 di Montpellier e New York e perdendo all’esordio nel primo Slam stagionale contro lo statunitense Tennys Sandgren.