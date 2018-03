Atp Indian Wells 2018: Roger Federer come un treno, 6-2 6-1 a Filip Krajinovic (Video Highlights)

Roger Federer avanza al quarto turno del Masters 1000 di Indian Wells. Lo svizzero, n°1 Atp nonché del seeding, ha avuto la meglio sul serbo Filip Krajinovic, testa di serie n°25, con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 59′. Partenza lenta per il tennista di Basilea, poi una volta prese le misure all’avversario è entrato in modalità “Fed-Express” e chiuso rapidamente; la prossima sfida lo vedrà di fronte al francese Jeremy Chardy, che aveva eliminato nel primo turno l’azzurro Fabio Fognini (3-1 per l’elvetico nei precedenti).

GLI HIGHLIGHTS

(1) ROGER FEDERER – (25) FILIP KRAJINOVIC 6-2 6-1

Terzo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

22.47 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Altra ottima prima e altro set chiuso in maniera netta. 59′ minuti la durata dell’incontro (27′ quella del secondo parziale)

22.47 – 40-0, tre match point

22.46 – DOPPIO BREAK FEDERER! Ottima risposta e poi il serbo manda il dritto in rete. 5-1

22.45 – Doppio fallo di Krajinovic e palla del doppio break

22.45 – Rovescio incrociato dell’elvetico che trova l’incrocio delle righe. 40-40 —> VIDEO

22.43 – Il serbo continua a giocare senza margine d’errore. 30-30

22.40 – Con un ace ed un’ottima seconda Federer sale sul 4-1

22.39 – Il serbo lo costringe ai vantaggi

22.38 – Dritto in uscita dal servizio in rete. 40-30

22.37 – Doppio fallo dello svizzero. 15-15

22.36 – Game Krajinovic, il primo di questo secondo parziale. 3-1

22.35 – Lunga la risposta dell’elvetico. 40-40

22.35 – Doppio fallo del serbo. Chance del doppio break

22.34 – Due grandi dritti di Federer. 30-30 da 30-0

22.31 – Game perfetto dello svizzero e break confermato, con due ace. 3-0

22.30 – BREAK ROGER FEDERER! Chiamato dentro il recupero del serbo, ma il tennista di Basilea chiama hawk eye e ha ragione. Rottura prolungata e 2-0

22.29 – Lo svizzero risponde bene e poi chiude col rovescio lungolinea. Palla break

22.29 – Game ai vantaggi

22.27 – Krajinovic chiude lo scambio con la volée alta di dritto. 30-30

22.26 – Questa volta Federer esagera nel cercare un’altra palla corta e perde il punto. 15-30

22.25 – Il serbo è letteralmente in confusione. 0-30

22.24 – Iniziato il secondo set e l’elvetico tiene ancora a 0, in versione “Fed-express” e con altra palla corta vincente

22.20 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Chiusura col passante di dritto in avanzamento. 6-2 dopo 31′

22.20 – Doppio fallo e tre set point per lo svizzero

22.19 – Krajinovic ancora in difficoltà. 0-30

22.16 – L’elvetico conferma il break a 0, con tanto di rovescio tagliato vincente. 5-2 —> VIDEO

22.14 – BREAK ROGER FEDERER! Rovescio in controbalzo e Krajinovic manda in rete il proprio

22.14 – Il serbo sbaglia con il dritto. Palla break per lo svizzero

22.13 – Federer non demorde e lo costringe ai vantaggi

22.12 – Il serbo serve bene e si riscatta. 30-30

22.11 – Krajinovic costretto per due volte all’errore. 0-30

22.08 – Game a 0 per l’elvetico. 3-2

22.07 – Il serbo trova le linee e aggancia il suo avversario. 2-2

22.05 – Serve and volley a segno. Altra parità

22.05 – Doppio fallo di Krajinovic. Nuova chance di break

22.04 – Prova Federer a gestire lo scambio col back ma alla fine sbaglia. Vantaggi

22.03 – 30-40, altra palla break

22.03 – Brutto errore dello svizzero, dritto in rete. 30-30

22.02 – Fallo di piede e doppio fallo. Krajinovic protesta con Layani, giudice di sedia dell’incontro. 15-30

22.01 – Federer non arriva in tempo sulla palla corta del serbo. 15-15

21.58 – CONTRO-BREAK KRAJINOVIC! Ancora una buona risposta e l’elvetico sbaglia. 2-1

21.58 – Occasione annullate ottimamente. 40-40, ma poi ne arriva una terza

21.57 – Riga di Krajinovic e lo svizzero stecca col dritto. Due palle del contro-break

21.55 – BREAK ROGER FEDERER! Col back “infastidisce” il serbo, che manda il rovescio in rete. 2-0

21.54 – Largo il rovescio di Krajonovic, che concede due palle break

21.53 – Parte bene l’elvetico in risposta, specie col dritto. 15-30

21.51 – Federer tiene la battuta, con tre punti consecutivi dal 15-30. 1-0

21.49 – Iniziato il match, serve lo svizzero

21.40 – Giocatori in campo per il riscaldamento

21.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Terminato il match tra Sasnovich e Wozniacki, con la seconda che l’ha spuntata in rimonta al terzo set. A breve in campo Roger Federer e Filip Krajinovic

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer prosegue la difesa del titolo, per lui ora una sfida inedita

L’elvetico ha passato con qualche rischio l’esordio nel torneo, ossia il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells in cui ha sconfitto, in due giorni diversi a causa della pioggia, l’argentino Federico Delbonis per 6-3 7-6(6). Ora nel terzo atto del torneo (secondo incontro, dopo il bye del primo turno) Roger Federer affronterà il serbo Filip Krajinovic, testa di serie n°25, in un confronto inedito.

Il nativo di Sombor sta confermando che il finale del 2017 (dove raggiunse la finale nel Masters 1000 di Parigi-Bercy) non è stato un caso; dopo aver perso al primo turno di Doha, ha poi saltato l’Australian Open per infortunio. Nel mese di febbraio si è ripresentato bene, perdendo dal futuro finalista, il bulgaro Grigor Dimitrov, nel secondo turno di Rotterdam e raggiungendo i quarti a Marsiglia e la semifinale a Dubai (in entrambi i casi sconfitto dal francese Lucas Pouille). Krajinovic ebbe una grande carriera a livello junior, anche frequentando l’accademia di Nick Bollettieri, poi numerosi infortuni ne hanno fermato l’ascesa; aveva anche perso gli sponsor a causa di essi, ma il connazionale Novak Djokovic gli ha dato una mano a tal proposito.