Atp Indian Wells 2018: Roger Federer raggiunge i quarti di finale, 7-5 6-4 a Jeremy Chardy (Video Highlights)

Roger Federer raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’elvetico, n°1 Atp, ha avuto la meglio sul francese Jeremy Chardy (n°100) con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti. Buon match da parte del nativo di Pau ma il tennista di Basilea non ha concesso nulla sul proprio servizio e ha approfittato dei pochi errori del rivale per portare a casa il match; ora affronterà di nuovo il coreano Hyeon Chung, testa di serie n°23, che ha sconfitto con ritiro nella semifinale dell’ultimo Australian Open.

GLI HIGHLIGHTS

(1) ROGER FEDERER – JEREMY CHARDY 7-5 6-4

Quarto turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

01.43 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Il primo è sufficiente e il francese sorride, andando ad abbracciare il rivale. Quarti di finale agguantati dallo svizzero in un’ora e 24′ (38′ la durata del secondo parziale)

01.42 – Vincente col rovescio lungolinea. 40-0 e tre match point

01.39 – BREAK ROGER FEDERER! Gran dritto ad incrociare ad aprirsi il campo e chiude col rovescio. 5-4 e chance di chiudere il match

01.39 – Seconda palla break

01.38 – Punto ben giocato, non riesce il passante a Federer. Parità

01.37 – Palla break, l’elvetico mette pressione e Chardy sbaglia

01.36 – Risposta dello svizzero col rovescio che si alza e finisce all’incrocio delle righe. 30-30





01.35 – Doppio fallo del francese. 15-15

01.34 – Roger Federer molto concentrato al servizio, tenendolo a 15. 4-4





01.31 – Game Chardy. 3-4

01.30 – Servizio e dritto del francese. 40-30

01.28 – L’elvetico tiene la battuta. 3-3

01.28 – 40-0, punto del match: demivolée dello svizzero, recupero di Chardy, poi pallonetto e successivo tweener del francese, che è in campo ma Federer fa buona guardia e chiude

01.24 – Il francese vince il game a 30. 2-3

01.23 – Che risposta in back dell’elvetico. 30-15

01.21 – Federer tiene la battuta a 0. 2-2

01.18 – Chardy serve di nuovo bene e chiude. 1-2

01.17 – Game combattuto, ora siamo ai vantaggi

01.16 – 30 pari

01.15 – Passante incrociato di dritto da fuori del campo per lo svizzero. 15-15





01.14 – Dopo aver perso il primo punto, Federer tiene la battuta conquistandone quattro di fila. 1-1

01.11 – Game Chardy. 0-1

01.10 – Dritto in rete. 40-40

01.09 – E’ iniziato il secondo set e il francese è 40-30, da 40-0 però

01.05 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Servizio e demivolée per l’elvetico, Chardy ci arriva ma non riesce a deviarla oltre la rete. 7-5 dopo 45′

01.05 – Largo il dritto del francese. 40-0, tre set point

01.04 – Ace di seconda per lo svizzero. 30-0

01.01 – BREAK ROGER FEDERER! Altro doppio fallo del francese e ora ha la possibilità di chiudere il primo set. 6-5

01.01 – Altra palla break

01.00 – Dritto in rete di Chardy. Ancora parità

00.59 – Federer risponde bene ma poi manda lungo il dritto. 40-40

00.58 – Doppio fallo. Chance di break per l’elvetico

00.58 – 30-30

00.57 – Chardy intercetta il passante ma manda lunga la volée. 0-30

00.56 – Federer gestisce bene lo scambio col dritto, il francese alla fine sbaglia. 0-15

00.55 – Anche lo svizzero tiene la battuta a 0. 5-5

00.52 – Game Chardy; Roger Federer non riesce a rispondere in maniera adeguata. 4-5

00.51 – Ace. 30-0

00.51 – Bella stop-volley del francese. 15-0

00.49 – Game Federer, che chiude a rete; poche prime in campo, ma quando accade è punto sicuro sino ad ora. 4-4

00.46 – Chardy si porta sul 4-3

00.45 – Serve and volley, game ai vantaggi

00.44 – Doppio fallo e palla break per l’elvetico

00.44 – Il francese manda lungo il rovescio. 30-30

00.42 – Lo svizzero serve ancora bene e tiene a 15. 3-3

00.38 – Ace di seconda: Federer chiama hawk eye ma la decisione viene confermata. 2-3

00.36 – L’elvetico spinge con il dritto e Chardy sbaglia. 15-30

00.33 – Altro game tranquillo per Federer, a 15. 2-2

00.29 – Servizio e dritto. Il francese vince il game: 1-2

00.28 – Dritto a sventaglio vincente, poi però sbaglia il successivo Chardy. 30-30

00.26 – Lo svizzero invece tiene la battuta a 0. 1-1

00.24 – Il francese porta a casa il primo game. 0-1

00.23 – Chardy sbaglia il passante. Parità

00.22 – 40-30 da 40-0, giornata ventosa ad Indian Wells

00.20 – Inizia il match, serve il francese

00.12 – Giocatori in campo per il riscaldamento

00.02 – Terminato l’incontro, con la rumena che ha avuto la meglio. A breve in campo Federer e Chardy

23.13 – Slitta ancora l’inizio dell’incontro, visto che Halep e Martic ora sono al terzo set

21.35 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. L’incontro Wta tra Simona Halep e Petra Martic sta per iniziare, quindi Roger Federer e Jeremy Chardy scenderanno in campo subito dopo

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Jeremy Chardy, i precedenti

Monte Carlo 2015 – Terra battuta – R32 – FEDERER b. Chardy 6-2 6-1

Parigi-Bercy 2014 – Cemento indoor – R32 – FEDERER b. Chardy 7-6(5) 6-7(5) 6-4

Roma 2014 – Terra battuta – R32 – CHARDY b. Federer 1-6 6-3 7-6(6)

Brisbane 2014 – Cemento – SF – FEDERER b. Chardy 6-3 6-7(3) 6-3

Roger Federer alla ricerda dei quarti di finale, difendendo titolo e prima posizione Atp

L’elvetico si avvicina sempre di più alla difesa del n°1 del ranking, in quanto occorrerà la semifinale per terminare il torneo davanti a Rafael Nadal (assente per infortunio), dopo aver sconfitto nei primi due incontri (dopo un bye) l’argentino Federico Delbonis e in maniera netta e rapida il serbo Filip Krajinovic. Per accedere ai quarti di finale, il tennista di Basilea affronterà nel quarto turno del torneo il francese Jeremy Chardy, n°100, che ha sconfitto in serie il connazionale Julien Benneteau, l’italiano Fabio Fognini e l’altro connazionale Adrian Mannarino; nei precedenti confronti, Roger Federer è in vantaggio per 3-1 e l’ultimo di essi risale al 2015, in quel di Monte Carlo.

Per il nativo di Pau il quarto turno in California è sino ad ora il miglior risultato in questo 2018, dopo il primo turno all’Australian Open e a Delray Beach, oltre ai secondi ottenuti a Montpellier, New York e nel Challenger di Indian Wells, che si è giocato una settimana prima del torneo “ufficiale”.