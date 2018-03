Atp Indian Wells 2018: Roger Federer è in semifinale, 7-5 6-1 a Hyeon Chung (Video Highlights)

Roger Federer conquista la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Lo svizzero, n°1 Atp, ha avuto la meglio sulla testa di serie n°23, il coreano Hyeon Chung, per 7-5 6-1 in un’ora e ventitré minuti. Primo set equilibrato, poi all’inizio del secondo è decisivo il primo game, nel quale il tennista di Suwon non riesce a sfruttare quattro palle break (due delle quali annullate con l’ace dal tennista di Basilea) e poi cede per altre due volte il servizio. Con questa vittoria l’elvetico ha la certezza di restare in vetta al ranking e affronterà nel penultimo atto il croato Borna Coric, contro cui vinse l’unico precedente.

GLI HIGHLIGHTS

(1) ROGER FEDERER – (23) HYEON CHUNG 7-5 6-1

Quarti di finale Masters 1000 Indian Wells (cemento)

04.33 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Ace centrale, confermato dall’hawk-eye chiamato dall’elvetico. 7-5 6-1 dopo un’ora e ventitré minuti (36′ la durata del secondo parziale

04.32 – Annullata e poi con l’ace arriva il secondo match

04.31 – Si va ai vantaggi e arriva anche una palla break

04.30 – Largo il rovescio di Chung. Match point

04.29 – 30-30

04.28 – Ottima difesa dello svizzero e poi vincente col rovescio lungolinea. 15-15





04.27 – DOPPIO BREAK ROGER FEDERER! Doppio fallo del coreano, ora può chiudere il match. 5-1

04.26 – Terza chance di doppio break

04.26 – Servizio e dritto. Seconda parità

04.25 – Ben annullata ma Chung ne concede subito un’altra (ai vantaggi)

04.24 – Demivolée vincente, chance del doppio break

04.24 – Passante di rovescio per lo svizzero, leggermente aiutato dal nastro precedente. 30 pari

04.20 – Game Federer. 4-1

04.19 – Doppio fallo dell’elvetico, confermato dal falco. 30-30 da 30-0

04.17 – Game Chung. 3-1

04.16 – 30-30, altro game combattuto sul servizio del coreano

04.14 – Palla corta vincente di Chung. 15-0

04.12 – Lo svizzero conferma il break a 0. 3-0

04.10 – BREAK ROGER FEDERER! Largo il rovescio del coreano. 2-0

04.10 – Annullata la prima. 30-40

04.09 – Bel passante di rovescio dell’elvetico e Chung non riesce a deviarlo sotto rete. Due palle break

04.08 – Doppio fallo di Chung. 15-15

04.06 – Game Roger Federer, con 14 punti giocati. 1-0

04.05 – Ancora un ace. Quarta parità

04.04 – Arriva anche la quarta palla break

04.04 – Dritto vincente e terza parità

04.03 – Terza chance

04.02 – Annullata grazie al servizio ma ne arriva una seconda

04.01 – Dritto in rete, dopo aver tentato di gestire lo scambio col back. Palla break per il coreano

04.00 – Perso il controllo del dritto. 15-30

04.00 – Iniziato il secondo set, serve di nuovo lo svizzero

03.57 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Largo il dritto di Chung e primo set archiviato dopo 47′

03.56 – Due set point per l’elvetico

03.55 – Rovescio incrociato che sorprende il coreano. 15-30

03.54 – Roger Federer parte bene in risposta. 0-15

03.52 – Lo svizzero si garantisce almeno il tie-break. 6-5

03.51 – Che risposta di dritto (vincente) del coreano. 40-30

03.50 – Chung prende tutto in difesa ma Federer chiude con lo smash. 30-15

03.49 – Altro ottimo scambio ma questa volta è l’elvetico a portarlo a casa. 15-0

03.48 – Il coreano tiene la battuta a 0. 5-5

03.44 – Game Federer, perde il primo punto e vince i successivi quattro. 5-4

03.41 – Gran rovescio lungolinea e Chung si porta sul 4-4

03.41 – Ottima manovra con il dritto e il coreano sbaglia. 40-30

03.39 – L’elvetico stecca di dritto. 30-15

03.36 – Sotto 15-30 arrivano tre punti consecutivi per Federer, tra cui un ace e una volée. 4-3

03.33 – Diventano tre i giochi consecutivi vinti da Chung. 3-3

03.32 – Game ancora ai vantaggi. 40-40

03.31 – Risponde bene lo svizzero e il coreano forza il dritto. 15-30

03.27 – CONTRO-BREAK CHUNG! Scambio duro e alla fine sbaglia Federer. 3-2

03.26 – Il coreano risponde bene e arriva una chance di contro-break

03.26 – Si va ai vantaggi

03.25 – Chung si ripete col dritto incrociato. 40-30

03.23 – Gran passante di dritto incrociato del coreano. 0-15

03.23 – Chung si sblocca in questo match. 3-1

03.18 – Arrivano altri due ace e l’elvetico conferma il break a 15. 3-0

03.16 – BREAK ROGER FEDERER! Chung copre bene la rete ma il tennista di Basilea si inventa un lob col dritto pazzesco! 2-0





03.15 – Due errori consecutivi di dritto e arriva una palla break per lo svizzero (dal 40-0 in suo favore subisce quattro punti consecutivi)

03.14 – Il nastro aiuta l’elvetico, poi Chung sbaglia col rovescio. 40-30

03.13 – Doppio fallo del coreano. 40-15

03.11 – Federer tiene la battuta a 15, con tanto di due ace realizzati. 1-0

03.10 – Inizia il match, serve lo svizzero

03.04 – Buonanotte appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Hyeon Chung, i precedenti

Australian Open 2018 – Cemento – SF – FEDERER b. Chung 6-1 5-2 rit.

Roger Federer ad un passo dalla conferma della prima posizione del ranking

L’elvetico, dopo aver sconfitto nei primi tre turni del Masters 1000 di Indian Wells l’argentino Federico Delbonis, il serbo Filip Krajinovic e il francese Jeremy Chardy, è ad un passo dal terminare il torneo al n°1 Atp: per riuscirci dovrà raggiungere la semifinale, affrontando nei quarti il coreano Hyeon Chung, già affrontato nella semifinale dell’Australian Open quando il ventunenne fu costretto al ritiro sul 6-1 5-2 in favore del nativo di Basilea. Il tennista di Suwon ha ben impressionato in questo inizio di 2018, dopo il titolo ottenuto nel novembre 2017 alle Next Gen Atp Finals di Milano: secondo turno a Brisbane, quarti ad Auckland, semifinale (come detto prima) nel primo Slam stagionale, quarti di finale a Delray Beach (sconfitto dal futuro vincitore, lo statunitense Frances Tiafoe) e ad Acapulco (sconfitto dal finalista, il sudafricano Kevin Anderson). In California, infine, ha sconfitto nell’ordine il serbo Dusan Lajovic, il ceco Tomas Berdych e l’uruguaiano Pablo Cuevas.