Atp Indian Wells 2018: Roger Federer vince in due set contro Federico Delbonis (Video Highlights)

Roger Federer avanza al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Lo svizzero, testa di serie n°1, ha sconfitto in due giorni l’argentino Federico Delbonis per 6-3 7-6(6) dopo un’ora e quarantatré minuti totali (un’ora e quattro solo nella giornata odierna, ripartita dal 6-3 2-2). Il tennista di Basilea è atteso ora dalla sfida contro il serbo Filip Krajinovic, n°25 del seeding (nessun precedente tra i due).

GLI HIGHLIGHTS

(1) ROGER FEDERER – FEDERICO DELBONIS 6-3 7-6(6)

Secondo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

00.13 – GAME, SET AND MATCH ROGER FEDERER! Veronica finale, Delbonis ci arriva ma non per deviarla dall’altra parte. 45′ la durata della fine del set (1h e 4′ con i 19′ già giocati prima dell’interruzione)

00.13 – Che risposta dell’elvetico. Match point sul 7-6

00.12 – Rovescio in rete. 6-6 e si ricambia campo

00.11 – Doppio fallo dello svizzero, set point per l’argentino. 5-6

00.10 – Delbonis recupera lo svantaggio, che grinta. 5-5

00.09 – 5-4, Federer stecca di dritto

00.07 – Il nastro aiuta l’argentino. Si gira sul 4-2

00.05 – Delbonis sbaglia ancora e lo svizzero sale sul 4-1

00.04 – Mini-break immediato per Federer. 1-0

00.04 – Lo svizzero riesce a chiudere. TIE-BREAK

00.02 – Anche Federer costretto ai vantaggi

23.57 – Delbonis si garantisce almeno il tie-break. 5-6

23.56 – L’elvetico trova la riga col passante di dritto. 40-30 —> VIDEO

23.53 – Federer serve bene e tiene la battuta ancora a 0. 5-5

23.50 – Servizio vincente. 4-5

23.49 – Seconda parità, arriva un dritto steccato per Delbonis

23.48 – L’argentino costretto ai vantaggi

23.45 – Game a 0 per lo svizzero. 4-4

23.42 – Delbonis tiene la battuta a 0. 3-4

23.39 – Game Federer- 3-3

23.38 – Palla break per l’argentino ma l’elvetico l’annulla con lo smash. Seconda parità

23.37 – Roger Federer costretto ai vantaggi

23.34 – Delbonis tiene a 15 il primo turno di battuta al rientro. 2-3

23.23 – Giocatori in campo per il riscaldamento

23.13 – Buonasera appassionati di SuperNews. Terminato il match Daniel-Djokovic, con la vittoria a sorpresa del giapponese. A breve riprenderà il match tra Roger Federer e Federico Delbonis

————————————

07.36 – Match rinviato al giorno successivo a causa del persistere del maltempo. A Indian Wells sono le 22.35 del 10 marzo; sarà il terzo incontro dell’11 marzo (a partire dalle 19.00 italiane) sullo Stadium 1, dopo Daniel-Djokovic

07.04 – La pioggia persiste

06.03 – Ora piove forte, i giocatori vanno negli spogliatoi

06.01 – Grazie al servizio Federer vince il game a 30. 2-2

05.59 – Veronica dell’elvetico, poi l’argentino sbaglia il dritto. 30-0

05.56 – Game Delbonis. 1-2

05.56 – Bel passante lungolinea col dritto dell’argentino. 40-0

05.54 – Ace esterno e 1-1

05.53 – Dritto sbagliato a campo aperto. Vantaggi

05.52 – Servizio al corpo di Federer. 30-15

05.50 – Delbonis tiene la battuta a 15. 0-1

05.47 – Inizia il secondo set, serve l’argentino

05.45 – GAME AND FIRST SET ROGER FEDERER! Delbonis costretto all’errore e perde il set per 6-3 dopo 38′

05.44 – Set point

05.44 – Si va ai vantaggi

05.43 – Rovescio in rete dell’argentino. 30-40, altra chance di contro-break

05.41 – Parte male, 0-30

05.41 – Game Delbonis. 5-3, ora l’elvetico può chiudere il set

05.39 – Continuano gli errori. Altra parità

05.38 – Gran steccata di dritto per Delbonis. Seconda parità

05.37 – Game ai vantaggi

05.36 – Rovescio in rete dello svizzero. 30-30

05.35 – Ace al centro dell’argentino, poi però sbaglia. 15-30

05.32 – Ace al centro e Federer tiene la battuta a 30. 5-2

05.30 – Game Delbonis. 4-2

05.29 – Doppio fallo dell’argentino. 40-30

05.27 – Smorzata e contro-smorzata. 15-15

05.27 – L’elvetico sembra aver trovato la chiave di volte nelle risposte. 0-15

05.25 – Break confermato a 15. 4-1

05.23 – BREAK ROGER FEDERER! Manovra molto bene con il rovescio e Delbonis è costretto all’errore. 3-1

05.21 – Palla break per lo svizzero

05.21 – Largo il dritto dell’argentino. Vantaggi

05.19 – Diagonale di rovescio dell’elvetico. 40-30 —> VIDEO

05.16 – Ottima prima centrale di Roger Federer. 2-1

05.15 – Largo il dritto dello svizzero. Ancora game ai vantaggi

05.14 – Al contrario l’argentino risponde bene. 30-30

05.12 – Brutto game in risposta di Federer e Delbonis vince il game a 0. 1-1

05.09 – Con un ace al centro, l’elvetico tiene la battuta. 1-0

05.09 – Game ai vantaggi

05.07 – Inizia il match, Roger Federer al servizio

05.03 – Vengono asciugate le righe

04.54 – Piove su Indian Wells, posticipato l’inizio dell’incontro

04.43 – Giocatori in campo per il riscaldamento

04.32 – Verdasco vince il terzo set 6-3 e si qualifica per il terzo turno. A breve in campo lo svizzero e l’argentino

04.10 – Buonanotte appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Grigor Dimitrov e Fernando Verdasco sono ancora in campo, sul punteggio di 6-7(4) 6-4 2-2, subito dopo toccherà a Roger Federer contro Federico Delbonis

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Federico Delbonis, i precedenti

Amburgo 2013 – Terra battuta – SF – DELBONIS b. Federer 7-6(7) 7-6(4)

Roger Federer pronto per la difesa del titolo e della prima posizione del ranking

Dopo la conquista del sesto Australian Open in carriera e il raggiungimento del n°1 del ranking nell’Atp 500 di Rotterdam (e successiva vittoria di esso), diventando così il più anziano ad aver mai raggiunto tale posizione, il tennista di Basilea è pronto per difenderla, dovendo confermare il titolo vinto lo scorso anno ad Indian Wells nonostante l’assenza del suo grande rivale, Rafael Nadal. Per l’elvetico c’è l’argentino Federico Delbonis nel match d’esordio in California (al secondo turno, ricevendo un bye come tutte le primi 32 teste di serie), il quale è riuscito ad imporsi nell’unico precedente tra i due in carriera, risalente però al luglio 2013, più di quattro anni e mezzo fa. Il tennista di Azul ha invece collezionato due primi turni in questo inizio di 2018 (Brisbane ed Australian Open) e due secondi turni (Rio e San Paolo), con il suo miglior risultato sino ad ora la semifinale nell’Atp 250 di Buenos Aires.