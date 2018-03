Atp Indian Wells 2018: Thomas Fabbiano sconfigge Bradley Klahn ed avanza al secondo turno (Video Highlights)

Thomas Fabbiano avanza al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro, n°77 Atp, ottiene la sua prima vittoria in questa categoria di torneo sconfiggendo all’esordio la wild card statunitense Bradley Klahn, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Il tennista di San Giorgio Jonico è atteso dalla sfida contro la testa di serie n°8, lo statunitense Jack Sock (nessun precedente tra i due).

GLI HIGHLIGHTS

THOMAS FABBIANO – (WC) BRADLEY KLAHN 6-4 6-4

Primo turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

05.55 – GAME, SET AND MATCH THOMAS FABBIANO! Vola via il rovescio di Klahn e l’azzurro festeggia la prima vittoria in un Atp Masters 1000, 6-4 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti (44′ la durata del secondo parziale)

05.54 – Servizio e dritto. 40-30, match point

05.53 – Chiusura del punto a rete. 30-30

05.53 – Due brutti errori dell’azzurro. 15-30

05.50 – Game dello statunitense e ora Fabbiano può servire per chiudere il match. 5-4

05.49 – 30 pari

05.47 – Fantastica difesa dell’azzurro e Klahn sbaglia lo smash. 0-15

05.46 – Game Fabbiano. 5-3

05.45 – Doppio fallo dell’azzurro. 15-15

05.42 – Game in scioltezza per lo statunitense. 4-3

05.40 – Break confermato a 15. 4-2

05.36 – BREAK THOMAS FABBIANO! Gran risposta di rovescio incrociato stretto alla seconda di Klahn. 3-2

05.35 – Passante lungolinea di rovescio per Fabbiano. Seconda chance di break

05.34 – Seconda parità

05.33 – Ottima prima ad annullare questa chance. 40-40

05.32 – Gran dritto dell’azzurro e palla break. 30-40

05.31 – Rovescio in rete dello statunitense. 15-30

05.30 – L’azzurro porta a casa il game. 2-2

05.28 – Lungo il rovescio di Thomas Fabbiano. Seconda parità

05.27 – Altro vincente come il precedente. 40-40

05.26 – Dritto lungolinea vincente di Klahn. 30-30

05.22 – Il servizio dà una grossa mano allo statunitense. 1-2

05.21 – Altro errore provocato sotto rete. 30-30

05.20 – Ace al centro di Klahn. 15-15

05.19 – L’azzurro riesce a mantenere il proprio servizio, chiudendo a 30. 1-1

05.14 – Inizia il secondo set e lo statunitense tiene la battuta a 15. 0-1

05.10 – GAME AND FIRST SET THOMAS FABBIANO! Il nastro devia la risposta di Klahn, così l’azzurro chiude col dritto. 6-4 in 40′ la durata del primo parziale

05.10 – Servizio e dritto. 40-0, tre set point

05.06 – Game a 0 per lo statunitense, con ace di seconda finale. 5-4 e l’azzurro può ora chiudere il primo set

05.04 – L’azzurro conferma il break a 15. 5-3

05.00 – BREAK THOMAS FABBIANO! Ancora un errore di dritto per Klahn. 4-3

05.00 – Lo statunitense stecca di dritto. 15-40 e concede due palle break

04.58 – Gran dritto dell’azzurro, poi provoca l’errore a rete di Klahn. 0-30

04.57 – Fabbiano tiene la battuta a 30. 3-3

04.52 – Il servizio aiuta ma questa volta lo statunitense chiude a rete. 2-3

04.51 – 15-30, il nastro aiuta l’azzurro

04.50 – Ottima prima al centro di Thomas Fabbiano e finalmente chiude il game. 2-2

04.49 – Quarta parità, dritto a sventaglio vincente di Klahn

04.48 – Terza parità

04.46 – Battaglia di back vinta dall’azzurro, provocando l’errore altrui sotto rete. Seconda parità

04.46 – Larghissimo il dritto di Fabbiano. Palla break per lo statunitense

04.45 – 40-40 anche sul servizio dell’azzurro

04.41 – Il servizio aiuta Klahn. 1-2

04.40 – Molto bene Fabbiano con dritto e rovescio. Game ai vantaggi

04.37 – Lo statunitense forza il dritto e si ritrova sotto 0-30

04.36 – L’azzurro tiene la battuta a 15. 1-1

04.33 – Klahn porta a casa il game a 30. 0-1

04.31 – Doppio fallo ed ace. 15-15

04.31 – Inizia il match, con lo statunitense al servizio

04.22 – Giocatori in campo per il riscaldamento

04.15 – Karolina Pliskova batte Irina Camelia Begu 7-6(4) 6-1 in un’ora e trentatré minuti di gioco. A breve in campo Thomas Fabbiano e Bradley Klahn

01.36 – Buonanotte appassionati di Supernews e benvenuti alla diretta scritta. Ultim’ora da Indian Wells: Nick Kyrgios dà forfait e Matteo Berrettini entra in tabellone, dove affronterà il russo Daniil Medvedev nel secondo turno della parte alta

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Thomas Fabbiano alla ricerca della prima vittoria in un Masters 1000

L’azzurro, n°77 Atp, esordirà nel torneo statunitense di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale, contro la wild card statunitense Bradley Klahn (n°166), e sarà un incontro inedito in un main draw Atp (mentre invece si incontrarono nelle qualificazioni dell’Australian Open, con Thomas Fabbiano che riuscì ad imporsi).

Per il tennista di San Giorgio Jonico inizio di stagione piuttosto in salita, visto che ha ottenuto una sola vittoria (nel primo turno dell’Atp 250 di Marsiglia, contro il classe 2000 canadese Félix Auger-Aliassime) a fronte di quattro sconfitte: secondo turno a Marsiglia contro il bosniaco Damir Dzumhur, primo turno a Doha contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e anche all’Australian Open e a Dubai (contro il serbo Alexander Zverev e il serbo Filip Krajinovic), mancando anche l’accesso al tabellone principale dell’Atp 500 di Rotterdam, perdendo al primo turno delle qualificazioni contro l’olandese Tim Van Rijthoven. Invece il tennista nativo di Poway è all’esordio stagionale a livello di circuito maggiore, avendo disputato incontri solo a livello Challenger e mancando la qualificazione al primo Slam stagionale.