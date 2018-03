Atp Miami 2018: Fabio Fognini battuto in due set da Nick Kyrgios (Video Highlights)

Fabio Fognini termina la propria corsa nel Masters 1000 di Miami. L’azzurro, testa di serie n°15, è stato sconfitto dal n°17 del seeding, l’australiano Nick Kyrgios, che si imposto con un doppio 6-3 in un’ora e sette minuti. Per il taggiasco non c’è stata alcuna possibilità, dato che il tennista di Canberra non ha concesso una singola palla break per tutta la durata dell’incontro. Nel quarto turno l’australiano se la vedrà con uno tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo David Ferrer.

(15) FABIO FOGNINI – (17) NICK KYRGIOS 3-6 3-6

Terzo turno Masters 1000 Miami (cemento)

22.07 – GAME, SET AND MATCH NICK KYRGIOS! Risposta di rovescio che sorprende Fabio Fognini. Incontro chiuso in 1h e 7′ (38′ la durata del secondo parziale)



2R: Kyrgios d. Lajovic 6-4 6-1 in 49 mins

3R: Kyrgios d. Fognini 6-3 6-3 in 66 mins Tidy performance from @NickKyrgios!#MiamiOpen pic.twitter.com/Y7nTbXuf63 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2018



22.06 – Il primo se ne va. 30-40

22.06 – Lungo il rovescio: doppio match point per il tennista di Canberra

22.05 – Ma arriva anche il doppio fallo. 15-30

22.05 – Ace esterno dell’azzurro. 15-15

22.04 – L’australiano tiene la battuta. 3-5

22.03 – Kyrgios passa Fognini col dritto. 40-15

22.03 – Dritto in rete dell’azzurro. 30-15

21.59 – Fognini vince il game a 15. 3-4

21.56 – L’australiano tiene la battuta. 2-4

21.54 – Kyrgios nervoso con il giudice di sedia. Game ai vantaggi

21.53 – L’azzurro chiama hawk eye e ha ragione. 40-30

21.53 – Dopo i due ace, arriva il doppio fallo dell’australiano. 40-15

21.50 – Game vinto a 15 da Fognini. 2-3





21.46 – Kyrgios conferma il break. 1-3

21.46 – Palla corta di dritto per l’australiano. 40-15

21.42 – BREAK NICK KYRGIOS! Largo il rovescio incrociato di Fabio Fognini. 1-2

21.42 – Rovescio incrociato vincente. Due palle break: 15-40

21.41 – Gran dritto dell’australiano, che costringe l’azzurro all’errore. 15-30

21.39 – Kyrgios tiene la battuta a 30, con ace al centro finale. 1-1

21.37 – Serve and volley vincente dell’australiano sulla seconda di servizio. 15-15

21.36 – Game Fognini. 1-0

21.35 – Colpisce male con il rovescio Kyrgios. Parità

21.34 – Altro doppio fallo e palla break per l’australiano

21.34 – Doppio fallo di Fognini. 30-30

21.33 – Iniziato il secondo set, serve l’azzurro

21.29 – GAME AND FIRST SET NICK KYRGIOS! Buona prima al centro ed è lunga la risposta di Fabio Fognini. Parziale chiuso dopo 29′

21.29 – Ace di seconda: 40-30, set point

21.28 – Dritto incrociato stretto di Fognini. 30-15

21.27 – Questa volta l’azzurro tiene la battuta a 15. 3-5 e chance per l’australiano di chiudere il set

21.22 – Ace e servizio vincente: game Kyrgios. 2-5

21.22 – Dritto incrociato vincente di Fognini, poi sbaglia nel punto successivo e butta a terra la racchetta. 30-15

21.20 – Altro turno di battuta sereno per l’azzurro, con ace finale. 2-4

21.17 – Game Kyrgios. 1-4

21.16 – Gran rovescio incrociato. 30-30





21.15 – Due doppi falli dell’australiano. 15-30

21.13 – Primo turno di servizio senza problemi per Fognini. 1-3

21.10 – Break confermato per Kyrgios, con l’ace finale. 0-3

21.09 – Gran risposta di rovescio per l’azzurro. 40-40

21.08 – Doppio fallo dell’australiano, ma poi vince lo scambio successivo. 30-30

21.06 – BREAK NICK KYRGIOS! Lungo il dritto di Fabio Fognini. 0-2

21.06 – Dritto lungolinea vincente: palla break



21.05 – Servizio e rovescio. 30-30

21.05 – 15-30, passante di Kyrgios che costringe all’errore l’azzurro

21.03 – L’australiano chiude il game. 0-1

21.02 – Pallonetto di Fognini e tweener fallito da Kyrgios. 40-30

21.02 – Doppio fallo. 40-15

21.01 – Ace di seconda e servizio-dritto. 30-0

21.01 – Iniziato il match, serve l’australiano

20.52 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.40 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Stephens batte Muguruza in due set, a breve in campo Fabio Fognini e Nick Kyrgios

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Fabio Fognini cerca conferme dopo il “passo falso” ad Indian Wells

L’azzurro, dopo l’eliminazione nel secondo turno del Masters 1000 californiano, a Miami punta a riscattarsi e continuare il suo ottimo inizio di 2018. Dopo aver sconfitto la wild card spagnola Nicola Kuhn (dopo aver avuto un bye), il taggiasco se la vedrà contro l’australiano Nick Kyrgios nel terzo turno (nessun precedente tra i due). Mentre Fabio Fognini ha avuto un ottimo inizio di stagione (semifinale a Sydney, quarto turno all’Australian Open, decisivo in Coppa Davis, secondo turno a Buenos Aires ed Indian Wells, semifinale a Rio de Jainero e infine vittoria a San Paolo), il tennista di Canberra ha avuto un percorso altalenante: subito vincitore a Brisbane contro lo statunitense Ryan Harrison, ha poi raggiunto il quarto turno nel primo Slam stagionale venendo sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov. Subito dopo la Coppa Davis è costretto a fermarsi per infortunio ed è rientrato proprio in Florida, battendo nel turno d’esordio il serbo Dusan Lajovic; visto il loro carattere e il modo di giocare, è sicuramente un incontro da non perdere (in tutti i sensi).