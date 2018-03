Atp Miami 2018: Sloane Stephens è la nuova regina, battuta in due set Jelena Ostapenko (Video Highlights)

Sloane Stephens è la nuova campionessa del Wta Premier Mandatory di Miami, l’ultima disputata nell’impianto di Key Biscayne. La statunitense, n°13 del seeding, ha avuto la meglio sulla lettone Jelena Ostapenko, testa di serie n°6, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e trentatré minuti. Per la nativa di Plantation si tratta del sesto titolo in carriera su sei finali giocate, ottenendo la seconda vittoria più prestigiosa in carriera dopo l’US Open, ottenendo il best ranking al n°9; la nativa di Riga invece rimedia la quarta sconfitta su sei finali.

When your first Premier Mandatory title is in your backyard!

Congratulations to your new @MiamiOpen champion, @SloaneStephens! pic.twitter.com/ZBnjJzlcA0

— WTA (@WTA) March 31, 2018