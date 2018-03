Atp San Paolo 2018: Fabio Fognini batte in rimonta Nicolas Jarry e ottiene il 6° titolo in carriera (Video Highlights)

Fabio Fognini è il nuovo campione dell’Atp 250 di San Paolo. L’azzurro, testa di serie n°2, ha sconfitto in rimonta il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 1-6 6-1 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. Dopo una brutta partenza, il taggiasco ha carburato e ha vinto soprattutto per la maggiore esperienza; onore delle armi al tennista di Santiago del Cile, autore di un’ottima partenza e ha dimostrato di avere un grande atteggiamento in campo, certificato da questo grande inizio di 2018. Sesto titolo Atp per Fognini, su quindici finali giocate (raggiunto Paolo Bertolucci come secondo italiano più vincente nell’Era Open), e lunedì 5 marzo salirà al n°19 del ranking, dedicando la vittoria durante la premiazione a Davide Astori, capitano della Fiorentina che è morto improvvisamente la scorsa notte; gran balzo in avanti anche per Jarry, che migliora il best ranking e sarà al n°61.

GLI HIGHLIGHTS



(2) FABIO FOGNINI – NICOLAS JARRY 1-6 6-1 6-4

Finale Atp 250 San Paolo (terra battuta)

18.15 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Altra ottima prima e l’azzurro vince il sesto titolo in carriera, dopo un’ora e trentaquattro minuti (35′ la durata del terzo set)

18.14 – Ottima prima esterna e Championship point per l’azzurro

18.14 – 30 pari

18.12 – Che incredibile back di dritto lungolinea, rapidissimo! Punto del match: 0-30 —> VIDEO

18.10 – Jarry tiene la battuta a 15. 5-4 e possibilità per l’azzurro di conquistare il torneo

18.07 – Game a 0 di Fabio Fognini e break confermato. 5-3

18.07 – Altra smorzata dell’azzurro. 40-0

18.04 – BREAK FOGNINI! Brutto errore di dritto del cileno. 4-3

18.04 – L’azzurro trova un grande angolo e due palle break

18.03 – Palla corta sbagliata da Jarry. 15-30

18.01 – Fabio Fognini chiude il game a 0, con ace di seconda. 3-3

17.58 – Game vinto a 0 dal cileno. 2-3

17.56 – CONTRO-BREAK JARRY! Altra buona risposta e nuovamente vincente di dritto. 2-2

17.55 – Altro dritto vincente, palla del contro-break. 30-40

17.54 – Morbida la seconda dell’azzurro, dritto vincente del cileno. 15-30

17.51 – Game Jarry, che rabbia con il dritto. 2-1

17.51 – Ace e game ai vantaggi

17.50 – 30-40, palla del doppio break azzurro

17.47 – Game a 15 e break confermato. Troppo indeciso il cileno, 2-0

17.45 – BREAK FABIO FOGNINI! Game dell’orrore per il cileno e vantaggio immediato. 1-0

17.44 – 0-40, l’inerzia del match è proprio cambiata

17.43 – Jarry ora si muove poco. 0-30

17.43 – Inizia il terzo set con il cileno al servizio

17.40 – GAME AND SECOND SET FOGNINI! Al primo set point l’azzurro porta il cileno al parziale decisivo (36′ la durata del secondo set)

17.38 – DOPPIO BREAK FABIO FOGNINI! Il nastro blocca il rovescio di Jarry. 5-1 e possibilità di portare il match al terzo set

17.37 – Questa volta il passante va a segno, con il dritto. Quarta chance

17.36 – Fognini sbaglia il passante. Terza parità

17.36 – Altro doppio fallo e poi sbaglia ancora. Terza palla del doppio break

17.34 – Game ai vantaggi, volano via le due chance

17.34 – Doppio fallo e possibilità di doppio break per l’azzurro

17.33 – 15-30, inizia a faticare Jarry

17.30 – Bene con il dritto Fabio Fognini. 4-1

17.28 – 40 pari

17.28 – Ace esterno dell’azzurro. 40-30

17.27 – Che lob del cileno. 30-30 —> VIDEO

17.25 – Dritto incrociato stretto, game Jarry. 3-1

17.24 – Servizio e dritto. 40-30

17.24 – Che dritto in risposta dell’azzurro. 30-15

17.21 – Servizio vincente per Fognini e break confermato. 3-0

17.20 – Dritto di poco largo. Seconda parità

17.19 – Quarta palla del contro-break

17.19 – Palla corta vincente e game ai vantaggi. Salvata anche la terza palla break

17.18 – Vince per due volte lo scambio l’azzurro. 30-40

17.17 – 0-40 e tre possibilità di contro-break immediato

17.16 – 0-30, bene Jarry con il dritto

17.15 – BREAK FABIO FOGNINI! Ottima risposta e il cileno costretto all’errore di rovescio. 2-0

17.14 – Fognini toglie ritmo a Jarry. 15-40 e due palle break

17.12 – L’azzurro riesce a chiudere, altro errore del cileno (col rovescio). 1-0

17.11 – Game ai vantaggi, Jarry esagera col dritto

17.10 – Rovescio in rete e palla break in apertura

17.09 – Ottimi angoli trovati dal cileno, Fabio Fognini troppo dietro la linea. 15-30

17.08 – Inizia il secondo set, con l’azzurro al servizio

17.04 – GAME AND FIRST SET JARRY! Prova la palla corta Fognini ma il cileno ci arriva e chiude col dritto al primo set point, dopo appena 23′ —> VIDEO

17.03 – 30 pari

17.02 – Prova a scuotersi l’azzurro. 0-30

17.01 – DOPPIO BREAK JARRY! Dritto in rete di Fabio Fognini e 1-5, con possibilità di chiudere il set

17.01 – Gran risposta di rovescio del cileno e palla del doppio-break. 30-40

17.00 – 15-30, fa molta fatica l’azzurro in uscita dal servizio

16.57 – Game Jarry. 1-4

16.56 – Altro dritto sbagliato. Seconda parità

16.55 – Jarry si complica il game. 40-40

16.54 – Molti punti servizio e dritto per il cileno. 30-15

16.52 – Game Fognini. 1-3

16.52 – Si sblocca l’azzurro ma sbaglia il dritto. 40-30

16.50 – Prosegue la striscia del cileno: dritto vincente e 0-15

16.47 – Tre game consecutivi a 0 per Jarry e break confermato. 0-3 —> VIDEO

16.45 – BREAK JARRY! Molto contratto Fabio Fognini e il cileno ne approfitta, ottenendo il break a 0. 0-2

16.45 – Ottimo inizio anche in risposta. 0-30

16.43 – Game a 0 per il cileno. 0-1

16.43 – Due seconde per Jarry ma ottime. 30-0

16.42 – Inizia il match con il cileno al servizio

16.35 – Buon pomeriggio amici di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. I giocatori sono in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini è alla caccia del primo titolo stagionale

L’azzurro, giunto in finale dopo aver sconfitto nell’ordine il qualificato portoghese Joao Domingues, lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez nei quarti e l’uruguaiano Pablo Cueveas in finale (vincitore del torneo nel 2015-2016-2017), affronterà il cileno Nicolas Jarry in un incontro inedito, vista l’assenza di precedenti tra i due, in cui parte con i favori del pronostico e per proseguire nell’ottima striscia che ha caratterizzato il suo inizio di 2018. Il tennista di Santiago del Cile si è reso anch’egli protagonista di un’ottima partenza in questa stagione, arrivando al n°73 ed è già sicuro di essere almeno 61° a partire da lunedì 5 marzo, quindi è un avversario da tenere in considerazione per Fabio Fognini. L’annata di Jarry parte con il torneo di Pune, nel quale si è fermato al secondo turno contro l’olandese Robin Haase, poi nel Challenger di Canberra ottiene lo stesso risultato perdendo contro il francese Maxime Janvier, n°326; all’Australian Open perde all’esordio contro l’argentino Leonardo Mayer, mentre a Quito si ferma nei quarti contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (vincitore del torneo). L’exploit era arrivato già la settimana scorsa, quando ha perso in semifinale dall’argentino Diego Schwartzman, che poi avrebbe vinto il titolo.