Atp San Paolo: Fabio Fognini sconfigge in due set Pablo Cuevas e conquista la finale (Video Highlights)

Fabio Fognini è in finale nell’Atp 250 di San Paolo. L’azzurro, n°2 del seeding, ha sconfitto senza troppe difficoltà la testa di serie n°3, nonché il tre volte consecutive vincitore del torneo, l’uruguaiano Pablo Cuevas, per 6-4 6-2 in un’ora e dodici minuti di gioco. Per il taggiasco si tratterà del quindicesimo ultimo atto a livello Atp, dove attende uno tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos.

(2) FABIO FOGNINI – (3) PABLO CUEVAS 6-4 6-2

Semifinale Atp 250 San Paolo (terra battuta)

17.53 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Conclude con un altro ace e batte il tre volte campione del torneo, dopo un’ora e dodici di match. In finale attende il vincitore di Jarry-Zeballos (36′ la durata del secondo parziale)

17.53 – Match point per l’azzurro

17.52 – Con l’ace salva anche la seconda. 40-40

17.52 – 15-40, due palle di un primo contro-break

17.51 – Finalmente un buon rovescio dell’uruguaiano. 0-15

17.49 – Game Cuevas. L’azzurro ora servirà per il match, 5-2

17.48 – 30 pari

17.47 – Doppio fallo dell’uruguaiano. 0-15

17.46 – 5-1 per l’azzurro. Cuevas non ha mai trovato il bandolo della matassa

17.41 – DOPPIO BREAK FOGNINI! L’uruguaiano non tiene il ritmo e sbaglia ancora col rovescio. 4-1

17.40 – Quarta chance

17.39 – Bene Cuevas col dritto. Seconda parità

17.38 – Terza chance di doppio break

17.38 – Largo di poco il dritto di Fognini. 40-40

17.37 – Servizio e dritto sulla riga. 30-40

17.37 – Troppi errori di Cuevas col rovescio. 15-40 e due palle del doppio break

17.34 – Ancora bene Fognini al servizio. 3-1

17.31 – Game Cuevas. 2-1

17.28 – Break confermato. 2-0

17.28 – Ace di seconda. 40-15

17.24 – BREAK FOGNINI! Cuevas salva la prima occasione, sulla seconda non riesce a sfondare il muro difensivo e sbaglia. 1-0

17.23 – 15-40, subito due palle break per l’azzurro

17.21 – Inizia il secondo set, ancora l’uruguaiano al servizio

17.18 – GAME AND FIRST SET FABIO FOGNINI! Sbaglia di rovescio Cuevas, primo set portato a casa dopo 36′

17.17 – 40-15, due set point —> VIDEO

17.14 – Risposta perfetta di Fabio Fognini ma poi esagera col dritto successivo. 5-4, ora può servire per il primo set

17.13 – Lungolinea di rovescio da posizione defilata per l’azzurro, sempre più ispirato. 15-15

17.11 – Ancora servizio e dritto. 5-3

17.10 – Palla corta vincente di dritto per Fognini. 30-30

17.10 – Buona risposta di Cuevas e 15-30

17.07 – Game a 0 anche per l’uruguaiano. 4-3

17.05 – Break confermato a 0. 4-2

17.04 – L’azzurro è davvero ispirato e realizza un vincente di rovescio incrociato stretto. 30-0

17.01 – BREAK FABIO FOGNINI! Ancora bene in difesa e Cuevas non riesce a chiudere a rete. 3-2

17.00 – Ottima risposta e palla break per l’azzurro

17.00 – Bene Fognini in difesa e Cuevas sbaglia di rovescio. Vantaggi

16.58 – L’azzurro arriva sulla palla corta dell’uruguaiano ma non calibra bene. 40-15

16.56 – Game Fabio Fognini. 2-2

16.55 – Palla break per Cuevas ma l’azzurro realizza un servizio vincente. 40-40 —> VIDEO

16.54 – L’uruguaiano arriva sulla palla corta di Fognini e chiude col rovescio. 30-30

16.52 – Servizio e rovescio lungolinea per l’azzurro. 30-0

16.49 – Game senza problemi per Cuevas, che tiene la battuta a 0. 1-2

16.48 – Game Fognini. 1-1

16.47 – Scambi combattuti. 30-30

16.44 – L’uruguaiano porta a casa il primo game. 0-1

16.44 – Rovescio in rete di Cuevas. 40-30

16.44 – Doppio fallo. 40-15

16.43 – E’ iniziato il primo set, con l’uruguaiano alla battuta

16.38 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. I giocatori sono in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Pablo Cuevas, i precedenti

Indian Wells 2017 – Cemento – R32 – CUEVAS b. Fognini 6-1 6-4

Pechino 2015 – Cemento – QF – FOGNINI b. Cuevas 6-1 2-6 6-2

US Open 2015 – Cemento – R64 – FOGNINI b. Cuevas 6-3 6-4 6-4

Umago 2014 – Terra battuta – SF – CUEVAS b. Fognini 6-3 6-4

Rio de Janeiro 2014 – Terra battuta – R16 – FOGNINI b. Cuevas 7-6(1) 4-6 6-3

Fabio Fognini in cerca della prima finale stagionale

L’azzurro, dopo aver battuto nel secondo il qualificato portoghese Joao Domingues, dopo un bye all’esordio, e nei quarti di finale lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, è alla ricerca della finale dell’Atp 250 di San Paolo e anche della prima a livello stagionale. In semifinale Fabio Fognini affronterà il tre volte campione di questo torneo (2015-2016-2017), l’uruguaiano Pablo Cuevas (i precedenti dicono 3-2 per l’azzurro); quest’ultimo ha sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner e l’argentino Leonardo Mayer dopo il bye iniziale. Il tennista di Salto, n°31 Atp, ha iniziato la stagione ad Auckland, perdendo al secondo turno contro il russo Karen Khachanov; all’Australian Open ha perso di nuovo al secondo turno, questa volta dallo statunitense Ryan Harrison. In questo mese invece ha perso all’esordio contro il francese Gael Monfils a Buenos Aires, mentre la settimana scorsa a Rio ha perso nei quarti di finale contro il cileno Nicolas Jarry.