Atp San Paolo: Fabio Fognini sconfigge Garcia-Lopez in due set ed approda in semifinale (Video Highlights)

Fabio Fognini è in semifinale nell’Atp 250 di San Paolo. L’azzurro, n°2 del seeding, si è imposto sullo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci. Match mai davvero in discussione e ben gestito dal taggiasco, che domani affronterà l’uruguaiano Pablo Cuevas, testa di serie n°3 e con cui è in vantaggio per 3-2 nei precedenti.

GLI HIGHLIGHTS

(2) FABIO FOGNINI – GUILLERMO GARCIA LOPEZ 6-4 6-2

Quarti di finale Atp 250 San Paolo (terra battuta)

21.06 – GAME, SET AND MATCH FABIO FOGNINI! Stecca con il rovescio lo spagnolo e l’azzurro avanza in semifinale, dopo un’ora e dieci (32′ la durata del secondo parziale) —> VIDEO

21.05 – Altro dritto vincente di Garcia-Lopez. 40-30

21.05 – Lo spagnolo attacca col rovescio. 40-15

21.04 – Ace centrale. 40-0 e tre match point

21.02 – Con l’ace Garcia-Lopez vince il game a 15. 5-2 e l’azzurro può chiudere il match

20.59 – Lo spagnolo stecca il dritto e Fognini tiene la battuta a 15. 5-1

20.58 – Altro gran rovescio incrociato. 30-0

20.55 – Primo game del set vinto da Garcia-Lopez, a 30. 4-1

20.53 – Passante incrociato stretto di rovescio per l’azzurro. 0-15

20.52 – Game Fognini. 4-0

20.51 – Lungo il rovescio dello spagnolo. 40-40

20.51 – Gran palla corta in allungo dell’azzurro. 30-40

20.50 – 15-40 e due chance di un primo contro-break

20.47 – DOPPIO BREAK FABIO FOGNINI! Terzo doppio fallo del set per Garcia-Lopez e sembra una partita in ghiaccio per l’azzurro. 3-0

20.47 – Palla del doppio break per Fognini

20.46 – Game ai vantaggi

20.45 – Ancora bene l’azzurro con il dritto. 15-30

20.43 – Break confermato a 30. 2-0

20.39 – BREAK FABIO FOGNINI! Ottima gestione dello scambio e chiusura con il dritto. 1-0

20.38 – Altro doppio fallo e subito tre palle break per l’azzurro

20.38 – Inizia il secondo set, con ancora lo spagnolo al servizio e commette subito un doppio fallo. 0-30

20.34 – GAME AND FIRST SET FABIO FOGNINI! Lo spagnolo manda il dritto in rete e il parziale si chiude per 6-4 in 38′

20.34 – Chiusura con la volée di rovescio. 40-0 e tre set point

20.31 – Quattro punti di fila per Garcia-Lopez. 5-4 e possibilità dell’azzurro di chiudere il set

20.29 – Lo spagnolo inizia con un doppio fallo. 0-15

20.28 – Game Fognini. 5-3

20.27 – Doppio fallo dell’azzurro. 30-30

20.23 – Chiusura col rovescio slice. 4-3

20.23 – Rimbalzo anomalo, Garcia-Lopez sbaglia. Seconda parità

20.22 – Altro game ai vantaggi

20.20 – Fognini sente bene il dritto e lotta anche in questo game di servizio dello spagnolo. 30-30

20.18 – Ottimi angoli trovati dall’azzurro e mantiene il break di vantaggio. 4-2

20.17 – Game ai vantaggi

20.16 – Ace, poi doppio fallo. 40-30

20.14 – Demivolée no-look di Fognini. 15-0

20.12 – Garcia-Lopez tiene la battuta a 0. 3-2

20.10 – Servizio vincente sul terzo punto di fila e break confermato. 3-1

20.08 – L’azzurro costretto all’errore, sbagliando a metterlo in ritmo. 15-30

20.05 – BREAK FABIO FOGNINI! La prima lo spagnolo l’annulla col servizio, sulla seconda manda largo il dritto. 2-1

20.04 – Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro e poi buona risposta. 0-40 e tre palle break

20.02 – Servizio e dritto inside-in, game Fognini. 1-1

20.01 – Errore forzato di dritto. 30-30

20.00 – Ace dell’azzurro. 15-15

19.58 – Game Garcia-Lopez. 0-1

19.58 – Doppio fallo. 40-15

19.56 – Inizia il match con lo spagnolo al servizio

19.50 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.42 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Terminato il match tra Mayer e Cuevas, con l’uruguaiano che si è imposto per 6-2 6-7(13) 7-6(5) in due ore e cinquantanove minuti; ora affronterà in semifinale il vincente tra Fabio Fognini e Guillermo Garcia-LopezG

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del Digitale Terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Guillermo Garcia Lopez, i precedenti

Roma 2016 – Terra battuta – R64 – GARCIA-LOPEZ b. Fognini 6-1 7-6(2)

Buenos Aires 2013 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Garcia-Lopez 7-5 6-3

US Open 2012 – Cemento – R64 – FOGNINI b. Garcia-Lopez 6-4 6-4 6-2

Casablanca 2012 – Terra battuta – R32 – GARCIA-LOPEZ b. Fognini 6-4 3-6 7-5

Roland Garros 2011 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Garcia-Lopez 4-6 6-3 6-3 6-1

Eastbourne 2010 – Erba – R16 – GARCIA-LOPEZ b. Fognini 6-2 6-2

Varsavia 2008 – Terra battuta – R32 – FOGNINI b. Garcia-Lopez 7-5 0-6 6-4

Fabio Fognini in cerca della seconda semifinale consecutiva dopo quella di Rio

L’azzurro, dopo aver battuto all’esordio il qualificato portoghese Joao Domingues, è alla ricerca della semifinale dell’Atp 250 di San Paolo, dopo quella raggiunta a Rio la scorsa settimana. Nell’incontro dei quarti di finale Fabio Fognini si troverà di fronte lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, con cui è avanti nei precedenti per 4-3. Il tennista di La Roda, n°67 Atp, ha iniziato l’anno perdendo nel primo turno di Doha (cemento) contro il connazionale Feliciano Lopez, mentre poi nel Challenger di Canberra è stato sconfitto in finale dall’azzurro Andreas Seppi. All’Australian Open si è fermato al secondo turno contro il ceco Tomas Berdych, a Montpellier (cemento indoor) sconfitto ancora al primo turno dal russo Andrey Rublev mentre a Buenos Aires (terra battuta) è arrivato ai quarti, sconfitto dall’argentino Federico Delbonis.