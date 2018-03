LIVE Fabio Fognini – Nick Kyrgios, Atp Miami 2018: risultato in tempo reale

(15) FABIO FOGNINI – (17) NICK KYRGIOS 0-0*

Terzo turno Masters 1000 Miami (cemento)

21.01 – Ace di seconda e servizio-dritto. 30-0

21.01 – Iniziato il match, serve l’australiano

20.52 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.40 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Stephens batte Muguruza in due set, a breve in campo Fabio Fognini e Nick Kyrgios

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Fabio Fognini cerca conferme dopo il “passo falso” ad Indian Wells

L’azzurro, dopo l’eliminazione nel secondo turno del Masters 1000 californiano, a Miami punta a riscattarsi e continuare il suo ottimo inizio di 2018. Dopo aver sconfitto la wild card spagnola Nicola Kuhn (dopo aver avuto un bye), il taggiasco se la vedrà contro l’australiano Nick Kyrgios nel terzo turno (nessun precedente tra i due). Mentre Fabio Fognini ha avuto un ottimo inizio di stagione (semifinale a Sydney, quarto turno all’Australian Open, decisivo in Coppa Davis, secondo turno a Buenos Aires ed Indian Wells, semifinale a Rio de Jainero e infine vittoria a San Paolo), il tennista di Camberra ha avuto un percorso altalenante: subito vincitore a Brisbane contro lo statunitense Ryan Harrison, ha poi raggiunto il quarto turno nel primo Slam stagionale venendo sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov. Subito dopo la Coppa Davis è costretto a fermarsi per infortunio ed è rientrato proprio in Florida, battendo nel turno d’esordio il serbo Dusan Lajovic; visto il loro carattere e il modo di giocare, è sicuramente un incontro da non perdere (in tutti i sensi).