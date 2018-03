LIVE Juan Martin Del Potro – Kei Nishikori, Atp Miami 2018: risultato in tempo reale

(5) JUAN MARTIN DEL POTRO – (26) KEI NISHIKORI, non prima delle 20.00 italiane (al termine del match Wta V.Williams-Bertens)

Terzo turno Masters 1000 Miami (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Juan Martin Del Potro-Kei Nishikori, i precedenti

Washington 2017 – Terra battuta – R16 – NISHIKORI b. Del Potro 6-4 7-5

Roma 2017 – Terra battuta – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 7-6(4) 6-3

Basilea 2016 – Cemento indoor – QF – NISHIKORI b. Del Potro 7-5 6-4

Giochi Olimpici Londra 2012 – Erba – QF – DEL POTRO b. Nishikori 6-4 7-6(4)

Wimbledon 2012 – Erba – R32 – DEL POTRO b. Nishikori 6-3 7-6(3) 6-1

San José 2009 – Cemento indoor – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 6-2 6-2

US Open 2008 – Cemento – R16 – DEL POTRO b. Nishikori 6-3 6-4 6-3

Juan Martin Del Potro alla ricerca del double (dopo Indian Wells) e del best ranking

L’argentino, dopo la vittoria del primo Masters 1000 in carriera ed aver superato l’esordio di Miami (dopo un bye) contro l’olandese Robin Haase, affronterà nel terzo turno il giapponese Kei Nishikori, con il quale è avanti per 5-2 nei precedenti. La torre di Tandil ha iniziato bene l’anno, arrivando in finale ad Auckland e al terzo turno nell’Australian Open; dopo il secondo turno di Delray Beach sono arrivate le due vittorie consecutive ad Acapulco ed Indian Wells. Per quanto riguarda invece il nativo di Shimane ha ricominciato a giocare nel circuito Challenger, perdendo al primo turno a Newport Beach (cemento) ma poi è riuscito a vincere quello di Dallas (cemento); a livello Atp, invece, ha raggiunto la semifinale a New York ed è stato eliminato nel primo turno di Acapulco, prima di battere l’australiano John Millman in Florida dopo il bye del primo turno.