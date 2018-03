LIVE Novak Djokovic – Benoit Paire, Atp Miami 2018, risultato in tempo reale: le info del match

(9) NOVAK DJOKOVIC – BENOIT PAIRE, terzo incontro sullo Stadium a partire dalle 16.00 italiane (dopo Herbert-Cilic)

Secondo turno Masters 1000 Miami (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Novak Djokovic-Benoit Paire, i precedenti

Cincinnati 2015 – Cemento – R32 – DJOKOVIC b. Paire 7-5 6-2

Novak Djokovic ci riprova a Miami dopo la brutta sconfitta ad Indian Wells contro Taro Daniel

Il serbo esordisce quest’oggi nel Masters 1000 della Florida come testa di serie n°9 (dove ha vinto per ben sei volte), dopo la cocente sconfitta patita in California contro il giapponese Taro Daniel; l’avversario sarà il francese Benoit Paire, n°47 Atp, che ha sconfitto il tedesco Mischa Zverev nel primo turno e contro il quale il nativo di Belgrado ha vinto l’unico precedente. L’inizio di 2018 è stato ancora difficile per Novak Djokovic, dopo i quasi 6 mesi di stop dopo Wimbledon 2017: all’Australian Open ha raggiunto il quarto turno, venendo sconfitto da Hyeon Chung, poi un’operazione per rimuovere un frammento osseo e il rientro ad Indian Wells, con relativa sconfitta citata in precedenza. Il nativo di Avignone invece ha avuto una discreta partenza di stagione, con risultati altalenanti come suo solito: semifinali a Pune e Sydney, sconfitta all’esordio nel primo Slam stagionale, quarti di finali a Montpellier, secondo turno a Dubai e ancora un primo turno ad Indian Wells.