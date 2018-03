LIVE Roger Federer – Jeremy Chardy, Atp Indian Wells 2018: risultato in tempo reale

(1) ROGER FEDERER – JEREMY CHARDY, terzo incontro a partire dalle 19.00 italiane

Quarto turno Masters 1000 Indian Wells (cemento)

23.13 – Slitta ancora l’inizio dell’incontro, visto che Halep e Martic ora sono al terzo set

21.35 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. L’incontro Wta tra Simona Halep e Petra Martic sta per iniziare, quindi Roger Federer e Jeremy Chardy scenderanno in campo subito dopo

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Roger Federer – Jeremy Chardy, i precedenti

Monte Carlo 2015 – Terra battuta – R32 – FEDERER b. Chardy 6-2 6-1

Parigi-Bercy 2014 – Cemento indoor – R32 – FEDERER b. Chardy 7-6(5) 6-7(5) 6-4

Roma 2014 – Terra battuta – R32 – CHARDY b. Federer 1-6 6-3 7-6(6)

Brisbane 2014 – Cemento – SF – FEDERER b. Chardy 6-3 6-7(3) 6-3

Roger Federer alla ricerda dei quarti di finale, difendendo titolo e prima posizione Atp

L’elvetico si avvicina sempre di più alla difesa del n°1 del ranking, in quanto occorrerà la semifinale per terminare il torneo davanti a Rafael Nadal (assente per infortunio), dopo aver sconfitto nei primi due incontri (dopo un bye) l’argentino Federico Delbonis e in maniera netta e rapida il serbo Filip Krajinovic. Per accedere ai quarti di finale, il tennista di Basilea affronterà nel quarto turno del torneo il francese Jeremy Chardy, n°100, che ha sconfitto in serie il connazionale Julien Benneteau, l’italiano Fabio Fognini e l’altro connazionale Adrian Mannarino; nei precedenti confronti, Roger Federer è in vantaggio per 3-1 e l’ultimo di essi risale al 2015, in quel di Monte Carlo.

Per il nativo di Pau il quarto turno in California è sino ad ora il miglior risultato in questo 2018, dopo il primo turno all’Australian Open e a Delray Beach, oltre ai secondi ottenuti a Montpellier, New York e nel Challenger di Indian Wells, che si è giocato una settimana prima del torneo “ufficiale”.