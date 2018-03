Risultati serie B trentatreiesima giornata: vincono tutte e tre le prime di testa

Vincono tutte le prime tre in classifica nella trentatreiesima giornata di serie B. L’Empoli batte nei minuti finali la Salernitana 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Rodriguez. Poi il Palermo con il risultato di 2-1 espugna Chiavari e il Frosinone in rimonta batte al Matusa il Venezia di Pippo Inzaghi. All’autogol di Ariaudo rispondo Maiello con il gollasso a giro e poi Citro. Dietro le prime tre in classifica si muove il Parma che trova la seconda vittoria consecutiva 2-1 ad Avellino. Lo Spezia ferma grazie alla doppietta di Gilardino il Cittadella alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita nel derby della scorsa settimana. Grandi successi in chiave salvezza del Brescia e del Foggia che si proietta di nuovo in zona play off come il Carpi che batte 2-1 la Ternana con la rete di Concas.

CLASSIFICA: Empoli 63, Frosinone 58, Palermo 57, Cittadella 50, Bari 50, parma 50, Venezia 49, Perugia 47, Carpi 47, Spezia 45, Foggia 43, Cremonese e Salernitana 41, Pescara 37, Brescia 37, Avellino 36, Entella 35, Novara 35, Cesena 34, Ascoli 33, Pro Vercelli 30, Ternana 27.

RISULTATI 33esima GIORNATA: Ascoli-Bari 1-0 (gioccata ieri), Avellino-Parma 1-2, Brescia-Pescara 2-1, Carpi-Ternana 2-1, Cittadella-Spezia 1-2, Empoli-Salernitan 2-0, Foggia-Pro Vercelli 2-1, Frosinone-Venezia 2-1, Entella-Palermo 1-2 (20:30), Novara-Cesena (venerdì 19:00), Perugia-Cremonese (venerdì 21:00).

90’+5′- Con Avellino-Parma 1-2 terminano tutte le partite.

90’+4′- Terminata anche Frosinone-Venezia 2-1. Si gioca ad Empoli dove c’è il GOOOLLLLLL di Rodriguez che in area di rigore non si fa dire due volte con il tiro che centra la porta.

90’+3′- Terminata Entella-Palermo 1-2. Ultimi secondi per Cittadella-Spezia e Brescia-Palermo.

90’+2′- De Luca mette il cross in area di rigore ma la palla non viene presa da nessuno dei suoi compagni.

89′- Incurisione di Caputo che però viene fermato da Mandalà.

87′- Colpo di testa di Mansura che per un po’ non pareggiava.

86′- Calcio di punizione battuto da Di Tacchio ma la palla non termina in rete.

84′- Corner per la Salernitana con l’Empoli che prende palla con Caputo che arriva in area e il portiere dei granata che para.

83′- Palo di Settembrini dopo un tiro stampato nuovamente sul palo da Arrighini.

81′- Cross di Falzerano deviato dalla difesa ciociara.

80′- GOOOLLLL!!!! 1-2 Entella con Gatto che accorcia le distanze.

78′- GOOOLLLLLL!!!!! 1-0 Empoli con Rodriguez che su cross di Pasqual insacca in rete con una zampata.

77′- Dentro Vido per Strizzolo in Cittadella-Spezia.

75′- Vicario ottima parata ravvicinata su Citro.

74′- GOOOLLLLL!!! 0-2 Palermo. Gnahorè pareggia con un colpo di testa dopo che la palla era stata respinta di Iacobucci.

72′- Ammonito Carraro che con un bel tiro getta la palla fuori area.

70′- Annullato il gol del Venezia di Zigoni dopo il cross di Frey.

69′- Maiello da fuori area con Vicario che para la conclusione e poi la difesa lo aiuta a spazzare.

67′- Palo di Melchiorri poi Concas la prende e fa partire una bordata che batte il portere della Ternana.

66′- GOOOOLLLLLL!!!! 2-1 Brescia con Caracciolo che segna di testa da corner.

66′- Ardizzone ferma Gnahoré poi la palla arriva a Coronado che si fa spazzare la palla fuori dall’area.

64′- Palo di Piovaccari con la palla che va da una parte all’altra.

61′- GOOOOLLLL!!!!!2-1 Spezia con Gilardino che mette la palla di pallonetto dietro ad Alfonso.

60′- GOOOLLLLLL!!!! 2-1 Citro dopo il cross di Maiello in rovesciata mette la palla dentro con Vicario battuto.

60′- La Mantia di poco alto sopra la traversa. Entella vicino al pareggio.

58′- Sinistra di Chisbsah con la palla che termina fuori di poco.

55′- Tiro di Dionisi dopo un batti e ribatti poi sponda Citro con il tacco che arriva a Dionisi ma Vicario che fa sua la palla.

54′- Tiro di Brighenti murato in fallo laterale. Si rimane 1-1 a Frosinone.

54′- Lezzerini blocca un’azione pericolosa del Parma.

52′- GOOOLLLLLL!!!!! 1-1 Frosinone con Maiello che calcia a giro e pareggia dopo l’assist di Citro.

52′- Deviazione vicino al palo con Ngawa. Parma vicino al raddoppio con un tiro di Insigne.

51′- Cross di Tremolada in area di rigore , ma la difesa del Carpi spazza in fallo laterale.

49′- Destro lontano di Ammari con la palla che si alza e termina fuori.

47′- Punizione di Zahjic che termina di poco fuori.

46′- Ariaudo anticipoato poi la palla va a Citro che mette in mezzo con Ciano che tira, ma la palla termina fuori.

46′- Colpo di testa di Melchiorri che termina di poco fuori.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+4′- Terminato il primo tempo a Frosinone. Ma anche sugli altri campi.

45′ +2′- Cabeças in area di rigore si mangia il pareggio contro il Parma.

45′- Tiro di Donnarumma che termina di poco fuori.

43′- GOOOLLLLL!!!!! 1-1 Cittadella con Arrighini che riceva palla da Settembrini.

41′- Iori con il passaggio a Strizzolo che non vede la porta e manda la palla fuori.

39′- GOOOLLLL!!!! 0-1 Spezia con Gilardino che riccve la palla da Juande e insacca la sfera in rete.

37′- GOOOLLLLL!!!! 1-1 Ternana con Montalto che segna tranquillamente dopo il cross di Paolucci.

34′- Kresic viene ammonito per irregolarità. Avellino movimentato che cerca il pareggio.

32′- GOOOLLLLL!!! 1-2 Avellino con Asencio che accorcia le distanze con uno splendido colpo di testa.

29′- GOOOLLLL!!! 1-1 Brescia con Torregrossa sempre più bandiera delle Rondinelle.

27′- GOOOOLLLLL!!!! 2-1 Foggia con Martinelli con assist di Kragl che mette il pallone sui piedi del centrocampista foggiano e insacca la palla in rete.

26′- Tiro di Coulibaly da fuori che termina di poco a lato.

26′- GOOOLLLL!!!! 0-1 Venezia con l’autogol di Ariaudo.

25′- GOOOLLLL!!!1-1 Foggia con Deli che pareggia con un colpo di testa.

24′- GOOOLLLLL!!!! 0-1 Pescara con Coulibaly che riceve dalla destra l’assist di Bunino e insacca facilmente in rete.

22′- Tiro di Bennacer fuori dall’area di rigore con la palla che termina di poco a lato.

20′- Torregrossa non trova la porta e la palla va fuori.

17′- Spezia vicino al vantaggio. Juande calcia un angolo dalla destra, Pessina riesce a schiacciare ma Alfonso ha i riflessi giusti per alzare il pallone sopra la traversa.

15′- GOOOOLLLLL!!!! 0-1 Palermo con La Gumina che riceve l’assist da Coronado che con la zampata mette la palla in rete.

12′- GOOOLLLL!!! 1-0 Carpi con Melchiorri. Nulla da fare per l’estremo difensore della Ternana che si è visto superare dall’attaccante avversario da distanza ravvicinata.

10′- GOOOLLLL!!!! 0-1 Pro Vercelli con Reginaldo che entra in area e getta la palla in rete.

8′- GOOOOOOLLLLLLL!!!! 0-2 Parma con Barillà che prende la palla e la insacca in rete.

8′- Tiro di Donnarumma che termina di poco a lato.

5′- GOOOOLLLLL!!!!!! 0-1 Parma con Gagliolo che salta Molina e mette in rete la palla del vantaggio.

3′- Tiro di Gagliolo che termina di poco a lato.

1′- Iniziati tutti i match.

La trentatreiseima giornata di serie B si è aperta ieri tra Ascoli e Bari, Il gol di Buzzegoli ha riaperto la lotta per la salvezza e condannando al momento i pugliesi a non scalare ancora la classifica per una promozione diretta. Gli uomini di Grosso testimoniano di avere problemi ancora fuori casa. Infatti non vincono da Terni. Stasera si giocano otto partite. Domani le ultime due. La sfida tra Frosinone e Venezia spicca tra tutte con i veneti che vorrebbero fare il colpaccio al Matusa. I ciociari vivono un momento complicato, con due punti nelle ultime tre partite ed una dura contestazione da parte dei tifosi nell’ultimo match pareggiato a Terni. Man mano i gialloblù stanno perdendo l’occasione di andare direttamente in A per essere risucchiati nei play off. Empoli e Palermo sembrano essere più in forma rispetto ai ciociari. Ora incontrare la squadra di Inxaghi non è certo una bella partita da affrontare per tornare alla vittoria.

L’Empoli, invece, prova l’allungo al Castellani contro la Salernitana che è in netta ripresa. Il Palermo, invece, è ospite dell’Entella che domenica è uscita indenne da Cremona, vincendo 1-0. Il Foggia, sconfitto dal Parma nell’anticipo delle 12:30 di domenica non sembra ridimensionare i proprio obiettivi di play off e con la Pro Vercelli proverà a vincere. In chiave play off spicca Cittadella-Spezia con i veneti che proveranno a non farsi avvicinare dai liguri. Il Parma cerca continuità ad Avellino che al momento viene da una serie di sconfitte e pareggi, mentre la Ternana cerca punti a Carpi. Infine chiude il turno di questa sera Brescia-Pescara, mentre domani alle 19 giocheranno Novara-Cesena per la zona retrocessione e Perugia-Cremonese, con gli umbri più vivi rispetto ai lombardi.