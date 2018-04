Highlights Milan-Inter 0-0, VIDEO della partita: Icardi insolitamente sprecone

HIGHLIGHTS MILAN-INTER 0-0, VIDEO DELLE AZIONI DEL DERBY- Pareggio a reti bianche tra Milan e Inter nel derby della Madonnina. Un match non spettacolare, ma che nel quale ci sono state diverse palle gol. Le più importanti sono capitate sui piedi di Icardi, ma in entrambe le situazioni il capitano nerazzurro non è riuscito a mettere in rete. All’argentino è stato annullato l’unico gol nel primo tempo, per un millimetrico fuorigioco rilevato dal VAR. Andiamo a vedere adesso gli highlights di Milan-Inter, con il video delle azioni da gol di stasera.

Highlights Milan-Inter, VIDEO della partita: la cronaca

90’+4- E’ finita! Termina 0-0 il derby tra Milan e Inter. La gara si è chiusa con un’altra occasione clamorosamente fallita da Icardi. Tra poco vi mostreremo gli highlights di Milan-Inter con il video delle azioni da gol

90’+3- CLAMOROSA OCCASIONE PER L’INTER! Ancora Mauro Icardi si divora un altro gol in una situaione simile a quella precedente. Non è da lui sbagliare due occasioni così

90’+2- Calabria manca il controllo

90’+1- OCCASIONE MILAN! Cross di Borini, Suso rimette in mezzo dalla parte opposta ma Kalinic non trova l’impatto aereo con il pallone

90′- Tre minuti di recupero assegnati

89′- Cross di Calabria per la testa di Kalinic, troppo alto

88′- Corner per il Milan, va Suso

87′- Mischia in area nerazzurra, sbroglia la matassa Borja Valero

86′- Chiusura di Rodriguez su Cancelo

85′- Le squadre sembrano non averne più in questa ultima fase

83′- Sventagliata per Cancelo, palla sul fondo

81′- Velleitario tentativo di Cancelo dalla distanza, palla in curva

80′- Fuori Bonaventura, dentro Borini

79′- Ottima chiusura di un egregio Calabria

78′- Cancelo direttamente dalla bandierina, para Donnarumma ancora in corner

77′- Entra Eder al posto di Candreva

76′- Buon lavoro di Kalinc, sponda su Suso e tiro deviato in corner

75′- Donnarumma in uscita blocca

74′- Incomprensione tra Brozovic e Borja Valero, occasione che sfuma

73′- Pallone allontanato dalla difesa nerazzurra

72′- Ennesima discesa di Calabria sulla destra, angolo per il Milan

71′- Cambio anche per l’Inter: Borja Valero al posto di Rafinha

69′- Doppio cambio per i rossoneri: Locatelli prende il posto di Montolivo, Kalinic per Cutrone

68′- Cutrone segna con una spettacolare rovesciata ma il gioco era fermo per fuorigioco

66′- L’Inter ha avuto ancora un’altra occasione

64′- OCCASIONE INTER! Lanci di Brozovic per Perisic, palla dentro per Icardi ma è provvidenziale il salvataggio di Donnarumma

62′- Tiro dalla distanza di Rodriguez, tiro deviato da Gagliardini che per poco non beffa Handanovic

60′- Skriniar mura il tentativo a rete di Bonaventura

59′- Ripartenza dell’Inter, cross in mezzo con Bonucci che anticipa Icardi

58′- Ammonito Skriniar per fallo su Calhanoglu

57′- Ammonito Perisic per un fallo veniale su Bonucci

56′- CLAMOROSA OCCASIONE INTER! Candreva mette a porta vuota Icardi che incredibilmente manda fuori!

54′- La partita vive su un filo di equilibrio che nessuno finora è riuscito a spostare dalla propria parte

52′- Dalla parte opposta Handanovic salva in uscita bassa sui piedi di Cutrone

51′- Combinazione tra Perisic e Rafinha, il croato non trova la porta

49′- Azione sulla destra del Milan, Kessiè va al tiro ma il pallone è largo

48′- Tiro di Candreva, Donnarumma salva con qualche affanno

47′- OCCASIONE INTER! Cross sbagliato da Perisic che diventa un pallonetto per Donnarumma, palla sulla traversa

46′- Si riparte, comincia il secondo tempo

45’+2- Termina il primo tempo, a tra poco per il secondo tempo e gli highlights Milan-Inter

45’+1- Grande recupero in fase difensiva di Cutrone, che rincorre per tutto il campo Candreva e lo ferma

45′- L’arbitro assegna due minuti di recupero

45′- Ancora corner pe l’Inter

44′- Calhanoglu mette in mezzo per Cutrone, bravo Candreva a chiudere

43′- Milan in possesso di palla

41′- Tiro di Perisic da posizione defilata, para Donnarumma

40′- Il fuorigio di Icardi è veramente millimetrico, ma il Var review ha segnalato la posizione irregolare del capitano argentino

39′- Clamoroso! Dopo il controllo del VAR il gol viene annullato. Si riparte dallo 0-0

38′- GOOOOL DELL’ INTER! Grande palla di Candreva per Icardi, che fulmina Donnarumma

36′- Brozovic recuper palla a metà campo ma sbaglia il passagio a Icardi, troppo lungo

35′- Fallo fischiato a Candreva per una trattenuta su Rodriguez

34′- Lancio sbagliato di Brozovic, palla fuori

32′- Fase di studio da parte delle due squadre, dopo una prima mezz’ora abbastanza vivace ora i ritmi sono più blandi

30′- Calhanoglu tarda a liberarsi del pallone e viene fermato da Skriniar

28′- Perisic al tiro da posizione defilata, blocca Donnarumma

27′- Colpo di tacco di Bonaventura per Cutrone, che non riesce a dare la giusta forza al pallone

25′- Ci prova Icardi dal limite, tiro deviato che termina tra le braccia di Donnarumma

23‘- Cutrone viene fermato fallosamente da Skriniar, nessun provvedimento da parte dell’arbitro

21′- OCCASIONE MILAN! Punizione di Calhanoglu toccata di testa da Bonucci, miraolo di Handanovic!

20′- Calhanoglu salta Cancelo che lo stende, giallo per l’ex Valencia

19′- Piazzato di Brozovic che termina fuori di poco

18′- OCCASIONE INTER! Tiro al volo di Candreva dall’interno dell’area, respinge di pugno Donnarumma

17′- Ottimo intervento di Romagnoli che chiude Candreva sulla destra

16′- Serie di errori in fase di ripartenza da una parte e dall’altra

15′- Cutrone protegge palla e viene atterrato da Skriniar, intevento falloso

14′- Fallo di Cancelo che trattiene per la maglia Calhanoglu

13′- Il Milan come al solito cerca di uscire dalla propria area palla al piede

12′- Si rialza Bonucci, si prosegue a giocare

11′- Scontro tra Bonucci e Perisic, con il capitano rossonero a terra dolorante

9′- Grandisimo recupero difensivo di Miranda, che ferma Cutrone lanciato da Bonucci

8′- Bel lancio di Brozovic per il connazionale Perisic, pallone di ritorno per il centrocampista che di piatto manda sul fondo

6′- Uno-due sull’out di sinistra tra Perisic e D’Ambrosio, ma il pallone è irraggiungibile per il terzino

5′- Fermato Candreva in posizione di offside sul lancio di Gagliardini

4′- Duello fisico tra Cutrone e Miranda, fallo dell’attaccante italiano

2′- Serie di batti e ribatti in area rossonera, con la difesa del Milan che riesce a sventare il pericolo

1′- Prima azione per l’Inter, con D’Ambrosio che viene anticipato da Montolivo

-Dopo il ricordo di Ray Wilkins, con Franco Baresi che depone sotto la curva la maglia numero 8, si comincia!

ore 20.30- I 22 giocatori stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Nonostante la pioggia ed il giorno lavorativo lo stadio è tutto esaurito

Amici di SuperNews e appassionati di calcio di tutte Italia, siamo pronti per seguire live Milan-Inter, in diretta da San Siro. Tra pochi minuti le squadre scenderanno in campo

Highlights Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.