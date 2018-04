LIVE Formula 1 GP Cina diretta tempo reale: Vettel in testa dopo la partenza

Giro 7 – Invariata la situazione nella top 6, con Vettel al comando con 2”5 su Bottas. Poi Verstappen, Raikkonen, Hamilton e Ricciardo.

Giro 6 – Nelle retrovie il team Haas chiede a Grosjean di lasciar passare Magnussen. I due chiudono la zona punti in 9. e 10. posizione, dietro alle due Renault di Hulkenberg e Sainz.

Giro 5 – Si stabilizza sui 2” il gap tra Vettel e Bottas. Dietro Raikkonen e Hamilton sono bloccati dietro a Verstappen e perdono terreno.

Giro 4 – Raikkonen comincia ad avvicinarsi a Verstappen, partito con ultrasoft, che pare già in crisi con gli pneumatici.

Giro 3 – Oltre 2” di vantaggio per Vettel su Bottas. Verstappen 3° davanti a Raikkonen, Hamilton e Ricciardo.

Giro 2 – Vettel comincia subito a martellare e allunga su Bottas. Il tedesco ha più di 1” sul rivale. Dietro il gruppo si è già sgranato.

Partiti!!!!! Vettel scatta in testa, Bottas brucia Raikkonen ed è 2° davanti a Verstappen, Raikkonen, Hamilton e Ricciardo.

E’ iniziato il giro di ricognizione!!! Manca pochissimo alla partenza del GP di Cina.

8:00 – 10 minuti al via. Splende il sole a Shanghai oggi, fa sicuramente più caldo rispetto ai giorni scorsi. Fattore che potrebbe modificare i valori in campo, bisognerà verificare come ogni vettura si adatterà a queste condizioni e come consumerà gli pneumatici.

7:40 – Semaforo verde in pit lane! Le vetture stanno lasciando i box e percorreranno il giro di schieramento per raggiungere la griglia di partenza.

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta del GP di Cina, terzo round del Campionato del Mondo di Formula 1 2018. Siamo a poco più di 2 ore dalla partenza della gara, nell’attesa rivediamo insieme la griglia di partenza.

GRIGLIA DI PARTENZA

Fila 1: 1. S.Vettel (Ferrari) 1’31”095-2. K.Raikkonen (Ferrari) 1’31”182

Fila 2: 3. V.Bottas (Mercedes) 1’31”625-4. L.Hamilton (Mercedes) 1’31”675

Fila 3: 5. M.Verstappen (Red Bull-Renault) 1’31”796-6. D.Ricciardo (Red Bull-Renault) 1’31”948

Fila 4: 7. N.Hulkenberg (Renault) 1’32”532-8. S.Perez (Force India-Mercedes) 1’32”758

Fila 5: 9. C.Sainz (Renault) 1’32”819-10. R.Grosjean (Haas-Ferrari) 1’32”855

Fila 6: 11. K.Magnussen (Haas-Ferrari) 1’32”986 (Q2)-12- E.Ocon (Force India-Mercedes) 1’33”057 (Q2)

Fila 7: 13. F.Alonso (Mclaren-Renault) 1’33”232 (Q2)-14. S.Vandoorne (Mclaren-Renault) 1’33”505 (Q2)

Fila 8: 15. B.Hartley (Toro Rosso-Honda) 1’33”795 (Q2)-16. S.Sirotkin (Williams-Mercedes) 1’34”062 (Q1)

Fila 9: 17. P.Gasly (Toro Rosso-Honda) 1’34”101 (Q1)-18. L.Stroll (Williams-Mercedes) 1’34”285 (Q1)

Fila 10: 19. C.Leclerc (Sauber-Ferrari) 1’34”454 (Q1)-20. M.Ericsson (Sauber-Ferrari) 1’34”914 (Q1)

Terzo appuntamento stagionale per il Mondiale di Formula 1: si disputa il GP di Cina. Sulla pista di Shanghai, circuito lungo 5,541 km, i piloti dovranno percorrere 56 giri per portare a termine la gara. Tracciato in cui è fondamentale trovare il giusto compromesso aerodinamico per essere competitivi: i primi due settori sono molto guidati, con diverse curve a lunga percorrenza, mentre l’ultimo prevede un rettilineo lunghissimo, dove avere una buona velocità di punta è determinante per non compromettere quanto di buono fatto nel resto del giro.

La Ferrari, vincitrice dei primi due appuntamenti del campionato con Sebastian Vettel, nelle qualifiche ha dimostrato di poter ambire al vertice anche qui in Cina, monopolizzando la prima fila. Strepitosa pole position del tedesco, che ottenendo il tempo di 1’31”095 ha polverizzato il precedente record della pista. Al suo fianco partirà l’altro ferrarista Kimi Raikkonen, beffato per meno di un decimo da Vettel nella lotta per il miglior tempo. Seconda fila per le due Mercedes, con Valtteri Bottas terzo e Lewis Hamilton quarto. La Casa tedesca è chiamata in questa gara a rispondere all’inizio di stagione favoloso del team di Maranello, per impedire ai rivali una prima fuga nelle classifiche Piloti e Costruttori. Durante le prove, però, le Frecce d’Argento non si sono mostrate all’altezza delle Ferrari, palesando pesanti difficoltà nel mandare in temperatura gli pneumatici e accusando un discreto gap in velocità di punta rispetto alle vetture spinte dalla power unit Ferrari. Bottas e Hamilton hanno accusato mezzo secondo di ritardo nelle qualfiche rispetto al tempo registrato da Vettel, ma ancor più preoccupante per i due piloti Mercedes è il fatto che la Ferrari sembra far lavorare meglio le gomme, oltre a far registrare velocità superiori sul lungo rettilineo. In Mercedes dovranno quindi inventarsi qualcosa per sovvertire il destino di un Gran Premio che pare segnato in negativo.

Terza fila per le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che sembrano nuovamente destinati a una gara da comprimari. Il team austriaco non pare essere al livello di Mercedes e Ferrari e, dopo i grandi proclami invernali,rappresenta senza ombra di dubbio la grande delusione di questo inizio di stagione. Completano la top 10, in quarta fila la Renault di Nico Hulkenberg e la Force India di Sergio Perez, apparsa in ripresa rispetto alle prime due gare, mentre in quinta troviamo l’altra Renault di Carlos Sainz e la Haas di Romain Grosjean. La battaglia tra i team che lottano per il quarto posto nel Mondiale Costruttori si presenta ancora una volta molto equilibrata, aggiungendo sicuramente pepe a un Gran Premio che potrebbe essere già decisivo per tracciare gli equilibri del Campionato.