LIVE Giorgi-Van Uytvanck 3-2 in tempo reale, Wta Lugano: match rinviato per pioggia

CAMILA GIORGI – (9) ALISON VAN UYTVANCK 3-2*

Secondo turno Wta International Lugano (terra battuta)

20.33 – L’incontro è stato rinviato a domani a causa del persistere della pioggia

19.40 – Match sospeso dopo 21′, ha iniziato a piovere

19.37 – L’azzurra alza il ritmo e tiene la battuta a 0, come nel primo game. 3-2

19.35 – CONTRO-BREAK GIORGI! Dritto in rete per la belga. 2-2

19.35 – Lungo il dritto in avanzamento. 15-40

19.34 – Dritto vincente, tre palle del contro-break

19.34 – L’azzurra prova nuovamente ad essere aggressiva in risposta. 0-30

19.31 – BREAK VAN UYTVANCK! Dritto largo per la nativa di Macerata. 1-2

19.31 – Sbaglia il dritto l’azzurra. Palla break per la belga

19.30 – Anche questa game va ai vantaggi

19.29 – 30-30 sul servizio di Giorgi

19.27 – Game Van Uytvanck. 1-1

19.26 – Gran rovescio lungolinea. 40-40

19.26 – Ace e servizio vincente. 30-40

19.25 – Brutto dritto della belga. 0-40 e tre palle break

19.25 – Subito aggressiva in risposta. 0-30

19.23 – Ottimo primo turno di servizio, che riesce a tenere a 0. 1-0

19.21 – Inizia il match, serve l’azzurra

19.13 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

19.06 – Kovinic batte Golubic in tre set dopo due ore e trentaquattro minuti. A breve in campo Camila Giorgi ed Alison Van Uytvanck

18.17 – Golubic vince il secondo e servirà il set decisivo. Bisognerà ancora attendere per il match dell’azzurra

17.32 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Kovinic si è assicurata il primo set al tie-break

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Giorgi-Van Uytvanck: i precedenti

Miami 2015 – Cemento – R64 – GIORGI b. Van Uytvanck 6-3 6-2

Camila Giorgi prosegue il cammino nel Wta di Lugano

L’azzurra, dopo aver sconfitto al primo turno del torneo International svizzero la ceca Kristyna Pliskova, affronterà nel “secondo atto” la belga Alison Van Uytvanck, n°9 del seeding, contra la quale ha vinto l’unico precedente. La nativa di Macerata, al netto dei postumi del problema al gomito di fine 2017, ha avuto un buon inizio di stagione, così come è stato discreto quello della nativa di Vilvoorde: a gennaio tre primi turni ad Auckland, ad Hobart e all’Australian Open; a febbraio porta a casa il suo terzo titolo Wta a Budapest (cemento indoor), sconfiggendo in finale la slovacca Dominika Cibulkova; a marzo, infine, primo turno ad Indian Wells e secondo a Miami e a Lugano ha sconfitto all’esordio la francese Oceane Dodin. L’unico precedente dovrebbe favorire Camila Giorgi, mentre l’andamento degli ultimi due mesi (al netto dei problemi fisici) è leggermente più a favore di Alison Van Uytvanck.