Anticipo Serie B Venezia-Palermo: tris dei lagunari, rosanero al tappeto

Termina col risultato di 3-0 il primo anticipo della 37esima giornata di Serie B tra Venezia e Palermo. I padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo il match e hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. Grazie a questa vittoria fondamentale, la squadra allenata da Pippo Inzaghi può continuare a sperare nella promozione diretta in Serie A. Al momento, il club veneto si trova al quinto posto in classifica a quota 60 (ovviamente con una partita in più).

Brutta sconfitta, invece, per la compagine di Bruno Tedino, che non è riuscita ad essere mai in partita. Disastrosa la prestazione del reparto difensivo del Palermo nel primo tempo, con i giocatori rosanero costantemente in balia dell’avversario. Poco incisivo anche il reparto avanzato, con La Gumina e Trajkovski che non sono riusciti a creare problemi alla difesa dei padroni di casa.

Venezia-Palermo: rivivi il LIVE del match

90+2′ – Palo di Trajkovski! Il Palermo non trova neppure il gol della bandiera

90′ – Saranno tre i minuti di recupero

86′ – Ultimo cambio anche per Pippo Inzaghi: Domizzi farà posto a Cernuto

84′ – Intanto i cori della curva Sud del Venezia sono diretti all’attuale presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, presidente in passato proprio del club lagunare

82′ – Terzo e ultimo cambio per il Palermo: esce Jajalo per far spazio a Fiordilino

77′ – Altro cambio per i padroni di casa: Litteri farà posto a Zigoni

75′ – Ospiti che provano ad accorciare le distanze, ma il reparto difensivo della squadra allenata da Pippo Inzaghi mantiene alta la concentrazione, nonostante il risultato largamente a favore

72′ – Ennesimo contropiede del Venezia, che riesce ad arrivare alla conclusione con Falzerano. Anche in questo caso, però, il tiro finisce alto

69′ – Bel tiro a giro tentato da Garofalo, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa

68′ – Grandissimo entusiasmo per il pubblico del ‘Penzo’, che sta spingendo sin dai primi minuti i lagunari. Intanto sta per entrare Gejio, che prenderà il posto di Marsura

66′ – Chochev tenta la conclusione da distanza siderale: tiro strozzato e nessun problema per Audero

64′ – GOOOOL! ANCORA VENEZIA! Arriva il gol dell’ex firmato Sinisa Andelkovic. Sugli sviluppi da calcio d’angolo, la palla termina sui piedi dell’ex difensore rosanero, che non fallisce e trova il destro vincente

63′ – I padroni di casa si fanno rivedere dalle parti di Pomini: contropiede guidato da Litteri, ma pallone che termina in corner

62′ – Incredibile occasione Palermo: La Gumina, a tu per tu col portiere, prova il tocco sotto, ma Audero è attenta e salva il risultato

60′ – Dopo due terzi di gara, il risultato LIVE tra Venezia-Palermo resta sul 2-0

57′ – Occasione Palermo: conclusione tentata da Trajkovski, ma palla che finisce docilmente tra le braccia di Audero

55′ – Fase di gioco con molti errori da ambo le parti

50′ – Arriva dopo poco il primo cambio per gli ospiti: esce Accardi, entra il classe ’93 Moreo. Palermo con il 3-4-1-2

49′ – Contatto in area di rigore tra Marsura e un difensore del Palermo: Piccinini ritiene di non dover intervenire. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo in favore del Palermo

47′ – Nessuna sostituzione per il Palermo. Evidentemente, mister Tedino spera ancora di poter rimontare con il suo undici iniziale

46′ – Le squadre tornano in campo. A battere il calcio d’inizio della ripresa è il Venezia, che attaccherà da sinistra verso destra

SECONDO TEMPO

45′ – L’arbitro Piccinini fischia la fine della prima frazione di gioco. I calciatori vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0 in favore di Domizzi e compagni

42′ – Nulla di importante da segnalare, con il Venezia che ha sempre in mano il pallino del gioco

38′ – Dopo l’avvio scoppiettante, i padroni di casa, su richiesta di mister Inzaghi, provano a rallentare i ritmi e a fare maggiormente possesso

35′ – Prova ad alzare il pressing al Palermo, chiamato adesso ad una difficile rimonta

31′ – Gioco momentaneamente fermo per uno scontro di gioco tra Domizzi e Trajkovski

30′ – Dopo la prima mezz’ora di gioco, il risultato LIVE di Venezia-Palermo è di 2-0

29′ – Finalmente una bella azione anche per il Palermo: La Gumina serve Trajkovski, che tenta il tiro a giro sul secondo palo. Palla fuori di poco, complice anche una leggera deviazione. Si ripartirà con il corner per i rosanero

26′ – Ennesima occasione della squadra di Inzaghi, davvero scatenata in questa prima fase di gara. Contropiede micidiale guidato da Domizzi, che serve Bruscagin dalla parte opposta. L’esterno prova la girata al vola, che termina di poco a lato. Sarebbe stato un grandissimo gol

25′ – Brutto pallone buttato da Jajalo, che non riesce a servire il compagno di squadra Gnahoré nell’area avversaria

23′ – Colpo di testa di Litteri, che però non trova lo specchio della porta. Nulla di fatto, si resta sul parziale di due a zero

22′ – Calcio di punizione dai 25 metri per i padroni di casa. La conclusione di Stulac si infrange contro la barriera

20′ – Primo corner del match anche per la squadra di Tedino. Jajalo tenta la conclusione, che viene deviata dai difensori del Venezia

19′ – Occasione incredibile! Il giocatore del Venezia Litteri riceve il pallone all’interno dell’area di rigore. La sua conclusione, per sua sfortuna, si stampa sul palo. Nulla di fatto, ma il Palermo sembra completamente in bambola

16′ – GOOOOL! Raddoppio per i padroni di casa grazie ad un altra conclusione dalla distanza. Stavolta è Stulac l’autore della rete del momentaneo 2-0

14′ – Accenno di reazione da parte del Palermo, che prova a farsi vedere dalle parti di Audero. I rosanero, per ora, non sono riusciti a rendersi mai pericolosi

10′ – GOOOOL VENEZIA! La prima rete del match porta la firma di Suciu, che con un grandissimo tiro dal limite dell’area porta in vantaggio la squadra di Pippo Inzaghi

8′ – Ancora calcio d’angolo per i lagunari, che arrivano sul fondo grazie ad una bella iniziativa personale di Marsura

5′ – Il primo corner del match, invece, è a favore dei padroni di casa

3′ – Prima conclusione del match ad opera del Palermo. Il tiro di Trajkovski, però, non crea alcun problema ad Audero

1′ – Inizia il match tra lagunari e siciliani. Arbitro del match è il signor Marco Piccinini

PRIMO TEMPO

Questi gli schieramenti ufficiali del match:

VENEZIA: Audero; Bruscagin, Andelkovic, Modolo, Domizzi, Garofalo; Falzerano, Stulac, Suciu; Litteri, Marsura. A disposizione: Vicario, Russo, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Firenze, Geijo, Cernuto, Zampano, Del Grosso, Rossi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

PALERMO: Pomini; Accardi, Struna, Rajkovic; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Chochev, Aleesami; Trajkovski, La Gumina. A disposizione: Maniero, Posavec, Moreo, Rolando, Fiordilino, Fiore, Santoro, Dawidowicz, Ingegneri, Murawski. Allenatore: Bruno Tedino.