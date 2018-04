Serie B, LIVE Parma-Frosinone: cronaca e risultato in tempo reale

LA TERNA ARBITRALE

Sarà il sign. Ivano Pezzuto della sezione Aia di Lecce ad arbitrare la partita tra Parma-Frosinone. Come assistenti sono stati designati i signori Mauro Galetto di Rovigo e Tarcisio Villa di Rimini, IV uomo il signor Marco Serra di Torino.

Per il Parma di D’Aversa dovrebbe essere 4-3-3: Sono diversi i cambi che D’Aversa farà rispetto all’undici sceso in campo contro il Palermo. Gazzola e Lucarelli in difesa, saranno sostituiti da Mazzocchi e Di Cesare. A centrocampo Barillà dovrebbe prendere il posto di Scavone. Nel tridente offensivo bocciati Di Gaudio e Siligardi, che saranno sostituiti invece da Insigne e Baraye.

Sarà 3-4-1-2 per il Frosinone di Longo: L’unico dubbio dell’ allenatore frusinate è Citro, a poche ore dal match. Solo nelle prossime ore deciderà se confermarlo dal primo minuto, al fianco di Dionisi (con Ciano trequartista) oppure scegliere il 3-5-2 e utilizzarlo a gara in corso. A centrocampo ballottaggio tra Konè e Sammarco, con uno dei due che dovrebbe completare il reparto formato da Maiello e Chibsah.



PROBABILI FORMAZIONI PARMA – FROSINONE

PARMA (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Insigne, Calaiò, Baraye. All: D’Aversa

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Terranova; Ciofani, Maiello, Chibsah, Beghetto; Ciano; Citro, Dionisi. All: Longo