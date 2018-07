LIVE Higuain al Milan, la Juventus mette in vendita il Pipita: contatto con Leonardo già in serata?

15:00, Higuain incontra la Juve. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, oggi pomeriggio è in programma un incontro tra il fratello-agente di Gonzalo Higuain e la Juventus, la quale comunicherà al procuratore dell’argentino che il suo assistito è stato messo sul mercato. Non è da escludere che Nicolas Higuain possa incontrare il Milan già in serata. Il Pipita, che avrebbe già aperto ad un eventuale trasferimento a Milanello, potrebbe sbarcare in rossonero in prestito con obbligo di riscatto. A due anni dal clamoroso addio al Napoli, Higuain sembra pronto a cambiare di nuovo casacca.

12:15, Leonardo prova a convincere Higuain. Gianluca Di Marzio, esperto Sky di mercato, fa il punto sulla situazione Higuain-Milan. I fratelli Higuain hanno capito che non c’è più posto nel reparto offensivo della Juventus, per questo motivo vogliono stabilire le condizioni di uscita prima di andare a trattare con altri club. In questo momento non si registrano contatti tra il Chelsea e il procuratore del Pipita, c’è stato invece un interessamento del Borussia Dortmund, ma la soluzione non convince appieno. Per quanto riguarda il Milan, c’è la disponibilità di Higuain di trasferirsi in rossonero, ma l’intenzione è quella di valutare bene insieme a Leonardo le condizioni economiche e progettuali di questa soluzione. Tra il nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan e i fratelli Higuain il rapporto è positivo da un po’ di anni. Leonardo voleva portarlo già al Paris Saint Germain. Molto probabile un contatto diretto in giornata tra il dirigente rossonero e il Pipita.

8:45, Higuain-Milan giornata decisiva? Il Pipita è tornato in Italia, i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. La situazione sembra piuttosto chiara: l’argentino lascerà la Juve, il Milan o il Chelsea le sue possibili destinazioni. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Nicolas Higuain, fratello e procuratore del Pipita, e Leonardo. Il dirigente del Milan proverà a sbrogliare la matassa, convincendo l’ex Napoli a vestirsi di rossonero. Senza dimenticare che c’è il Chelsea in agguato, anche se i Blues sembrano più concentrati su Caldara.

Higuain al Milan, la cronaca di domenica 29 luglio

23:00, incontro decisivo Higuain-Leonardo? Il Pipita è di ritorno in Italia e nelle prossime ore probabilmente incontrerà Leonardo. Il direttore generale dell’area tecnica rossonera vuole l’argentino al Milan. E’ lui la prima scelta per l’attacco di Gattuso, più di Morata e di Falcao. Leonardo dovrà convincere Higuain della bontà del progetto rossonero. Impresa non facile perché l’ex Napoli avrebbe delle perplessità. In tutto questo non si può dimenticare il Chelsea, che ha sempre nel mirino lo stesso Higuain, Rugani e Caldara.



20:30, Higuain atteso a Milano. Gonzalo Higuain, insieme al fratello Nicolas, atterreranno a Milano in serata, come riportato da Sky Sport 24. L’attaccante argentino, cercato e trattato dal Milan, dovrebbe incontrare Leonardo per provare a dare un’accelerata alla maxi operazione con la Juventus.

16:00, Higuain arriva in Italia. La trattativa tra Milan e Juventus per Gonzalo Higuain potrebbe davvero vivere un momento di svolta. Secondo quanto riporta Alberto Mauro dall’aeroporto di Caselle per Sky Sport 24, l’attaccante argentino rientrerà, insieme al fratello agente, agli ordini di Max Allegri nelle prossime ore ma con un volo che atterrerà a Milano, a differenza di Cristiano Ronaldo atteso in serata allo scalo torinese.

13:15, anche Pjaca nell’affare Higuain? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’operazione tra Juventus e Milan potrebbe rientrare anche Marko Pjaca, il quale era stato vicino proprio ai rossoneri prima che finisse alla Juve. Il profilo del croato – sottolinea la rosea – corrisponderebbe all’identikit dell’esterno a cui Leonardo sta dando la caccia.

10:00, Higuain in Italia per la svolta? Prosegue, anche se a rilento la trattativa per portare al Milan. Il Pipita sbarca oggi in Italia e insieme al suo procuratore incontrerà Leonardo. Il Milan, rivela Sky Sport, cercherà di convincere il ragazzo fin da subito. L’idea sarebbe quella di renderlo il simbolo del nuovo Milan, attraverso lusinghe e attenzioni particolari, ed un nuovo contratto da 4 anni, più lungo di quello attuale. Cruciale dunque l’incontro tra il ragazzo e Leonardo, con Milan e Juventus, racconta Baiocchini, ottimiste sulla buona riuscita dell’operazione, nonostante l’inserimento del Chelsea.



Higuain al Milan, la cronaca di sabato 28 luglio

17:45, Higuain vuole un aumento dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da Premium Sport Gonzalo Higuain avrebbe detto “no” alla cessione in prestito al Milan. L’argentino, inoltre, non è disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Al contrario, chiede che si passi dagli attuali 7,5 milioni a 8 più bonus. Situazione che complica una già complicata trattativa che vede anche lo scambio Bonucci-Caldara. Il Chelsea nel frattempo resta all’erta.



14:45, Incontro Juve-Chelsea per Higuain. Secondo quanto riferito da Sportmediaset.it, Milan e Juventus starebbero lavorando per una formula di prestito oneroso per il trasferimento del Pipita in rossonero: si parla di 15/20 milioni di euro con obbligo di riscatto sui 30/35. In questo modo l’argentino potrebbe mantenere il suo attuale stipendio (7.5 milioni) e potrebbe far sì che accetti una soluzione parzialmente temporanea. In maniera parallela, ma strettamente legata, i due club si sarebbero accordati per uno scambio alla pari per Bonucci e Caldara, sebbene i bianconeri vorrebbero mantenere un diritto di recompra per il giovane difensore ex Atalanta. Non bisogna però scordarsi dell’ombra del Chelsea, con cui la Juventus è in stretto contatto, sia per Higuain che per Caldara. In tal senso ci sarà un incontro a Nizza tra Paratici e i dirigenti del club londinese.

12.50, Milan destinazione gradita per Higuain. L’operazione Pipita va avanti, piano ma procede. Il Milan, forte del gradimento del Pipita e spinto dalla stima di Leonardo nei confronti del giocatore, taglierà la testa al toro portando Gonzalo a Milano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul possibile trasferimento in rossonero del centravanti argentino. Il Milan – evidenzia la rosea – si assicurerà una punta da 111 reti negli ultimi cinque campionati, un lusso non da poco. Gattuso dunque potrebbe avere presto il centravanti d’esperienza che aspetta dall’inizio del calciomercato e che i tifosi del Milan aspettano da diverse stagioni. Nell’affare potrebbe rientrare anche Pjaca, già inseguito dai rossoneri nell’estate del 2016. L’esterno croato potrebbe arrivare in prestito. Così Leonardo accontenterebbe Gattuso, che vuole un esterno capace di alternarsi a Suso e Calhanoglu.

11:00, ostacolo ingaggio per Higuain al Milan. Nella trattativa tra Milan e Juventus per il trasferimento di Higuain non mancano certo i problemi. Ad esempio, come riporta il Corriere della Sera, non c’è intesa sui numeri. Il Pipita andrebbe volentieri a Milano, ma pretende lo stesso contratto da 7.5 milioni che ha con i bianconeri e lo vorrebbe per 5 anni. Non solo. Prima di chiudere con l’argentino, Leonardo deve cedere almeno due tra Kalinic, Bacca e Andrè Silva. Perché il mercato del Milan, alla fine, dovrà essere a saldo zero. Così, per quanto riguarda la punta, Leo non smette di pensare a Morata, sperando che il Chelsea glielo possa dare in prestito con diritto di riscatto.

Higuain-Milan, l’affare si fa in prestito? Due anni dopo il clamoroso passaggio dal Napoli alla Juventus è tempo ancora di cambiare casacca per Gonzalo Higuain. Fin dalla conclusione dell’affare Cristiano Ronaldo è apparso chiaro che il futuro del Pipita sarebbe stato lontano dalla Juventus. Ad accelerare l’addio di Higuain alla Juventus, la ritornata voglia di bianconero per Leonardo Bonucci. Le due società stanno lavorando ad un affare che coinvolge anche Mattia Caldara e forse anche Marko Pjaca. La situazione si va delineando sempre più. Bonucci vuole la Juventus, c’è anche il placet di Allegri. In cambio il Milan vuole Caldara, solo Caldara. Leonardo ha già rifiutato Benatia. Leonardo e la coppia Marotta-Paratici lavorano ad uno scambio alla pari tra i due difensori, milione più milione meno.

Higuain-Milan, il Chelsea è sempre in agguato

I bianconeri però vogliono liberarsi di Higuain e del suo pesante ingaggio, 7,5 milioni di euro netti a stagione. L’argentino viene valutato non meno di 55 milioni. Una cifra che il Milan non può permettersi di spendere, almeno non tutta in una volta. Ecco che quindi si lavora ad un’ipotesi alternativa: prestito oneroso con obbligo di riscatto. 20 milioni subito e 35 l’anno prossimo. Una soluzione che sta trovando sempre più conferme, anche se il Chelsea non ha abbandonato l’idea Higuain. Sarri vuole il suo ex pupillo, ma i Blues hanno già tre centravanti in organico: Morata, Giroud e Batshuayi. Lo spagnolo è sempre nel mirino del Milan, ma è Higuain l’obiettivo di Leonardo. Dopo sei anni i rossoneri hanno forse trovato un degno erede per la maglia numero 9 di Pippo Inzaghi.