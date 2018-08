LIVE Avellino, ora si spera nel Tar del Lazio: domani il primo verdetto

Avellino, la battaglia continua. L’Avellino ha depositato, tramite i legali dello Studio Associato Lentini di Salerno, il proprio ricorso. Un tour de force che vede impegnati ben 4 avvocati di alto spessore, dalla serata di martedì. In caso di accoglimento della richiesta dei legali salernitani, l’Avellino potrà finalmente alzare le mani al cielo ed essere incondizionatamente ammesso alla Serie B 2018/2019. Poi starà alla FIGC decidere se far disputare una Serie B a 23 squadre, includendo anche le ripescate Novara, Catania e Siena. Ma in caso di parere negativo inutile più illudersi. Si potrà ricorrere ancora al Consiglio di Stato. Ma con speranze praticamente nulle. Impossibile al momento fare previsioni. La materia è decisamente delicata e di difficile lettura. Ai tifosi biancoverdi, presenti in massa due giorni fa davanti al CONI, non resta che sperare in un piccolo miracolo.



Avellino, la cronaca di martedì 31 luglio

20:15, continua la preparazione dell’Avellino. Attraverso una nota ufficiale, l’Avellino comunica che, al netto del ricorso respinto e la conseguente esclusione dal campionato di Serie B, proseguirà la preparazione della squadra agli ordini di mister Marcolini, che già quest’oggi, alternandosi tra campo e palestra, si è allenata al “Partenio Lombardi”. Domani seduta a porte chiuse. In attesa del ricorso al TAR del Lazio.



19:15, la battaglia continua al Tar. L’Avellino non molla dopo la bocciatura del Coni e continuerà a dare battaglia. Ecco il comunicato del club biancoverde: “L’U.S. Avellino prende atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che, pur riconoscendo che questa società è in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria necessari per l’iscrizione al campionato, ha respinto il ricorso. Consapevole di aver fatto tutto il possibile e nella piena convinzione della fondatezza delle ragioni esposte dinanzi al Collegio di Garanzia, questa società continuerà la propria azione in tutte le ulteriori sedi giudiziarie”.

18:30, Taccone dice addio all’Avellino. Il presidente biancoverde Taccone, intercettato da OttoChannel. Il patron biancoverde non ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo la sentenza negativa del Coni, esprimendo comunque il suo malcontento: “Ho chiuso il mio interesse per il calcio. Sono schifato”. Tutto questo quando è certo il ricorso al Tar del Lazio che verrà presentato entro questa sera

17:50, in casa Avellino si valuta il da farsi. La dirigenza biancoverde deve decidere come imbastire il ricorso al Tar del Lazio, dopo l’ennesima bocciatura sull’iscrizione ricevuta in giornata dal Collegio di Garanzia del Coni. I vertici della società irpina dovrebbero iniziare a lavorare al prossimo ricorso. Dovrà essere “ingaggiato” un avvocato amministrativo nelle prossime ore. Il presidente Taccone medita l’addio al calcio dopo la giornata di oggi.



17:30, l’avvocato Schiavone sul futuro dell’Avellino. C’è ancora speranza in casa biancoverde. L’avv. Pietro Schiavone: “Il Coni ci ha detto: ci avete quasi convinto, ma non avete impugnato il regolamento per tempo. Questo apre un ricorso al Tar del Lazio, perché quello che ci ha detto il Coni è che erano stati convinti dalle nostre motivazioni. E’ paradossale che l’Avellino sia in possesso dei requisiti, ma è fuori dal campionato a dispetto di chi ha presentato fideiussioni non valide ed è in Serie B. Spetta all’Avellino ricorrere al Tar del Lazio e questo potrebbe aprire un’altra strada”.



17:00, ricorso respinto, angoscia Avellino. L’Avvocato Eduardo Chiacchio, subito dopo la sentenza, ha parlato alla stampa: “Il Coni ha bocciato il ricorso perché non abbiamo impugnato impugnato la sentenza sulla licenza nazionale La prossima partita la giocheremo al Tar del Lazio. Non sottovalutiamo un passaggio della sentenza, dove il Collegio dice che in determinati punti il ricorso poteva essere accolto L’apertura deve valutarla un avvocato amministrativista. Oggi finisce l’operato della giustizia sportiva. Sono stanco e anche provato per la sentenza. Esiste un’ultima spiaggia, soffro con tutti i tifosi”. Le lacrime di D’Angelo, Castaldo, dello staff dirigenziale biancoverde e dei tifosi irpini. Così è terminata la giornata nera dell’Avellino calcio, respinto anche dal Coni.

15:30, a minuti la sentenza sul caso Avellino. Mancherebbero minuti all’uscita della sentenza, in questo momento i rappresentanti della tifoseria organizzata stanno distribuendo un messaggio alla calma: qualunque sia l’esito bisogna reagire con compostezza e con calma senza colpi di testa. Sicuramente la stanchezza e il caldo si fanno sentire, è stato fatto tutto il possibile ma restare corretti fino in fondo. “Siamo una tifoseria matura, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto comunque vada” il messaggio“. L’avvocato Chiacchio ha appena comunicato che la notifica del verdetto sarà notificata prima presso il suo studio legale, e successivamente pubblicato sul sito del Coni. Si aspettano quindi buone notizie dallo stesso Chiacchio prima che ufficialmente online.

15:00, l’avvocato Chiacchio incontra i tifosi dell’Avellino. L’avvocato Chiacchio ha incontrato i tifosi biancoverdi all’uscita dal Coni, parole di grande stima e affetto tra l’avvocato e Franco Iannuzzi in rappresentanza del tifo: “Io sono onorato di difendervi, grazie per le grandi manifestazioni di affetto. Speriamo di festeggiare tutti insieme oggi pomeriggio, noi non saremo in aula quando sarà letta la sentenza perché dobbiamo lasciare la sede del Coni, sarà pubblicata online e tutti potrete leggerla e sapere come è andata a finire. Sarà una grande gioia poter vincere anche questa battaglia così come sarà un grande dolore se non dovessimo farcela. Abbiamo giocato fino ai rigori ad oltranza una partita infinita, abbiamo dato tutto ma siamo certi di aver fatto tutto il possibile. Restiamo fiduciosi”.



14:40, attesa per la sentenza sul caso Avellino. In attesa del giudizio non si può far altro che caricarsi di pazienza e attendere. Presso il Collegio di Garanzia del Coni, oltre al caso dell’Avellino, erano in programma altre 4 audizioni. La sentenza è attesa non prima delle 16 o al massimo alle ore 18.

13:00, le parole dell’avvocato Schiavone sul caso Avellino. Anche uno degli altri legali biancoverde, l’avvocato Schiavone, ha voluto dire la sua sull’udienza di questa mattina.”Ho visto il presidente Frattini prendere appunto quando raccontavo perché la fideiussione della Onix potesse essere valida e questo mi ha fatto molto piacere. Ho visto una controparte agguerrita ma sono convinto dei nostri argomenti, il tempo a disposizione forse è stato poco ma le argomentazioni erano valide. Qui si è parlato di temi non soltanto di diritto sportivo, il Collegio di Garanzia del Coni è formato da giuristi e infatti ci siamo intesi su molti punti. Ci scontriamo con il tenore letterale della norma che parla di rating e non di solvibilità. L‘Avellino ha superato problemi civilistici più gravi di questa vicenda, se in una serata ho accettato l’incarico è per il popolo irpino, se non ci fosse stata questa tifoseria perché avrei dovuto accettare al di là della richiesta di aiuto del presidente Taccone?”.

11:25, l’avvocato Chiacchio sul caso Avellino. Ecco le parole del legale biancoverde:”“Sono soddisfatto, sapevo che era una difesa difficile ma ci sono speranze, una difesa dura a un certo punto ci siamo sentiti soli contro tutti, contro la Figc, difesa da avvocati bravissimi. Ma siamo fiduciosi, il presidente ci ha dato ampia soddisfazione, ci ha chiesto di focalizzarci sui punti decisivi, non possiamo pensare di essere esclusi dal campionato perchè Avellino non lo merita anzi merita il massimo riguardo e in questa sede l’ha avuto. Al popolo irpino dico che non è stata lesinata nessuna energia, abbiamo dato il massimo e oggi lo abbiamo dimostrato in una situazione che ci vedeva da soli contro tutte le componenti dello sport. Però sono fiducioso”.

11:05, finita l’udienza del caso-Avellino. La difesa della Figc sta facendo valere le sue ragioni, intanto D’Angelo e Castaldo sono appena arrivati in aula. Fuori ma non sorprende l’assenza delle istituzioni. E’ presente, invece, un tifoso in carrozzella, arrivato a Roma per non far mancare il suo sostegno all’Avellino. L’udienza è appena terminata.

10:55, procede il dibattimento del caso-Avellino. L’udienza al Collegio di Garanzia del Coni va avanti. d

Gli avvocati Chiacchio e Schiavone hanno esposto le ragioni del club irpino. Secondo uno dei legali difensori dell’Avellino, l’indice di solvibilità della Onix Asigurari è 149, e per Schiavone questo corrisponde al rating della fideiussione. Tra poco toccherà all’avvocato Vigilante. A Roma anche il capo-ultras Franco Iannuzzi: “E’ il giorno più lungo del lupo. Per una stupidaggine siamo fuori dal campionato. Speriamo di essere riammessi, perché è giusto che accada, per la squadra e per questi tifosi. Siamo molto fiduciosi”.



10:30, cominciata l’udienza per il ricorso dell’Avellino. L’udienza è iniziata alle 10:11. L’avvocato Chiacchio ha viaggiato in compagnia del presidente Taccone, dell’amministratore delegato Di Gennaro, del direttore sportivo De Vito e del team manager Vecchia. Presenti, ovviamente, anche i professionisti “ingaggiati” per il pool che ha messo in piedi il ricorso presentato al Coni. “Siamo convinti che abbiamo carte da giocare, sarà una partita faticosa, ma qualche asso nella manica ce l’ho. Le argomentazioni saranno tante, ma parleremo poco e bene. In alcuni punti, per noi chiari, non possiamo subire contestazioni di sorta. E’ una delle sfide più ardite mai provate, ma sono pronto ad affrontarla. Il presidente Taccone è tranquillo, sa bene che da quest’udienza bisogna uscire vincitori”, queste le parole dell’avvocato Chiacchio.



10:00, giornata chiave per l’Avellino. In questi minuti comincia l’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni per quanto riguarda il ricorso dell‘Avellino. L’esito della vicenda, ovviamente, coinvolgerà – nemmeno troppo indirettamente – anche i club di C che hanno presentato domanda di ripescaggio, e cambierà gli equilibri del mercato.

Avellino, giornata decisiva per i biancoverdi. E’ arrivato il tanto atteso 31 luglio, una data che può diventare storica per la storia dell’Avellino Calcio. Oggi a Roma si decide il futuro della società irpina. Dalle ore 10, il Collegio di Garanzia del Coni prenderà in considerazione il caso dell’Avellino, seguito dall’avvocato Eduardo Chiacchio. Il legale partenopeo proverà a richiedere la validità della fideiussione rilasciata dalla compagnia rumena Onix Asigurari, e scartata dalla Covisoc a causa della mancanza di rating autonomo. Chiacchio chiede l’accettazione della fideiussione, in quanto il rating verrebbe sostituto dall’indice di solvibilità. La Onix Asigurari in questo caso può vantare un indice di solvibilità 3,2 punti superiore a quello richiesto Si contesterà, inoltre, un vizio procedurale nella comunicazione giunta dalla Covisoc lo scorso 12 luglio e arrivata con diversi minuti di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Avellino, l’attacco di Secondo

Nuovo attacco di Massimo Secondo nei confronti dell’Avellino. Il presidente della Pro Vercelli ha detto la sua sulla momentanea mancata iscrizione dei biancoverdi: “Ci sono sanzioni amministrative che vengono prese per un errore, non tutte sono uguali, ma noi siamo ancora qui nell’attesa di capire tutte le situazioni aperte come quella dell’Avellino. Io ero presente alle assemblee di B: riguardo le fideiussioni si era parlato di rating, i dirigenti avellinesi erano presenti. Dire che non erano chiare le cose e che si sono fatti errori in buona fede sono bugie colossali. Non credo che avere fideiussioni così così o dire che gli illeciti amministrativi sono meno gravi di altri, ci porti da qualche parte. Da otto anni faccio calcio a Vercelli: ogni anno ci sono penalizzazioni, forse è arrivato il momento di smettere, di dire basta”.