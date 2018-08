CLICCA QUI (o premi F5) PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALCIOMERCATO SERIE A

16.07: Ufficiale l’approdo di Salih Ucan all‘Empoli, prelevato dal Fenerbahce: per il centrocampista turco si tratta di un ritorno in Italia.



16.07: Si complica la trattativa Lazaar-Genoa secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com.

15.46: Il Torino cede Acquah all’Empoli ed ingaggia Soriano dal Villareal.

15.46: Secondo quanto riportato da Sportitalia, è stato raggiunto l’accordo tra l’Inter e la Cremonese per la cessione di Emmers al club lombardo

15.46: Il Frosinone ingaggia dal Crotone il difensore Marco Capuano.

15.35: L’attaccante del Genoa, Gianluca Lapadula, è finito nel mirino del club francese del Nizza.



15.27: Secondo quanto riportato da Sportitalia a margine della diretta dall’Hotel Melià, Simone Zaza è un nuovo calciatore del Torino. Superata la concorrenza della Sampdoria al fotofinish.

15.19: Scintille all’Hotel Melià tra Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, e Federico Cherubini, responsabile del settore giovanile della Juventus, in merito al trasferimento del calciatore bianconero Clemenza ai rosanero.

15.14: L’Arsenal ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Frosinone dell’attaccante costaricano Joel Campbell.



14.14: Il Siviglia prova a strappare Gonalons alla Roma, in seguito alla cessione di Nzonzi proprio ai giallorossi.

12.36: La Spal ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Missiroli dal Sassuolo.

11.12: Sky Sport annuncia l’accordo della Sampdoria con il Valencia per Simone Zaza, che firmerà un contratto quadriennale con i doriani a cifre importanti. Nella giornata di lunedì il giocatore dovrebbe sbarcare in Italia.

11.00: Secondo quanto riporta Sky Sport, la Sampdoria sarebbe vicinissima a Simone Zaza. Per lui è pronto un quadriennale: pagamento dilazionato al club di appartenenza anziché prestito con 2 milioni da versare il primo anno e 12 il secondo.

10.43: UFFICIALE RESCISSIONE MARCHISIO! La Juventus ha risolto consensualmente il contratto che legava il centrocampista bianconero alla Vecchia Signora

09.42: Dall‘Inter in uscita Emmers: il centrocampista svizzero è in procinto di firmare con la Cremonese, club di Serie B

09.09: Il Genoa in pressing su Lazaar: il terzino marocchino in uscita dal Newcastle potrebbe approdare questa mattina nel capoluogo ligure per sottoporsi alle visite mediche di rito.

08.08: Il Milan proverà a chiudere nell’ultimo giorno di calciomercato la trattativa che dovrebbe portare Milinkovic-Savic all’ombra della Madonnina. Affare comunque complicato a causa anche delle considerevoli richieste del patron laziale Claudio Lotito



08.03: Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Sky Sport, il Cagliari sarebbe sulle tracce di Ragnar Klavan, difensore estone in forza al Liverpool il cui valore è stato fissato sui 2 milioni di euro. In giornata possibile chiusura della trattativa.

7.00: Mancano all’incirca tredici ore al termine del Calciomercato Serie A. Questa sessione ha regalato diversi colpi di scena ed operazioni davvero altisonanti, ma non è ancora finita: non sono escluse le ultime fiammate prima dello stop definitivo alle contrattazioni.

LIVE Calciomercato Serie A, alle ore 20.00 il termine ultimo delle contrattazioni

Il Calciomercato Serie A è giunto davvero agli sgoccioli: mancano pochissime ore al gong di questa sessione di contrattazioni che di certo verrà ricordata per essere stata tra le più entusiasmanti dell’ultimo decennio.

Il massimo campionato si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con diversi protagonisti della scena calcistica internazionale: l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus rappresenta a tutti gli effetti il cavallo di battaglia di una competizione che vuole ad ogni modo giocare un ruolo da leader assoluto nel panorama europeo e non solo.

Di certo sono diverse le operazioni di questo Calciomercato Serie A che hanno entusiasmato i tifosi delle rispettive compagini: il ritorno di Leonardo Bonucci ai bianconeri ed il conseguente scambio con il Milan, al quale è stato ceduto Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, ma anche il rientro in Italia di Carlo Ancelotti, che si accomoderà sulla panchina del Napoli, nonché le operazioni interessanti di Roma ed Inter con i vari Cristante, Pastore e N’Zonzi ed infine Nainggolan, Vrsaljko e Keita.

L’asticella del massimo campionato italiano si è alzata sensibilmente: le rispettive compagini saranno pronte a darsi battaglia in campo. La Serie A tornerà così ai vecchi fasti, con i vari protagonisti che daranno vita a sfide davvero avvincenti.