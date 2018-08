CLICCA QUI (o premi F5) PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALCIOMERCATO SERIE C

10.28: Oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Sandomenico alla Reggina. Le parti avrebbero raggiunto nei giorni scorsi l’accordo economico.

09.31: UFFICIALE SUDTIROL! La società altoatesina ingaggia il terzino Matteo Procopio, in prestito dal Torino, e al contempo rescinde il contratto con l’esterno mancino Andrea Zanchi.

08.21: Inizia l’ultima settimana del Calciomercato Serie C. Le squadre proveranno a piazzare gli ultimi colpi in vista dell’imminente inizio del campionato.

LIVE Calciomercato Serie C, le trattative di ieri 19 agosto

La giornata di ieri ha regalato alcuni colpi davvero importanti lungo l’asse Catania-Catanzaro, due compagini che sicuramente diranno la loro nella prossima stagione agonistica: all’ombra dell’Etna approda l’esperto difensore Andrea Esposito, reduce dall’ultima esperienza vissuta con la maglia del Vicenza; in terra calabra invece arriva il centrocampista Carlo De Risio, nella passata stagione all’Avellino. Per il mediano trattasi certamente di un ritorno, avendo già indossato la maglia giallorossa nella stagione 2012/13.

Meritano particolare attenzione alcuni sondaggi fatti dalle squadre della terza serie: tra questi vale la pena ricordare quello dell’Arzachena, che sarebbe sulle tracce di Daniel Di Nicola, classe 199, svincolatosi dal Pescara, e quello della Ternana, che ha puntato gli occhi sull’attaccante Gianluca Sansone, calciatore che non è riuscito a trovare offerte degne di nota da parte dei club di Serie B e sarebbe ben disposto a fare il sacrificio di scendere di categoria.

La Cavese sarebbe vicina all’ingaggio dell’attaccante della Reggina, Jacopo Sciamanna: sarebbe senza dubbio un gran bel colpo per la società aquilotta, che sogna un’annata da protagonista dopo aver conquistato il professionismo, seppur attraverso la strada del ripescaggio e dopo alcuni anni di assenza.

Anche la Casertana si è rinforzata notevolmente, ma sembra non sia per nulla sazia: vicino l’ingaggio del difensore centrale Michele Russo, uno dei protagonisti della promozione in Serie B del Padova.

Particolare attenzione merita la trattativa Sandomenico-Reggina: l’operazione sembra essere andata in porto, ma manca ancora il crisma dell’ufficialità. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per le sorti del club amaranto.

