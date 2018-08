LIVE Mercato Milan, visite mediche per Bakayoko. Milinkovic-Savic, si muove Elliott

9:45, Mercato Milan: attesa l’ufficialità per Bakayoko. Nella giornata di oggi si concluderà l’iter per far diventare Bakayoko un giocatore del Milan a tutti gli effetti. L’ex Monaco, voluto fortemente da Gattuso, sta svolgendo le visite mediche e poi sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Intanto si rincorrono voci di tutti i tipi su Milinkovic-Savic. Per il serbo si sarebbe mosso addirittura Frank Tuil, uno dei manager di punta di Elliott, che sarebbe a Roma da qualche giorno per convincere Lotito a cedere il proprio gioiello. Indiscrezione non confermata, ma neanche smentita. L’ultima settimana di calciomercato è iniziata, ci sarà da divertirsi.

Mercato Milan, la cronaca di domenica 12 agosto

19:50, Mercato Milan: Bakayoko atterrato a Linate. Nuovo rinforzo a centrocampo per Gattuso. Dopo essere atterrato a Linate, Bakayoko è giunto al Westin Palace, ormai tappa fissa per i giocatori in arrivo al Milan. Il classe 1994 è entrato da un ingresso secondario. Due post non fanno una prova, ma sono sicuramente un’indizio. Già qualche settimana fa, il centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic, aveva già messo un “like” a un post del neo capitano del Milan Romagnoli dopo la partita contro il Real Madrid, il rossonero ha postato una foto della partita e il numero 21 biancoceleste ha messo un altro “mi piace”. Intanto dal Portogallo arrivano voci di un accordo di Leonardo con lo Sporting Lisbona per Bacca.

15:45, Mercato Milan: Rabiot ai ferri corti con il Psg. Oltre al sogno Milinkovic-Savic il Milan pensa anche ad un altro possibile obiettivo: Adrien Rabiot. Secondo quanto riferisce il quotidiano francese L’Equipe, il centrocampista del PSG accostato nelle ultime settimane a diversi club, come Milan e Barcellona, avrebbe rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo da parte del club francese. Leonardo potrebbe partire all’assalto, visti gli ottimi rapporti con il giocatore e la proprietà del club campione di Francia.

13.50, Mercato Milan: fatta per Bakayoko. Arriva stasera a Milano e domani effettuerà le visite mediche di rito. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, infatti, il centrocampista franco-ivoriano sarebbe atteso già questa sera a Milano, dove domani mattina dovrebbe sostenere le visite mediche con il club rossonero prima di firmare il contratto che lo legherà in prestito (con diritto di riscatto) al Milan fino al 30 giugno del 2019. Il primo rinforzo per il centrocampo di Gattuso è in arrivo.

Mercato Milan, cinque giorni per un sogno. Comincia l’ultima, febbrile, settimana di trattative per il calciomercato estivo 2018. Saranno giorni caldi in casa rossonera, non solo per l’arrivo del Ferragosto. Leonardo sta preparando un finale con i fuochi d’artificio, almeno a giudicare dalle partenze di queste ultime ore. Kalinic è un giocatore dell’Atletico Madrid, Antonelli dell’Empoli, André Silva del Siviglia e per Locatelli al Sassuolo manca solo l’ufficialità. In entrata i rossoneri sono ai dettagli con il Chelsea per Bakayoko. Il centrocampista classe 1994 arriverà in prestito con diritto di riscatto al club di via Aldo Rossi per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma il nome che agita le notti estive dei tifosi rossoneri è sempre quello: Milinkovic-Savic. Un sogno difficile da realizzare, così l’ha definito Leonardo. Difficile, ma non impossibile quindi. Il serbo della Lazio piace moltissimo al dirigente brasiliano, ma è una trattativa quasi impossibile.

Mercato Milan, Lotito fa muro. “Nessun club italiano ha i soldi per Milinkovic-Savic“, così il presidente della Lazio ha provato a chiudere tutti i discorsi intorno al suo gioiello. 120 milioni di euro, senza prestiti e contropartite. Questa la richiesta della Lazio per pensare di far partire Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan, starebbe lavorando sotto traccia da settimane per provare a portare il serbo a Milanello. Ma come può il Milan soddisfare l’elevata richiesta di Lotito? I rossoneri stanno vendendo parecchi giocatori, come Kalinic, André Silva, Locatelli, Gomez e Antonelli, e altri sono in bilico: da queste cessioni, Leonardo punta ad avere un tesoretto importante da offrire alla Lazio (15-20 milioni), a cui andranno aggiunte poi una o due contropartite tecniche (i nomi che si fanno sono quelli di Bonaventura e Borini). L’operazione era e resta complicata. Ma sognare non costa nulla.

Mercato Milan, Martial-Promes per l’attacco. Bacca verso la conferma?

Mercato Milan, i movimenti in attacco dei rossoneri. “Mi è piaciuto l’ingresso di Bacca“, così’ Rino Gattuso dopo Real Madrid-Milan. In effetti il colombiano, entrato al posto di Higuain, è entrato con grande voglia e ha sfiorato anche un paio di volte il gol. Da sicuro partente a vice-Higuain il passo potrebbe essere molto breve per Bacca. Dopo una stagione al Villarreal, con cui ha segnato 15 gol nella Liga, potrebbe essere arrivato il momento di cercare di riprendersi il rossonero. Molto dipenderà da cosa deciderà Gattuso.

Mercato Milan, idea olandese per l’esterno. Quincy Promes, è lui il nome nuovo per l’attacco del mercato Milan. Olandese, 25 anni, gioca nello Spartak Mosca. Giocatore tecnico e potente, Promes sa giocare sia come esterno che come punta. Un giocatore insomma che potrebbe rivelarsi molto utile alla causa rossonera. In alternativa Leonardo pensa sempre a Martial. Il francese non sembra proprio al centro del villaggio del Manchester United. I Red Devils hanno un parco attaccanti vasto e di qualità, per l’ex Monaco lo spazio potrebbe essere piuttosto ridotto. Un’operazione che si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto. Sempre per l’esterno sullo sfondo del mercato Milan c’è anche Castillejo. Le quotazioni dello spagnolo potrebbero salire in caso di riavvicinamento Bacca-Villarreal.