Live Mercato Serie C, tutte le trattative in tempo reale

16.15: COLPO JUVE STABIA! La società di Castellamare ingaggia il terzino sinistro Giacomo Ferrazzo, proveniente dalle giovanili della Sampdoria.

16.12: UFFICIALE MATERA! Il club lucano ingaggia il portiere Daniele Giordano e al contempo annuncia il trasferimento di Raffaele Ioime al Potenza.

15.25: COLPO JUVE STABIA! Il club campano ingaggia Luka Dumancic, terzino croato in prestito dal Lecce.

15.24: UFFICIALE CASERTANA! Ingaggiato il centrocampista Antonio Zito, proveniente dalla Salernitana.

15.23: COLPO FERMANA! Ingaggiato Simone Massaroni, terzino destro classe 2000, attraverso la formula del prestito annuale.

15.23: Il difensore del Pordenone Alessandro Peressutti passa al Cagliari a titolo definitivo.

13.37: COLPO VIRTUS ENTELLA! Dalla Fiorentina arriva il difensore Riccardo Baroni, classe 1998.

13.37: UFFICIALE CUNEO! La società piemontese ingaggia il terzino sinistro Raffaele Celia proveniente dalla Primavera del Sassuolo.

12.06: COLPO JUVENTUS U23! Ingaggiato Stephy Alvaro Mavididi, attaccante inglese di origini congolesi, proveniente dall’Arsenal.

08.43: LIVE Mercato Serie C, a differenza di quanto avviene per la Serie A, le operazioni tra le società della terza serie potranno essere ultimate entro le ore 12.00 del 25 agosto 2018.

LIVE Mercato Serie C, le notizie del 16 agosto 2018

23.33: COLPO MONOPOLI! Arriva anche l’ufficialità da parte del club pugliese: raggiunto l’accordo con Ettore Mendicino, esperto attaccante proveniente dal Cosenza.

23.32: UFFICIALE CUNEO! La società piemontese rende noto di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Giuseppe Borello, classe 1999 di proprietà del Crotone: il calciatore giunge al club biancorosso con la formula del prestito.

20.00: COLPACCIO MONOPOLI! Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, ripreso anche da tuttomercatoweb.com, il club pugliese avrebbe ingaggiato Ettore Mendicino, che si trasferisce alla società biancoverde a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto biennale.

19.56: SCAMBIO VIRTUS ENTELLA-LECCE! L’attaccante Salvatore Caturano si trasferisce alla società ligure con la formula prestito con obbligo di riscatto, mentre viene girato al club salentino Andrea La Mantia.

19.53: TRIPLO COLPO CUNEO! La società piemontese ufficializza l’attaccante gambiano Sulayman Jallow classe 1996 a titolo definitivo, nonché i centrocampisti Simone Paolini e Carte Said Mhando, a titolo provvisorio, entrambi classe 1997. I tre nuovi calciatori provengono tutti dall’Ascoli.

18.28: COLPACCIO TRAPANI! La società siciliana comunica di aver ingaggiato M’Bala Nzola, attaccante proveniente dal Carpi.

18.27: COLPO FERALPISALO’! Il club comunica di aver ingaggiato il centrocampista Alessio Vita: il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

18.26: UFFICIALE FERMANA! L’attaccante Arturo Lupoli torna al club marchigiano: nella scorsa stagione 33 presenze e 7 reti con la maglia gialloblu.

17.07: UFFICIALE FERMANA! Il club marchigiano ingaggia il portiere Filippo Pavoni in prestito dal Chievo Verona.

17.06: COLPO PONTEDERA! La società toscana ufficializza il centrocampista Filippo Serena, proveniente dal Venezia.

16.14: COLPO CAVESE! La società campana ufficializza il portiere Alessandro Vono, proveniente dall’Akragas.

14.41: UFFICIALE PORDENONE! La società friulana ha raggiunto l’accordo con il portiere Giacomo Bindi, proveniente dal Padova. Per l’estremo difensore contratto biennale.

14.37: UFFICIALE GIANA ERMINIO! Il club lombardo ingaggia il centrocampista Daniele Dalla Bona, proveniente dal Santarcangelo.

14.35: COLPO CAVESE! Gli aquilotti ingaggiano il classe 2000 Leonardo Di Fazio, esterno offensivo proveniente dall’Anzio Calcio, squadra militante in Serie D.

14.32: Sondaggio della Vibonese per Nick Proschwitz, attaccante tedesco che nella scorsa stagione ha militato allo Sparta Rotterdam

12.59: TRIPLO COLPO CAVESE! Il club campano acquisisce le prestazioni sportive del portiere Giuseppe De Brasi, la scorsa stagione al Rende, con il quale ha totalizzato 20 presenze, dell’attaccante Marco Rosafio, proveniente dal Messina, autore di 12 reti in 31 gare disputate, e del centrocampista Gaetano Logoluso, che viene confermato dopo la discreta stagione con la maglia degli aquilotti.

12.56: UFFICIALE TRAPANI! La società sicula rende noto l’acquisizione dell’esterno mancino uruguaiano Juan Manuel Ramos, di proprietà del Parma, proveniente dal Cosenza.

12.56: UFFICIALE OLBIA! Approda al club sardo il nuovo centrocampista Fabrizio Caligara, classe 2000 proveniente dal Cagliari in prestito.



9.44: Il Potenza punta tutto sul portiere Enrico Guarna, in uscita dal Foggia, considerato l’obiettivo principale per il club lucano. La trattativa per l’estremo difensore potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

9.43: Secondo quanto riporta Radio Ascoli, la Feralpisalò sarebbe ad un passo dal centrocampista in forza alla compagine marchigiana Tommaso Bianchi. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

9.10: Il Monopoli sarebbe sulle tracce di Emilio Volpicelli, attaccante della Salernitana. Su di lui anche il Pro Piacenza.

8.28: Il Siracusa sarebbe sulle tracce di Francesco Celeste e Jeroen Lumu, entrambi esterni offensivi. Possibile chiusura della trattativa nella giornata di oggi.

Live Mercato Serie C, le notizie del 15 agosto 2018

21.10: Il Pro Piacenza sulle tracce di Ivan Jovanovic, attaccante che nella scorsa stagione militava nel Bisceglie, con il quale ha totalizzato 36 presenze e siglato 8 reti.

20.55: La Juventus U23 avrebbe fatto un sondaggio per l’esperto attaccante Andrea Brighenti, capitano della Cremonese, nonché di Lorenzo Del Prete, terzino destro e capitano del Perugia

20.50: COLPO IMOLESE! La società emiliana ha ingaggiato Simone Rossetti, attaccante classe 1997 proveniente dalla Virtus Francavilla. Esperienza anche al Mezzolara in Serie D, con la quale ha totalizzato 32 presenze e siglato 12 reti.

17.30: Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Trapani sarebbe vicinissimo al centrocampista spagnolo Marti Riverola, svincolato in seguito alla scomparsa dalla terza serie della Reggiana, e all’esterno sinistro Manuel Ramos, di proprietà del Parma.

17.29: La Juventus U23 sarà allenata dal tecnico Mauro Zironelli, ex tecnico del Mestre, del quale è stato protagonista della promozione in Serie C.

Insieme a lui, faranno parte dello staff tecnico anche Stefano Sottoriva, allenatore in seconda, Daniele Palazzolo, preparatore atletico, Samuele Callegaro, assistente preparatore atletico, e Cristiano Lupatelli, preparatore dei portieri.

Live Mercato Serie C, tutte le trattative in tempo reale

In questa estate caotica dal punto di vista dell’organizzazione delle Leghe e dei campionati, bloccati spesse volte da ricorsi e controricorsi che rendono difficoltosa la programmazione della prossima stagione sportiva, a rendere particolarmente eccitanti questi caldi giorni in attesa che il pallone torni a rotolare sui campi della Serie C è sicuramente il calciomercato, che vivrà da qui ai prossimi dieci giorni ore davvero intense, con le società che proveranno in tutti i modi a piazzare l’ultimo colpo che consenta di rimpinguare e all’occorrenza rafforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici.

L’assaggio di calcio per le squadre della terza serie si è già avuto con la disputa degli incontri della Coppa Italia di categoria, che hanno mostrato evidentemente lacune e problemi di organico che impongono scelte importanti e al contempo oculate per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato che, stando alle decisioni dei vertici della Lega Pro, dovrebbe avere inizio il prossimo 2 settembre.



Ovviamente saranno i top club della Serie C a realizzare un campionato importante, alla conquista della promozione alla serie cadetta, ma occhio anche a colpi mirati e di prospettiva di squadre di medio-basso rango, che talvolta centrano acquisti che possono portare ad importanti plusvalenze che servono all’occorrenza per rendere più solidi i bilanci che spesse volte hanno distrutto importanti realtà calcistiche della Lega Pro, a causa di scelte sciagurate e poco lungimiranti, con la conseguenza che diverse società sono scomparse dai radar di un campionato che è sensibilmente cresciuto negli ultimi anni.