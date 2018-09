Continua il sogno di Lorenzo Musetti a Flushing Meadows. Il tennista italiano, classe 2002, si è qualificato per la finale degli Us Open Junior 2018: in semifinale ha sconfitto, con un duplice 6-3 in un’ora e 25 minuti di gioco, la wild card locale Jenson Brooksby.

Prima finale Slam in carriera per il nativo di Massa Carrara, che più tardi proverà a conquistare anche la finale del torneo di doppio al fianco del connazionale Giulio Zeppieri. Nella giornata di domani tornerà in campo contro il vincente della sfida tra il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng, numero uno del seeding, e il brasiliano Thiago Seyboth Wild, testa di serie numero sei.

A sorridere, oltre allo stesso giocatore e a tutto il team che lo segue, è anche la classifica ITF. Da lunedì, infatti, entrerà con certezza fra i primi dieci del ranking mondiale: a fine anno, con l’uscita dalla graduatoria di tutti i tennisti nati nel 2000, potrebbe fare il suo ingresso in Top-5.

Lorenzo Musetti b. (WC) Jenson Brooksby 6-3 6-3

Semifinale Us Open Junior 2018, Louis Armstrong Stadium

19.35 – GAME, SET & MATCH MUSETTI! Lorenzo Musetti batte Jenson Brooksby 6-3 6-3 e si qualifica per la finale degli Us Open Junior 2018.

19.34 – Dritto vincente dal sapore di match point, 40-0: tre match point.

19.33 – BREAK MUSETTI! Lorenzo Musetti strappa il servizio a Brooksby: 5-3, secondo set.

19.32 – Errore di dritto da parte di Musetti, parità.

19.31 – Doppio fallo di Brooksby, il primo del match: è un’ingenuità pesantissima, 30-40.

19.30 – Ventitreesimo vincente per Musetti (contro i 13 di Brooksby), 15-15.

19.27 – Turno di battuta molto facile per Musetti, 4-3.

19.24 – Niente da fare, Musetti non sfrutta le due palle break e Brooksby tiene il servizio ai vantaggi: 3-3.

19.23 – L’americano viene aiutato dall’azzurro che sbaglia due colpi non impossibili, 40-40.

19.22 – Due ingenuità consecutive da parte di Brooksby, 15-40: Musetti ha due palle break.

19.18 – Tutto facile per Musetti nel quinto gioco, l’azzurro torna avanti: 3-2.

19.16 – CONTROBREAK MUSETTI! Il tennista italiano non sfrutta la prima chance a causa di un errore di rovescio, ma sulla successiva occasione si dimostra cinico, scende a rete e chiude con lo smash: ristabilita la parità, 2-2.

19.14 – Lorenzo Musetti ha subito due opportunità per rientrare in carreggiata, 15-40.

19.10 – BREAK BROOKSBY! Continua la serie di errori da parte di Musetti: l’azzurro cede la battuta a zero, Brooksby si porta avanti per 2-1 nel secondo set.

19.09 – L’azzurro compromette il terzo game con diversi errori gratuiti, 0-40.

19.07 – Lorenzo Musetti non trova il campo col rovescio, Brooksby tiene il servizio e pareggia i conti: 1-1.

19.06 – Brooksby rovina quanto di buono fatto nelle prime fasi del game con due errori, il primo col dritto ed il secondo col rovescio: 30-30.

19.03 – Perfetta reazione di Lorenzo Musetti che annulla due palle break e tiene la battuta in avvio di secondo set, 1-0.

19.02 – Musetti cancella la palla break con un dritto vincente, ennesima parità.

19.01 – Seconda chance di break per Brooksby.

18.59 – Lo statunitense non trova il campo col rovescio, parità.

18.58 – Gravissimo errore col dritto da parte di Musetti, Brooksby ha subito una palla break a disposizione.

18.57 – Si va ai vantaggi nel primo gioco.

18.54 – Comincia il secondo set con Lorenzo Musetti al servizio.

Very, very good first set from Lorenzo Musetti, who is just the set away from making his first Grand Slam final. Not that impressed with Brooksby's game overall. Think he relies too much on his opponent having an off day, which isn't happening at the moment. #USOpen. — Jake Davies (@jakedavi5) September 8, 2018

18.52 – PRIMO SET MUSETTI! Il tennista italiano conquista la prima frazione per 6-3 in 42 minuti di gioco, ottimo avvio per il nativo di Massa Carrara che è alla prima semifinale in carriera in un torneo dello Slam.

18.51 – Errore forzato col dritto per Brooksby, vantaggio Musetti che corrisponde al primo set point.

18.50 – Si ferma in rete la volée di dritto di Brooksby, 40-40: si va ai vantaggi nel nono gioco del primo set.

18.49 – Brooksby rimette le cose a posto con due ottimi dritti, 30-30.

18.48 – Musetti comincia bene in risposta, 0-30.

18.46 – Lorenzo Musetti riesce a venire a capo di un gioco lottatissimo, nel quale si sono giocati ben sedici punti: 5-3, l’azzurro è ad un turno di battuta dalla conquista del primo parziale.

18.42 – Brooksby spinge con il dritto ed ottiene il punto, 40-40. Si va ai vantaggi nell’ottavo game.

18.41 – Errore non forzato col dritto da parte di Musetti, 40-30.

18.40 – Musetti ha superato quota dieci vincenti nel corso del match, mentre Brooksby è fermo a 3. 40-15, due palle del 5-3 per l’azzurro.

18.36 – Brooksby tiene la battuta a quindici, Musetti conduce 4-3.

18.34 – Vincente numero nove del match per Musetti, che respinge gli attacchi dell’avversario e rimane avanti: 4-2, primo set.

18.33 – Musetti esagera con gli errori non forzati: il toscano sbaglia prima col dritto e poi col rovescio, 30-30.

18.32 – Due ingenuità in avvio per Brooksby, 30-0.

18.30 – Brooksby accorcia le distanze, 2-3.

18.29 – Da 30-0 a 30-30, Musetti si fa aggressivo in risposta nel quinto gioco.

18.27 – Brooksby rientra in scia: lo statunitense toglie il servizio a Musetti e recupera uno dei due break di svantaggio, 1-3.

18.23 – DOPPIO BREAK MUSETTI! Brooksby commette due errori consecutivi col rovescio, il nativo di Massa Carrara ottiene un altro break e vola sul 3-0.

18.22 – Dritto vincente trovato dall’azzurro, 30-30.

18.19 – Lorenzo Musetti tiene il servizio ai vantaggi: secondo game chiuso con l’ace, 2-0.

18.15 – BREAK MUSETTI! Brooksby va fuori giri col dritto, Musetti ringrazia e parte col piede giusto: 1-0.

18.14 – Vincente di rovescio da parte di Musetti, terza chance di break per l’italiano.

18.13 – Musetti sbaglia col rovescio, parità.

18.12 – L’azzurro non sfrutta la prima palla break, 30-40.

18.11 – Altro errore non forzato per Brooksby, 15-40: subito due chance di break in favore di Musetti.

18.10 – Subito un errore col dritto da parte dell’americano, 0-15.

18.09 – Sta per cominciare la sfida, Brooksby partirà al servizio.

18.00 – I giocatori stanno facendo il loro ingresso sul Louis Armstrong Stadium, manca poco all’inizio del match.

17.55 – Amici di SuperNews, buon pomeriggio da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Brooksby-Musetti, semifinale maschile degli Us Open Junior 2018.

Appuntamento con la semifinale per Lorenzo Musetti agli Us Open Junior 2018. Il talentuoso giocatore italiano, classe 2002, scenderà in campo questa sera alle 18 italiane (le 12 locali) sul Louis Armstrong Stadium contro lo statunitense Jenson Brooksby, in tabellone con una wild card: ottimo risultato per l’attuale numero 18 del ranking mondiale ITF, che da lunedì farà un bel balzo in classifica avvicinandosi alla Top-10 (da gennaio, con l’uscita dalla graduatoria di tutti i giocatori nati nel 2000, potrebbe entrare fra i primi cinque).

Il percorso di Musetti agli Us Open Junior 2018

L’azzurro ha perso due set nel corso della settimana a Flushing Meadows. Dopo aver superato agevolmente l’americano Dostanic all’esordio (6-4 6-0), ha vinto in tre parziali contro il francese Cazaux (6-0 3-6 6-3) e contro Cannon Kingsley (3-6 6-3 6-0). In semifinale ha sconfitto il polacco Michalski per 6-4 6-0.

Come se non bastasse la semifinale in singolare, Musetti si è spinto sino al penultimo atto anche nel torneo di doppio: al fianco di Giulio Zeppieri, scenderà in campo attorno alle 21 contro Andreev/Matusevich.

Brooksby, che sorpresa agli Us Open

Brooksby, attuale n.176 del mondo, ha cominciato la sua avventura agli Us Open Junior 2018 con un successo in rimonta ai danni del francese Royer (4-6 6-2 6-2). Smaltite le fatiche per questo esordio tutt’altro che semplice, il diciassettenne americano (classe 2000) ha lasciato appena tre giochi al ceco Forejtek (6-1 6-2). Agli ottavi ha fermato lo svizzero Henry Von Der Schulenburg per 7-5 6-2 ed ai quarti ha sconfitto Nakashima col punteggio di 6-4 7-5.

Brooksby-Musetti, precedenti e dove vederla in tv/streaming

Brooksby-Musetti, sfida inedita: quello di questa sera sarà il primo scontro diretto fra l’americano e l’italiano. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming su Eurosport Player, piattaforma online di Eurosport. Non è ancora stata comunicata la copertura televisiva dello stesso canale, ma la semifinale di Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open 2018 è stata trasmessa su Eurosport 2 e, dunque, ci sono speranze anche per la partita di Lorenzo Musetti.