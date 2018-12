Entella-Juventus U23 1-0 (Video Gol Serie C): Nizzetto decisivo al Comunale, bianconeri ancora k.o.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI ENTELLA-JUVENTUS U23



Entella-Juventus U23 1-0, decide Nizzetto la sfida.

96′ – il match finisce qui.

91′ – ci saranno 6 minuti di recupero.

89′ – ammonito Pozzebon nella Juventus U23

88′- dentro anche Di Pardo per Morelli tra gli ospiti.

87′ – cambio per l’Entella: dentro Pozzebon e fuori Kostanos.

84′ – sta maturando la quinta sconfitta stagionale fuori casa della Juventus U23.

84′ – Entella vicino al raddoppio, traversa colpita dalla capocciata di Diaw.

83′ – Diaw crea lo scompiglio nella difesa ospite e guadagna un buon calcio di punizione.

81′ – cambio ancora per i liguri: dentro De Rigo al posto di Nizzetto.

80′ – cambio ancora nell’Entella: dentro Ardizzone al posto di Adorjan.

78′ – cambio per l’Entella: fuori Caturano e dentro Diaw.

76′ – ancora Juventus U23, tiro di Kastanos da lontano e deviazione di Massolo.

73′ – cambi nella Juventus U23: dentro Toure al posto di Emanuello.

71′ – cambio nell’Entella: fuori Paolucci e dentro Icardi.

69′ – ci prova la Juventus U23, tiro di Emanuello ribattuto dalla difesa ligure.

67′ – metà secondo tempo di Entella-Juventus U23, ci prova Beruatto per gli ospiti: pallone alto.

65′ – ammonito Zanandrea nella Juventus U23.

62′ – ancora Mota in avanti, ma il pallone si perde sul fondo.

60′ – ancora Caturano cerca di concludere, tiro rimpallato della difesa ospite.

58′ – altro corner per l’Entella, lo conquista Mota.

55′ – Caturano pericoloso, anticipato in corner dai difensori della Juventus U23.

53′ – ammonito Baroni nell’Entella.

51′ – Juventus U23 in avanti, ma il cross di Kastanos è troppo lungo per i compagni.

50′ – Entella che con questa vittoria scavalcherebbe il Siena al settimo posto in classifica.

48′ – Entella subito in avanti, destro di Mota a lato di poco.

46′ – iniziata la ripresa di Entella-Juventus U23, nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

48′ – finisce qui il primo tempo.

45′ – ci saranno 3 minuti di recupero.

42′ – sempre Mavididi insidioso, tiro da dentro l’area di rigore di poco fuori per il numero 11 bianconero.

40′ – ancora Mavididi pericoloso per gli ospiti, tiro dai 20 metri parato da Massolo in due tempi.

38′ – ancora un corner per l’Entella, continua il predominio dei padroni di casa.

36′ – costretto al primo cambio la Juventus U23: esce Pereira al suo posto Zanimacchia.

34′ – gol annullato a Caturano, fuorigioco dell’ex Lecce.

33′ – doppia occasione per l’Entella e doppia parata di Del Favero.

31′ – Nizzetto viene fermato al limite dell’area di rigore con un fallo.

30′ – Juventus U23 in avanti, tiro dai 20 metri di Mavididi e pARATA in tuffo di Massolo.

28′ – ospiti che ci provano dalla distanza con Emmanuello, palla lontana dai pali di Massolo.

27′ – cross di Belli per Caturano, l’attaccante dell’Entella commette fallo e l’azione svanisce.

26′ – cerca di rispondere la formazione ospite con Kastanos, Belli però lo ferma e fa ripartire i suoi.

25′ – ancora corner per i liguri, ma Del Favero allontana con i pugni il cross di Nizzetto.

23′ – metà primo tempo di Entella-Juventus U23, padroni di casa meritatamente avanti.

20′ – la Juventus U23 non si è ancora affacciata dalle parti di Massolo.

17′ – Secondo angolo per l’Entella, calcia Nizzetto con palla deviata in mezzo all’area da Caturano sul fondo.

15′ – continuano a spingere i diavoli neri di casa, ospiti in grande affanno.

13′ – GOL! ENTELLA IN VANTAGGIO! Ha segnato Nizzetto, sinistro rasoterra in diagonale vincente.

10′ – punizione per l‘Entella, calcia Paolucci e allontana la difesa bianconera.

6′ – Entella pericoloso con Caturano, palla deviata ancora in corner.

5′ – completo nero per gli ospiti, maglia a strisce bianco-azzurre per i padroni di casa.

3′ – padroni di casa subito in avanti, Mota viene fermato in corner al momento di entrare in area di rigore.

1′ – l’arbitro da il segnale d’avvio: Entella-Juventus U23 è cominciata!

PRIMO TEMPO

JUVENTUS U23 – Del Favero, Andersson, Zanandrea, Emmanuello, Kastanos, Pereira, Mavididi, Olivieri, Di Pardo, Beruatto, Del Prete.

ENTELLA (4-3-1-2): Massolo; Belli, Baroni, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Mota Carvalho, Caturano.

FORMAZIONI UFFICIALI

Entella-Juventus U23, ostacolo bianconero per i liguri. 18.a giornata del Girone A del campionato di Serie C. Alle ore 18.30, allo stadio Comunale di Chiavari, in campo l’Entella di Boscaglia e la Juventus U23 di Zironelli. I padroni di casa hanno 23 punti in 11 partite (sono indietro nei match disputati per la nota vicenda-ripescaggi). I liguri sono a meno 10 dalla capolista Piacenza, ma hanno 5 partite in meno rispetto agli emiliani. La Juventus U23 di punti ne ha 18 in 17 partite, appena sopra la zona play-out. La squadra B dei campioni d’Italia è in ripresa, come testimoniano i 7 punti nelle ultime 4 partite. L’Entella non vince in casa dallo scorso 21 novembre, quando i diavoli neri piegarono l‘Olbia per 3-2.

Entella-Juventus U23, le probabili formazioni

Entella-Juventus U23, le scelte dei due allenatori. QUI ENTELLA – Boscaglia dispone i suoi con il 4-3-1-2: Adorjan o Simone Icardi sulla trequarti in appoggio a Dany Mota e Caturano, oppure Mota un passo indietro con Davide Diaw titolare. A centrocampo si va verso la conferma di Nizzetto ed Eramo (doppietta ad Arezzo) con Paolucci schierato da playmaker arretrato, poi la solita difesa con Pellizzer e Simone Benedetti (favorito su Baroni) davanti a Massolo, con Belli e Crialese esterni. QUI JUVENTUS U23 – Nella Juventus U23 non ci sarà Muratore, squalificato; possibile spazio allora per Emmanuello in mezzo, al fianco di Kastanos e con Di Pardo (o Zanimacchia) e Beruatto (o Zappa) sugli esterni. Matheus Pereira agirà a supporto dei due attaccanti, con Olivieri che contende il posto a Mavididi e Bunino; difesa con Zanandrea, Mattias Andersson e Del Prete davanti a Del Favero.