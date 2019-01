LIVE Slalom speciale Wengen 2019, diretta classifica tempo reale sci alpino maschile: 2ª manche in corso, Hirscher dà tutto

DIRETTA SLALOM SPECIALE WENGEN, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE WENGEN 2019

Männlichen/Jungfrau, ventitreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

CLASSIFICA FINALE SLALOM SPECIALE WENGEN



1. Marcel Hirscher (AUT)

2. Daniel Yule (SUI)

3. Michael Matt (AUT)

4. Christian Hirschbuehl (AUT)

5. Dave Ryding (GBR)

6. Stefano Gross (ITA)

7. Marco Schwarz (AUT)

8. Loic Meillard (SUI)

9. Manfred Moelgg (ITA)

10. André Myhrer (SWE)

11. Stefan Hadalin (SLO)

12. Giuliano Razzoli (ITA)

13. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

14. Felix Neureuther (GER)

15. Elias Kolega (CRO)

16. Alexander Khoroshilov (RUS)

17. Donghyun Jung (KOR)

18. Dominik Stehle (GER)

19. Ryunosuke Ohkoshi (JPN)

20. Matej Vidovic (CRO)

21. Reto Schmidiger (SUI)

22. Alexis Pinturault (FRA)

23. Luca Aerni (SUI)

24. Jonathan Nordbotten (NOR)

25. Sebastian Foss-Solevaag (NOR)

DNF Marc Rochat (SUI)

DNF Jean-Baptiste Grange (FRA)

14.00 – Errore nel finale anche per Kristoffersen e paga 20 centesimi dall’austriaco. Mancano gli ultimi 2 dello slalom speciale Wengen

13.59 – Numero nel finale del francese Pinturault ma alla fine la gara è andata: oltre 3 secondi di ritardo

13.57 – Manche tutta all’attacco per Hirscher e passa in testa di 64 centesimi

13.55 – Rischia troppo l’austriaco Matt e deve accontentarsi del secondo posto, a 54 centesimi da Yule

13.54 – Parte bene l’azzurro Gross ma nel finale perde parecchio e chiude a 79 centesimi

13.52 – Rischia tanto l’elvetico Yule ma paga: passa in testa di 67 centesimi

13.48 – Torsione al ginocchio per Grange, che finisce fuori e si mostra dolorante. Mancano ora i migliori 8 dello slalom speciale Wengen

13.47 – Delude lo svedese Myhrer e chiude a 44 centesimi da Hirschbuehl

13.46 – Lo sloveno Hadalin fa peggio e si piazza dietro all’italiano

13.45 – Moelgg perde molto nel finale e termina a 24 centesimi dall’austriaco

13.43 – Incrocia le punte il norvegese Foss-Solevaag e alla fine decide di arrivare comunque al traguardo

13.41 – Anche l’austriaco Hirschbuehl passa davanti (si confermano i valori della prima manche)

13.40 – Il britannico Ryding contiene il ritardo nel finale e passa in testa di 6 centesimi, esultando. Infastidito Schwarz

13.36 – Scia bene l’austriaco Schwarz e mantiene il vantaggio su Meillard, passando in testa. Scesi i primi 15 della seconda manche dello slalom speciale Wengen

13.34 – Brutto errore, nel secondo settore, per il russo Khoroshilov: è sesto ad 1.29 secondi

13.33 – Lo svizzero Meillard fa meglio rispetto alla prima manche ed incrementa a 61 centesimi il vantaggio sull’italiano

13.31 – Buona prova dell’azzurro Razzoli: mezzo secondo perso nel terzo settore ma nel finale cambia marcia e passa in testa per 1 centesimo

13.30 – Il connazionale Stehle non ripete la prima parte di gara, scia più tranquillo e termina ad 88 centesimi dal norvegese

13.28 – Errore nel finale per il tedesco Neureuther e ciò gli costa la vetta provvisoria: 7 centesimi di ritardo

13.26 – Molto male l’elvetico Aerni, davanti solo a Nordbotten

13.25 – Il giapponese Ohkoshi non ripete la prima manche ma prende punti importanti in questo slalom speciale Wengen

13.24 – 40 centesimi il ritardo di Kolega

13.22 – Ancora meglio fa il norvegese Nestvold-Haugen (specie nel finale) e passa in testa di 80 centesimi

13.21 – Molto bene il coreano Jung ed incrementa il suo vantaggio a 32 centesimi

13.20 – Il norvegese Nordbotten sbaglia nel secondo settore e termina a 46 centesimi

13.19 – Il croato Vidovic passa in testa per appena 2 centesimi

13.17 – Incrocia e scivola il connazionale Rochat

13.16 – Lo svizzero Schmidiger è il primo a scendere in questa seconda manche dello slalom speciale Wengen e termina col tempo complessivo di 1:48.80

SECONDA MANCHE SLALOM SPECIALE WENGEN ORE 13.15

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM SPECIALE WENGEN

1. Clement Noel (FRA) 53.80

2. Manuel Feller (AUT) +0.42

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.72

4. Alexis Pinturault (FRA) +0.77

5. Marcel Hirscher (AUT) +0.91

5. Michael Matt (AUT) +0.91

7. Stefano Gross (ITA) +1.01

8. Daniel Yule (SUI) +1.09

9. Jean-Baptiste Grange (FRA) +1.21

10. André Myhrer (SWE) +1.24

11. Stefan Hadalin (SLO) +1.25

12. Manfred Moelgg (ITA) +1.41

13. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +1.43

14. Christian Hirschbuehl (AUT) +1.44

15. Dave Ryding (GBR) +1.47

16. Marco Schwarz (AUT) +1.54

17. Alexander Khoroshilov (RUS) +1.57

18. Loic Meillard (SUI) +1.63

19. Giuliano Razzoli (ITA) +1.77

20. Dominik Stehle (GER) +1.85

21. Felix Neureuther (GER) +1.87

22. Luca Aerni (SUI) +2.10

23. Ryunosuke Ohkoshi (JPN) +2.15

24. Elias Kolega (CRO) +2.25

24. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +2.25

26. Donghyun Jung (KOR) +2.32

27. Jonathan Nordbotten (NOR) +2.33

28 Matej Vidovic (CRO) +2.39

29. Marc Rochat (SUI) +2.41

30. Reto Schmidiger (SUI) +2.49

DNF Simon Maurberger (ITA)

DNF Alex Vinatzer (ITA)

DNF Fabian Bacher (ITA)

DNF Riccardo Tonetti (ITA)

DNF Hans Vaccari (ITA)

11.02 – Discreto anche l’azzurro Razzoli e si tiene sotto i 2 secondi di ritardo (uno dei migliori degli ultimi scesi). Hanno completato la prova i primi 30 di questo slalom speciale Wengen

11.01 – Perde tantissimo nel finale il croato Vidovic e finisce al penultimo posto

11.00 – Discreta prestazione del teutonico Stehle e finisce davanti al più titolo connazionale Neureuther

10.58 – Scivola il croato Rodes. La pista ora è un po’ segnata

10.56 – Inforca l’austriaco Digruber

10.55 – Male invece il norvegese Nestvold-Haugen e per lui c’è il penultimo tempo

10.54 – Buona prova dello sloveno Hadalin e finisce davanti a Moelgg

10.50 – Finisce fuori anche lo svedese Hargin

10.48 – Inforca il transalpino Lizeroux

10.47 – Perde molto nel finale l’austriaco Hirschbuehl e ciò gli impedisce di entrare tra i 10 di questo slalom speciale Wengen

10.46 – Non convincente, invece, lo svizzero Aerni

10.45 – Discreta prova anche del francese Grange, la visibilità è in diminuzione

10.43 – Buona manche di Gross e fa meglio del connazionale Moelgg: 1.01 il suo ritardo, dopo aver fatto un primo intermedio uguale al transalpino

10.42 – Perde progressivamente l’elvetico Meillard e finisce ad 1.63 secondi da Noel

10.39 – Brutto errore nel finale per il francese Muffat-Jeandet e termina a ben 2.78 secondi dal connazionale. Scesi i primi 15 della prima manche di questo slalom speciale Wengen

10.36 – Rischia subito il tedesco Neureuther e alla fine non riesce a recupera, ottenendo così l’ultimo tempo

10.35 – Scia molto bene il britannico Ryding ma nel finale dilapida tutto

10.34 – Manche altalenante per l’azzurro Moelgg ma perde molto nel finale

10.33 – 1.43 secondi il ritardo del norvegese Foss-Solevaag

10.31 – Ancora più bravo è il transalpino Noel, nonostante un numero su un dosso: 42 centesimi il suo vantaggio su Feller

10.29 – Brutto errore alla fine del terzo settore per il connazionale Schwarz e alla fine chiude con l’ultimo tempo provvisorio

10.27 – Gran manche dell’austriaco Feller, funambolo come al solito: ben 30 i centesimi di vantaggio sul norvegese

10.25 – Rischia molto Hirscher, all’inizio del muro, e recupera come suo solito, pagando però nel finale: stesso tempo del connazionale Matt in questa prima manche dello slalom speciale Wengen

10.24 – Subito fuori il connazionale Zenhaeusern

10.23 – Lo svizzero Yule contiene il ritardo nel finale ed è quarto a 37 centesimi

10.21 – Parte davvero forte il francese Pinturault ma nel finale Kristoffersen ha fatto la differenza e gli finisce dietro di 5 centesimi

10.19 – Lo svedese Myhrer perde progressivamente e termina a 52 centesimi

10.17 – Sceso l’austriaco, poi è toccato al norvegese e gli passa davanti per 19 centesimi

09.48 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta dello slalom speciale Wengen. Alle ore 10.15 inizierà la prima manche e Matt sarà il primo a scendere

Slalom speciale Wengen 2019: i pettorali di partenza

Dopo la quinta discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 resta in Svizzera per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Männlichen/Jungfrau, ossia lo slalom speciale Wengen. Alle ore 10.15 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 10.15 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher che guida la classifica di specialità con 158 punti di vantaggio sullo svizzero Daniel Yule. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom speciale Wengen:

1 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

2 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

3 MYHRER Andre 1983 SWE Head

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

8 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

10 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

12 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

13 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

14 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

15 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

16 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

17 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

18 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

19 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

20 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

21 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

22 HARGIN Mattias 1985 SWE Head

23 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

24 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

25 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

26 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

27 RODES Istok 1996 CRO Atomic

28 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica

29 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

30 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Voelkl

31 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

32 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

33 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

34 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

35 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

36 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

37 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl

38 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

39 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

40 TAYLOR Laurie 1996 GBR

41 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon

42 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

44 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

45 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

46 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

47 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

48 BACHER Fabian 1993 ITA Fischer

49 LEITGEB Richard 1994 AUT

50 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

51 READ Erik 1991 CAN Fischer

52 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

53 RITCHIE Benjamin 2000 USA

54 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

55 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

56 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon

57 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

58 FALAT Matej 1993 SVK Augment

59 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

60 BRUDEVOLL Bjoern 1997 NOR

61 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

62 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Blizzard

63 RUELAND Simon 1997 AUT Rossignol

64 VACCARI Hans 1996 ITA Nordica

65 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE Fischer

66 YUASA Naoki 1983 JPN Atomic

67 RIZZO Maxime 1993 FRA Salomon

68 SPIK Jakob 1994 SLO Nordica

69 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

70 POPOV Albert 1997 BUL Head

71 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

72 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

73 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

74 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

Slalom speciale Wengen: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Männlichen/Jungfrau dal 1967 al 1977

15 gennaio 1967, Coppa del Mondo 1967: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Heini Messner (Austria) 3. Jules Melquiond (Francia)

14 gennaio 1968, Coppa del Mondo 1968: 1. Dumeng Giovanoli 2. Håkon Mjøen (Norvegia) 3. Alfred Matt (Austria)

12 gennaio 1969, Coppa del Mondo 1968-1969: 1. Reinhard Tritscher (Austria) 2. Spider Sabich (USA) 3. Peter Frei (Svizzera)

11 gennaio 1970, Coppa del Mondo 1969-1970: 1. Patrick Russel (Francia) 2. Dumeng Giovanoli (Svizzera) 3. Henri Bréchu

23 gennaio 1972, Coppa del Mondo 1971-1972: 1. Jean-Noël Augert (Francia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Bob Cochran (USA)

14 gennaio 1973, Coppa del Mondo 1972-1973: 1. Christian Neureuther (Germania Ovest) 2. Walter Tresch (Svizzera) 3. Claude Perrot (Francia)

20 gennaio 1974, Coppa del Mondo 1973-1974: 1. Christian Neureuther (Germania Ovest) 2. Fausto Radici (Italia) 3. David Zwilling (Austria)

12 gennaio 1975, Coppa del Mondo 1974-1975: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Piero Gros (Italia) 3. Paolo De Chiesa (Italia)

11 gennaio 1976, Coppa del Mondo 1975-1976: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Piero Gros (Italia) 3. Christian Neureuther (Germania Ovest)

23 gennaio 1977, Coppa del Mondo 1976-1977: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Paul Frommelt (Liechtenstein) 3. Klaus Heidegger (Austria)

Slalom speciale Wengen: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Männlichen/Jungfrau dal 1978 al 1995

15 gennaio 1978, Coppa del Mondo 1977-1978: 1. Klaus Heidegger (Austria) 2. Petăr Popangelov (Bulgaria) 3. Mauro Bernardi (Italia)

20 gennaio 1980, Coppa del Mondo 1979-1980: 1. Bojan Križaj (Jugoslavia) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

25 gennaio 1981, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Bojan Križaj (Jugoslavia) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Ingemar Stenmark (Svezia)

24 gennaio 1982, Coppa del Mondo 1981-1982: 1. Phil Mahre (USA) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

21 gennaio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

2 febbraio 1986, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Rok Petrovič (Jugoslavia) 2. Didier Bouvet (Francia) 3. Bojan Križaj (Jugoslavia)

18 gennaio 1987, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Joël Gaspoz (Svizzera) 2. Dietmar Köhlbichler (Austria) 3. Bojan Križaj (Jugoslavia)

22 gennaio 1989, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Rudolf Nierlich (Austria) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Hubert Strolz (Austria)

26 gennaio 1992, Coppa del Mondo 1991-1992: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Paul Accola (Svizzera) 3. Armin Bittner (Germania)

22 gennaio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Jure Košir (Slovenia)

Slalom speciale Wengen: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Männlichen/Jungfrau dal 1997 al 2008

19 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Thomas Sykora (Austria) 2. Thomas Stangassinger (Austria) 3. Sébastien Amiez (Francia)

17 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Lasse Kjus (Norvegia)

16 gennaio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Ole Kristian Furuseth (Norvegia) 3. Drago Grubelnik (Slovenia)

14 gennaio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Rainer Schönfelder (Austria) 3. Mario Matt (Austria)

13 gennaio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Mitja Kunc (Slovenia) 3. Edoardo Zardini (Italia)

19 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Giorgio Rocca (Italia) 2. Akira Sasaki (Giappone) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

18 gennaio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Rainer Schönfelder (Austria) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

16 gennaio 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Alois Vogl (Germania) 2. Ivica Kostelić (Croazia) 3. Benjamin Raich (Austria)

15 gennaio 2006, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Giorgio Rocca (Italia) 2. Kalle Palander (Finlandia) 3. Alois Vogl (Germania)

12 gennaio 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Jean-Baptiste Grange (Francia) 2. Jens Byggmark (Svezia) 3. Ted Ligety (USA)

Slalom speciale Wengen: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Männlichen/Jungfrau dal 2009 al 2018

18 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Manfred Pranger (Austria) 2. Reinfried Herbst (Austria) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

17 gennaio 2010, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. André Myhrer (Svezia) 3. Reinfried Herbst (Austria)

16 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Jean-Baptiste Grange (Francia)

15 gennaio 2012, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. André Myhrer (Svezia) 3. Fritz Dopfer (Germania)

20 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Felix Neureuther (Germania) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

19 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Marcel Hirscher (Austria)

17 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Felix Neureuther (Germania) 2. Stefano Gross (Italia) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

17 gennaio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Giuliano Razzoli (Italia) 3. Stefano Gross (Italia)

15 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Felix Neureuther (Germania)

14 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. André Myhrer (Svezia)

Sci alpino maschile, slalom speciale Wengen 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Wengen sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player da tutti i dispositivi.