LIVE Foggia-Benevento diretta risultato in tempo reale Serie B: le probabili formazioni

Foggia-Benevento, sabato di fuoco. 25.a giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 18, allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, scenderanno in campo i padroni di casa di Pasquale Padalino e il Benevento di Christian Bucchi. I satanelli pugliesi in classifica si trovano in zona play-out con 21 punti, colpa anche della penalizzazione di 8 punti. Il Benevento di punti ne ha 39, con 4 punti di distacco dalla capolista Brescia. Il Foggia non vince in campionato dallo scorso 19 gennaio, quando si impose sul campo del Carpi. La vittoria casalinga ai pugliesi manca addirittura dal 14 dicembre 2018, 3-1 alla Cremonese. Il Benevento arriva al match di oggi reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima per 1-0 al Vigorito contro il Cittadella. Nel 2019 i sanniti sono sempre andati a segno fino ad ora nelle 4 partite disputate in campionato.

Foggia-Benevento, le probabili formazioni

Foggia-Benevento, le scelte dei due allenatori. QUI FOGGIA – Questi i probabili undici di partenza per Pasquale Padalino, Foggia (4-3-3): Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ngawa; Busellato, Agnelli, Deli; Galano, Iemmello, Kragl. QUI BENEVENTO – Questi i probabili undici di partenza per Christian Bucchi, BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Volta, Antei, Caldirola; Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Ricci. Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 18. L’arbitro sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.