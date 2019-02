LIVE Monopoli-Juve Stabia diretta e risultato in tempo reale Serie C: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MONOPOLI-JUVE STABIA

Monopoli-Juve Stabia, ostacolo pugliese per le Vespe. 27.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 16.30, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, scenderanno in campo i padroni di casa di Giuseppe Scienza e la Juve Stabia di Fabio Caserta. Gli ospiti comandano la classifica con 57 punti, esattamente 20 in più dei pugliesi. Il Monopoli arriva al match di oggi caricato dalla vittoria in trasferta sul campo della Paganese per 3-1. Pareggio invece per le Vespe nell’ultimo turno di campionato, 0-0 casalingo con il Catanzaro. I campani hanno anche rischiato la sconfitta, visto che nel finale di match i calabresi hanno fallito un rigore. Il Monopoli non vince in casa dallo scorso 23 dicembre, 1-0 al Rieti. La Juve Stabia ha il miglior rendimento esterno del Girone C, con 28 punti in 12 partite giocate lontano dal Menti.

Monopoli-Juve Stabia, le probabili formazioni

Monopoli-Juve Stabia, le scelte dei due allenatori. QUI MONOPOLI – Per questa gara il gabbiano dovrà fare ancora a meno di Donnarumma e Salvemini, ma a loro si aggiunge anche lo squalificato Gerardi. Questi i probabili undici di partenza per i pugliesi (3-5-1-1): Pissardo; Ferrara, De Franco, Bastrini; Rota, Paolucci, Scoppa, Zampa, Mercadante; Sounas; Mangni. QUI JUVE STABIA – I campani dovranno invece fare i conti con l’assenza di Di Roberto e la diffida di Allievi: tuttavia il difensore prenderà ugualmente parte alla partita, cosi come Mangni. Questi i probabili undici di partenza dei campani (4-3-3): Branduani, Vitiello, Marzorati, Troest, Allevi; Viola, Calò, Carlini; Torromino, Paponi, Canotto. All. Caserta