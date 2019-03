LIVE Catania-Potenza diretta risultato in tempo reale Serie C: le probabili formazioni

Catania-Potenza, debutto per Novellino. 29.a giornata del Girone C del campionato di Serie C. Alle ore 14.30, allo stadio Angelo Massimino di Catania, scenderanno in campo i rossazzurri padroni di casa di Walter Novellino e il Potenza di Giuseppe Raffaele. Per l’ex tecnico dell’Avellino si tratta del debutto sulla panchina etnea, fatale per Sottil la sconfitta subita con la Viterbese. Il Catania ha 50 punti in classifica, al quarto posto e -11 dalla capolista Juve Stabia. Il Potenza di punti ne ha 35 ed è ai confini della zona play-off. I siciliani in casa hanno un ruolino di marcia impressionante, avendo collezionato 33 punti sui 36 disponibili. Il Potenza fuori casa non vince in trasferta dal 3 febbraio e non perde dal 26 dicembre, 0-1 con la Vibonese.

Catania-Potenza, le probabili formazioni

Catania-Potenza, le scelte dei due allenatori. QUI CATANIA – Questi i probabili undici di partenza di Novellino per il Catania (3-5-2) Pisseri; Aya, Silvestri, Lovric; Carriero, Biagianti, Lodi, Angiulli, Baraye; Curiale, Di Piazza. A disposizione: Bardini, Bonaccorsi, Marchese, Valeau, Rizzo, Bucolo, Manneh, Sarno, Brodic, Marotta, Liguori. Allenatore: Novellino. QUI POTENZA – Questi i probabili undici di partenza scelti da Raffaele per il Potenza (3-5-2) Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Piccinni, Dettori, Ricci, Sepe; Franca, Genchi. A disposizione: Mazzoleni, Di Somma, Di Modugno, Caiazza, Panico, Matera, Coppola, Guaita, Murano, Lescano, Longo. Allenatore: Raffaele. Arbitro: Miele della sezione di Torino.