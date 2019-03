LIVE Federer-Anderson, diretta e risultato in tempo reale Atp Miami 2019: inizio ore 00.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ROGER FEDERER – (6) KEVIN ANDERSON, terzo incontro sullo Stadium non prima della mezzanotte italiana (dopo Shapovalov-Tiafoe)

Quarti di finale Masters 1000 Miami 2019 (cemento)

Federer cerca contro Anderson la settima semifinale nell’Atp Miami

Il nativo di Basilea, n°4 del seeding in questo 1000 della Florida, dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il moldavo Radu Albot, il serbo Filip Krajinovic ed il russo Daniil Medvedev, se la vedrà nei quarti contro il sudafricano Kevin Anderson (testa di serie n°6, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Jaume Munar, il portoghese Joao Sousa e l’australiano Jordan Thompson, dopo il bye del primo turno), con il quale è avanti per 5-1 nei precedenti.

Il nativo di Johannesburg ha iniziato il 2019 a Pune, dove ha subito ottenuto il primo titolo stagionale battendo nell’atto finale il croato Ivo Karlovic. All’Australian Open è stato sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe al secondo turno e solamente a Miami è rientrato nel circuito, dopo un infortunio al gomito destro.

Federer – Anderson, i precedenti

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER b. Anderson 6-4 6-3

Wimbledon 2018 – Erba – Quarti di finale – ANDERSON b. Federer 2-6 6-7(5) 7-5 6-4 13-11

Cincinnati 2015 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Anderson 6-1 6-1

Roma 2015 – Terra battuta – Terzo turno – FEDERER b. Anderson 6-3 7-5

Indian Wells 2014 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER b. Anderson 7-5 6-1

Parigi Bercy 2013 – Cemento indoor – Secondo turno – FEDERER b. Anderson 6-4 6-4

Federer-Anderson, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.