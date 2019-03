19:50- FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. All. Mancini

19:45- FORMAZIONE UFFICIALE LICHTENSTEIN (4-1-4-1): Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Göppel, Rechsteiner; Wieser; Gubser, Polverino, M.Büchel, Salanovic; Hasler. All. Kolvidsson

19:40- Amici di Supenews benvenuti alla diretta scritta di Italia-Lichtenstein. Tra poco scopriremo le scelte dei due allenatori Mancini e Kolvidsson.

16:30- PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Sirigu-Mancini-Bonucci-Romagnoli-Spinazzola-Verratti-Jorginho-Sensi-Kean-Quagliarella-Politano. All. Mancini

16:15- PROBABILE FORMAZIONE LICHTENSTEIN (4-1-4-1): Buchel-Wolfinger-Kaufmann-Goppel-Rechtsteiner-S. Wieser-Hasler-Polverino-Buchel-Salanovic-Gubser. All. Kolvidsson

Dopo la convincente vittoria contro la Finlandia per 2-0, l’Italia di Roberto Mancini cerca il bis contro il Liechtenstein per dare continuità a un grande avvio di qualificazione verso gli Europei del 2020. i torna in campo appena tre giorni dopo, con qualche assenza in più dovuta agli infortuni di El Shaarawy e Piccini che si sono aggiunti a quelli di Florenzi e Chiesa, ma con la convinzione di poter trovare un’altra vittoria che sarebbe importantissima visto che Bosnia e Grecia si sfideranno a Sarajevo e non potranno vincere entrambe. Allo Stadio Tardini di Parma gli Azzurri quindi cercano di non perdere punti fondamentali, ma anche per dimostrare alla situazione di ultima in classifica di saper resistere, magari esssere guastafeste per una giornata.

Potrebbe esserci Fabio Quagliarella dall’inizio. In attacco, con lui, anche Kean confermatissimo e Bernadeschi. Cambio anche in mezzo al campo dove Sensi potrebbe prendere il posto di Jorginho. In difesa, Spinazzola a destra. Bonucci, Romagnoli e Biraghi davanti a Donnarumma. Ospiti che scenderanno in campo con una formazione piuttosto difensiva. Guai, però, a sottovalutarla. Il Liechtenstein dovrebbe schierarsi con Buchel in porta. Wolfinger, Kaufmann, Rechsteiner e Goppel a comporre la linea difensiva a quattro. Wieser da scudo davanti al reparto arrestato, Martin Buchel e Polverino sulla trequarti, a supporto della punta Gubser. Hasler e Salanovic agiranno sulle corsie esterne.