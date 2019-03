Live Napoli-Salisburgo diretta risultato in tempo reale: 3-0, Onguéné peggiora la situazione dei suoi

Clicca qui per aggiornare la diretta di Napoli-Salisburgo

Napoli-Saisburgo 3-0

66′ Zielinski esce tra gli applausi del pubblico dopo una buona prestazione, sostituito da Diawara

61′ Escono Junuzovic e Daka, entrano rispettivamente Mwepu e Gulbrandsen

58′ Mario Rui va al cross dalla sinistra, Mertens attacca il secondo palo, Milik il centro della porta. Ma ad insaccare nella propria porta è Onguéné di nuca.

58′ Autogol! il Napoli si porta sul 3-0

54′ Schlager ferma in modo irregolare Milik che aveva preso velocità: ammonito, era diffidato.

52′ Milik spizza per Mertens sul lancio di Mario Rui, il belga entra in area e prova la gran botta. Walke manda in corner

51′ Mertens prova il gran gol dalla propria metà campo vedendo Walke fuori dai pali: bella l’idea, meno l’esecuzione

47′ Errore di considerazione del Napoli: il traversone del Salisburgo dalla destra rimane in campo, la palla torna in area, Dabbur conclude e Meret manda in corner

45’inizia il secondo tempo senza cambiamenti

Napoli-Salisburgo:primo tempo

Partenza sprint del Napoli che riesce a portarsi in vantaggio di due gol dopo poco più di un quarto d’ora: due tiri e due gol. Il Salisburgo era partito bene nei primi minuti, pressando alto e in modo ragionato ma dopo il 2-0 per il Napoli è diventato tutto più facile. Riuscirà il Salisburgo a riaprire il secondo tempo di Napoli-Salisburgo?

45′ senza recupero finisce il primo tempo di Napoli-Salisburgo

40′ Junuzovic conclude dalla distanza sugli sviluppi di una punizione: conclusione a lato

32′ Zielinski al volo dal limite spara altissimo

26′ Koulibaly in ritardo su Schlager: era diffidato, salterà la prossima

21′ Lainer prova la gran botta dalla distanza, Koulibaly devia in corner

18′ Mario Rui lascia partire un cross dal fondo, Callejon controlla bene e serve Fabian Ruiz che trasforma meravigliosamente al volo! Per lo spagnolo è il primo gol europeo in carriera

18′ Gol! Gol! Gol! Fabian Ruiz trova un grande gol!

⏱1️⃣8️⃣

G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L❗️❗️❗️

Super gol di @FabianRP52 che con un mancino potente al volo dal limite dell’area scarica in rete!!!

⚽ #NapoliSalisburgo 2-0

🏆 @EuropaLeague

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/onCGngk4js — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2019

16′ Gol del pareggio annullato al Salisburgo! Maksimovic si addormenta, Wolf serve Dabbur che insacca. Ma è tutto fermo per fuorigioco

15′ Mertens dalla bandierina, Koulibaly svetta e manda a lato di testa

12′ Zielinski dalla sinistra serve sulla destra Fabian Ruiz, che prova la conclusione. Ramalho devia in corner

10′ Mertens dalla trequarti pesca in area Milik, che controlla il pallone, dribbla Walke e trasforma in rete. L’ultimo gol europeo del polacco risale a un e mezzo fa: prima dell’infortunio

10′ Gol! Gol! Gol! Il Napoli si porta in vantaggio

8′ Ramalho sbaglia un passaggio, Zielinski si impossessa della palla e serve Mertens che prova a innescare Fabian Ruiz in area. Il centrocampista colpisce quasi a botta sicura, Ramalho devia in corner

7′ Dabbur riceve palla dalla destra, colpisce di prima dal centro dell’area. Meret si distende e controlla

6′ Schlager prova la conclusione da fuori area, Koulibaly mura

5′ Wolf triangola con Dabu e lascia partire il tiro dalla distanza: blocca in due tempi Meret

1′ si comincia

Per Napoli-Salisburgo ci saranno 7 diffidati. Per il Napoli 3/4 della difesa.

l’arbitro di Napoli-Salisburgo sarà il bulgaro Kulbakov

Napoli-Salisburgo, stadio San Paolo, ore 21. Il Napoli ha appena detto addio alla speranza di riaprire il campionato e , dopo essere stato eliminato dalla Champions e dalla Coppa Italia, vede nell’Europa League l’ultimo obiettivo raggiungibile della stagione. Davanti il Salisburgo, non una squadra facile da battere, e che lo scorso anno eliminando la Lazio, ha già fatto male alle italiane. Per questo Napoli-Salisburgo sarà una sfida da non sottovalutare per gli uomini di Ancelotti.

Così arriva il Napoli- L’ultima partita di campionato è stata una sconfitta in campionato, ma ha dimostrato che la squadra ha carattere oltre al talento che già era noto. Confermatissimo il 4-4-2 come modulo ormai simbolo di Ancelotti. Milik dovrebbe tornare dopo l’uscita anticipata per l’espulsione di Meret contro la Juventus, Mertens favorito su Insigne per Napoli-Salisburgo.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens , Milik. All: Ancelotti

Così arriva il Salisburgo- L’anno scorso aveva salutato il torneo nei supplementari della semifinali, a pochi minuti da una grande finale. La squadra vuole continuare a dimostrarsi una sorpresa, non soffrendo il ruolo di sfavorita, consapevole che può stupire. Il dubbio principale riguarda la presenza da titolare di Minamino. Napoli-Salisburgo è un pass per continuare a sognare.

Salisburgo (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur. Allenatore: Rose.