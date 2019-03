LIVE Viterbese-Trapani diretta risultato tempo reale Coppa Italia Serie C: le probabili formazioni, in campo alle 20.30

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI VITERBESE-TRAPANI

Viterbese-Trapani, mercoledì di coppa. Semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, scenderanno in campo la Viterbese di Calabro e il Trapani di Italiano. Le due squadre militano entrambe nel Girone C di Serie C. Scherzo del calendario nel prossimo weekend si ritroveranno di fronte in campionato, ma a campi invertiti. I padroni di casa sono reduci da un pareggio interno per 2-2 contro la Vibonese. Il Trapani ha riposato nello scorso turno, prima era stato travolto in classifica per 4-1 dalla Virtus Francavilla. Per arrivare a disputare il match di questa sera la Viterbese ha eliminato Teramo, Ternana e Pisa. Le vittime del Trapani sono state invece Siracusa, Catanzaro e Potenza. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, 2-2 lo scorso 2 dicembre giocato a Viterbo.

Viterbese-Trapani, le probabili formazioni

Viterbese-Trapani, le scelte dei due allenatori. QUI VITERBESE – Questi i probabili undici di partenza per Calabro, (4-3-2-1): Valentini; De Giorgi, Rinaldi, Atanasov, Mignanelli; Tsonev, Damiani, Artioli; Vandeputte, Zerbin; Polidori. A disp.: Thiam, Sparandeo, Coda, Del Prete, Milillo, Palermo, Coppola, Molinaro, Bismark, Luppi. QUI TRAPANI – Questi i possibili undici di partenza per Italiano, (4-3-3): Ferrara; Scrugli, Scognamillo, Mulè (Da Silva), Franco; Girasole, Taugourdeau (Toscano), Girasole; Ferretti, Nzola, Fedato. A disp.: Dini, Cavalli, Da Silva, Garufo, Lomolino, Costa Ferreira, D’Angelo, Toscano, Evacuo, Dambros, Mastaj. (Fonte: GoalSicilia.it).