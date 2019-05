CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DI LAZIO-BOLOGNA

Lazio-Bologna: stadio Olimpico di Roma, ore 20.30. La sfida tra biancocelesti e rossoblù chiude la 37^ giornata di Serie A. In campo due formazioni con situazione del tutto diverse: la formazione laziale, grazie alla conquista della Coppa Italia, ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League, mentre i rivali felsinei devono ancora conquistare la salvezza matematica. Una sfida che si annuncia tirata e incerta fino all’ultimo minuto.

Come arriva la Lazio – La squadra allenata da Simone Inzaghi non potrebbe arrivare in condizioni migliori alla penultima giornata di campionato. Il recente successo in Coppa Italia, arrivato battendo per 2-0 l’Atalanta in finale, ha ridato colore ad una stagione che per i biancocelesti si stava chiudendo nell’anonimato. Raggiunto l’obiettivo della qualificazione all’Europa League, i laziali vorranno chiudere al meglio il campionato davanti al proprio pubblico. Contro il Bologna Inzaghi farà esordire Guerrieri tra i pali, ma potrebbero esserci delle novità anche in altre zone del campo. In difesa mancherà Radu per squalifica, mentre il centrocampo potrebbe fare a meno di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, entrambi acciaccati e destinati a partire dalla panchina.

Come arriva il Bologna – Manca l’ultimo sforzo alla formazione di Sinisa Mihajlovic per centrare la salvezza, impensabile fino a qualche mese fa. I rossoblù si stanno rivelando come una delle formazioni più in forma i questo finale di stagione, come confermano i 10 punti raccolti nelle ultime 5 partite. Basta un pareggio nelle prossime due gare ai felsinei per festeggiare la permanenza in Serie A, senza dover guardare i risultati delle avversarie. Formazione consolidata per il serbo, che può contare nuovamente sul rientrante Dijks per la fascia sinistra. A centrocampo, ballottaggio tra Poli e Dzemaili per giocare insieme a Pulgar.

Lazio-Bologna: probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbanye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone, Palacio. All. Mihajlovic.