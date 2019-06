LIVE Djokovic-Zverev, diretta e risultato in tempo reale Roland Garros 2019: inizio ore 15.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (5) ALEXANDER ZVEREV, secondo incontro sul Philippe Chatrier a partire dalle 14.00 italiane (dopo Halep-Anisimova)

Quarti di finale Roland Garros 2019 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Djokovic cerca la semifinale del Roland Garros, a tre anni dall’ultima volta

Il nativo di Belgrado (n°1 del seeding nel secondo Slam dell’anno), dopo aver sconfitto il polacco Hubert Hurkacz, il lucky loser svizzero Henri Laaksonen, il qualificato italiano Salvatore Caruso ed il tedesco Jan-Lennard Struff, affronta nei quarti di finale un altro teutonico, Alexander Zverev (testa di serie n°5, che ha avuto la meglio sull’australiano John Millman, il qualificato svedese Mikael Ymer, il serbo Dusan Lajovic e l’azzurro Fabio Fognini). Quattro i precedenti tra i due ed il bilancio è in perfetta parità: 2-2.

Djokovic ha iniziato il 2019 a Doha, dove arriva in semifinale e perde contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, salvo poi riscattarsi vincendo il suo settimo Australian Open (in finale contro lo spagnolo Rafael Nadal). Gioca poi solamente i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, nei quali non va oltre il terzo e quarto turno (in questo caso ancora sconfitto da Bautista). Inizia poi la stagione “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge i quarti di finale nel 1000 di Montecarlo ed ottiene il suo secondo titolo stagionale in quello di Madrid (battendo il greco Stefanos Tsitsipas nell’ultimo atto), prima di esser sconfitto in finale a Roma da Nadal.

Il nativo di Amburgo, invece, ha cominciato l’anno alla Hopman Cup (competizione mista a squadre), raggiungendo poi il quarto turno nello Slam australiano. Nel torneo di Acapulco raggiunge l’ultimo atto ma viene sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, mentre ad Indian Wells e Miami non va oltre il terzo e secondo turno. Inizia la stagione “ufficiale” sulla terra battuta a Marrakech, dove non va oltre il secondo incontro, per poi raggiungere il terzo turno nel Principato di Monaco, il secondo a Barcellona ed i quarti sia a Monaco di Baviera che nel 1000 di Madrid. Dopo la battuta d’arresto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia arriva finalmente il primo titolo stagionale a Ginevra, dove ha avuto la meglio in finale sul cileno Nicolas Jarry.

Djokovic – Zverev, i precedenti

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Finale – ZVEREV b. Djokovic 6-4 6-3

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Round Robin – DJOKOVIC b. Zverev 6-4 6-1

Shanghai 2018 – Cemento – Semifinale – DJOKOVIC b. Zverev 6-2 6-1

Roma 2017 – Terra battuta – Finale – ZVEREV b. Djokovic 6-4 6-3

Djokovic – Zverev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.