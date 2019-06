LIVE Hellas Verona – Cittadella diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

16.45 – PROBABILE FORMAZIONE HELLAS VERONA ( 4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Pazzini, Laribi.

16.45 – PROBABILE FORMAZIONE CITTADELLA ( 4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Branca, Iori, Siega; Panico; Moncini, Diaw.

Finale Playoff di ritorno della Serie B che decreterà l’ultima squadra che giocherà in Serie A: si parte dal 2 a 0 in favore del Cittadella dell’andata.

Siamo giunti alla finale di ritorno dei playoff di Serie B, sfida che decreterà l’ultima squadra che sarà promossa in Serie A per il prossimo anno. Dopo l’andata, al momento, è in vantaggio il Cittadella che si è imposto per 2 a 0 al Tombolato nei confronti dell’Hellas Verona che dovrà cercare di ribaltare il risultato dell’andata per qualificarsi. Due dubbi per mister Agliardi che dovrà far a meno dello squalificato Colombatto: al suo posto giocherà uno tra Zaccagni e Danzi per completare il centrocampo con Gustafson e Henderson. L’altro dubbio riguarda l’attacco con il ballottaggio tra Pazzini e Di Carmine, con il primo favorito per affiancare Matos e Laribi. Dall’altra parte, Venturato recupera Finotto e Benedetti per la sfida del Bentegodi: il mister dei granata dovrebbe schierare la stessa formazione della sfida d’andata con soli 3 cambi ovvero Ghiringhelli e Benedetti come terzini e Panico trequartista dietro alle due punte Moncini e Diaw.