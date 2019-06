LIVE Tottenham-Liverpool diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Tottenham-Liverpool, l’ultima sfida. Si gioca questa sera, ore 21 al Wanda Metropolitano di Madrid, la Finale della Champions League 2018/2019. In campo il Tottenham di Mauricio Pochettino e il Liverpool di Jurgen Klopp. Per il tecnico argentino è la prima finale di Champions League vissuta da protagonista, per il tedesco si tratta del terzo tentativo. Spurs e Reds si sono già affrontati due volte in stagione, in Premier League, con due vittorie del Liverpool entrambe per 2-1. La squadra vincitrice affronterà il Chelsea nella prossima Supercoppa Europea e si qualificherà per il Mondiale per Club. Si tratta di un match in gara unica:in caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tottenham-Liverpool, le probabili formazioni

Tottenham-Liverpool,le scelte dei due allenatori. QUI TOTTENHAM – Con Kane a mezzo servizio, Pochettino si è affidato a Son e a Lucas, ma a quanto pare il brasiliano che ha tolto le castagne dal fuoco contro l‘Ajaxpotrebbe partire dalla panchina. In porta confermato Lloris, difesa a quattro composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. In mediana spazio a Winks e Sissoko, con Eriksen, Alli e Son sulla trequarti. L’unico dubbio rimane Kane, che non gioca da più di un mese. L’attaccante inglese è a Madrid e se starà bene giocherà dal primo minuto, ma i dubbi saranno sciolti soltanto a pochi minuti dall’inizio della sfida.QUI LIVERPOOL – Per questo derby inglese Klopp dovrà fare a meno di Keïta, mentre Firmino è in dubbio. Se starà bene giocherà lui dal primo minuto, l’eventuale alternativa verrà scelta nelle prossime ore. Solito 4-3-3 con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson. In mediana spazio ad Henderson, vero equilibratore di questa squadra, con Fabinho e Wijnaldum favoriti per una maglia. In attacco non si cambia: Salah, Firmino e Manè guideranno l’attacco in questa finale di Champions League. (Fonte:Tuttomercatoweb.com)