LIVE Trapani-Piacenza diretta risultato in tempo reale Serie C: le probabili formazioni

Trapani-Piacenza, l’ultima promossa. Finale di ritorno dei Playoff Promozione del Campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Provinciale di Trapani, scenderanno in campo i granata di Vincenzo Italiano e il Piacenza di Arnaldo Franzini. Si riparte dallo 0-0 dell’andata. In caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Non vale la regola del gol che vale doppio in trasferta. Quello di questa sera è l’ultimo match di questa travagliata stagione di Serie C. La vincente della sfida di questa sera farà compagnia nella prossima Serie B a Entella, Pordenone, Juve Stabia e Pisa.

Trapani-Piacenza, le probabili formazioni

Trapani-Piacenza, le scelte dei due allenatori. QUI TRAPANI – Mister Italiano ha recuperato Aloi dalla squalifica, Ramosa e Toscano dall’infortunio; dall’altro perde Scognamillo per squalifica e Girasole per infortunio. La probabile formazione granata sarà un 4-3-3. Dini in porta; difesa a quattro con Costa Ferreira, Da Silva, Taugourdeau, Ramos. A centrocampo Aloi, Toscano, Corapi. In attacco, Ferretti, Nzola, Tulli.QUI PIACENZA – Franzini avrà tutti a disposizione. Recuperato Bertoncini dalla squalifica, Nicco e Porcari dai loro rispettivi infortuni. La probabile formazione sarà un 3-5-2. Fumagalli in porta; Della Latta, Bertoncini Pergreffi in difesa. A centrocampo giocano Corsinelli, Nicco, Marotta, Corradi e Barlocco. In attacco giocano Ferrari e Sestu.