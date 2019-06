UCRAINA U20 – ITALIA U20 0-0

46′- Cambio per l’Italia: esce Frattesi entra Alberico

46′- Comincia il secondo tempo di Ucraina – Italia!

45′- Finisce qui: regna l’equilibrio tra Ucraina e Italia, risultato fermo sullo 0-0

41′- Ci riprova Buletsa su punizione, palla alta sopra la traversa

37′- OCCASIONE UCRAINA!! Buletsa, su punizione, calcia bene ma Plizzari si allunga e devia il pallone in corner

35′- Esposito imbuca per Scamacca che manca l’aggancio, occasione sprecata dagli azzurri

33′- Prova a ripartire l’Ucraina, si difende bene l’Italia

29′- Continua il pressing dell’Ucraina , l’Italia sembra in difficoltà

26′- L’Italia gestisce palla, l’Ucraina si difende e riparte

22′- Palla in mezzo per Sikan che colpisce di testa, facile per Plizzari

18′- Reagisce l’Ucraina all’iniziale pressing azzurro che sembra non riuscir ad arrivare in porta

15′- Kornienko prova dal limite, palla che finisce sull’esterno della rete

11′- Kashchuk ci prova, dribbiling e tiro ancora deviazione secondo angolo per l’Ucraina

7′- Buletsa ci prova dal limite, deviato sarà angolo per l’Ucraina

4′- Subito aggressiva l’Italia che cerca subito il gol del vantaggio

1′– L’arbitro fischia l’inizio: è cominciata Ucraina – Italia!

17.10 – FORMAZIONE UFFICIALE UCRAINA ( 5-4-1): Kucheruk, Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko, Kashchuk, Dryshiluk, Chekh, Buletsa, Sikan.

17.10 – FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA ( 3-5-2): Plizzari, Gabbia, Del Prato, Ranieri, Bellanova, Pellegrini, Esposito, Frattesi, Tripaldelli, Scamacca, Pinamonti.

Dopo la vittoria sofferta contro il Mali, l’Italia si gioca l’accesso in finale del MondialeU20 contro l’Ucraina squadra ostica sulla carta ostica.

Una vittoria sofferta contro il Mali ha portato l’Italia U20 a giocarsi l’accesso alle finali ma per farlo dovrà superare l’ostacolo Ucraina. Il c.t. Nicolato dovrebbe riaffidarsi all’undici tipo, schierato nei primi due turni della fase a gironi e nell’ultima sfida. Davanti a Plizzari dovrebbero esserci dunque Gabbia, Del Prato e Ranieri. Bellanova e Tripaldelli esterni a tutta fascia, Pellegrini adattato a mezzala, al fianco di Esposito e Frattesi. Nel tandem sarà presumibilmente Scamacca la spalla di capitan Pinamonti. Per questa sfida, il commissario tecnico Petrakov dovrebbe shierare una formazione prudente, con il 5-4-1. La forza è sugli esterni, dove Konoplia e Korniienko saanno titolari. Out il centrocampista Tsitaishvili, squalificato, mentre tra i pali è complicato il rientro di Lunin. La sfida si potrà seguire in diretta sia sui canali Sky e sia su Rai Due con entrambe le emittenti trasmetteranno sui loro siti streaming la partita in tempo reale.