LIVE Calciomercato Juventus: le trattative in tempo reale di oggi

9.00 – E’ la giornata di Adrien Rabiot: il centrocampista, ormai ex Psg, è pronto a sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2023 e guadagnerà 7 milioni annui.

Paratici, dopo l’ufficialità di Sarri, si è buttato sul mercato per regalare al tecnico una rosa competitiva per provare a vincere la Champions.

E’ tempo di pensare al mercato in casa Juventus: dopo l’addio di Allegri e l’arrivo di Maurizio Sarri i bianconeri si sono buttati sul mercato per consegnare al suo nuovo mister la rosa completa per affrontare tutte le competizioni. Dopo l’acquisto di Ramsey a parametro 0 che rafforza il centrocampo, Paratici ha in lista diversi nomi per la sua nuova Juventus: su tutti, spiccano i nomi di De Ligt ( difensore dell’Ajax) e un clamoroso ritorno ovvero quello di Paul Pogba che vorrebbe partire da Manchester e gradirebbe il ritorno in bianconero. Con l’arrivo di Sarri, però, è cambiato anche il mercato in uscita: Douglas Costa potrebbe rimanere mentre Cancelo sembra in partenza data le divergenze tattiche con il tecnico toscano. Blindato, al momento, Paulo Dybala considerato da Sarri incedibile e un giocatore su cui costruire la sua Juventus.