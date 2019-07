LIVE Calciomercato Milan: fatta per Hernandez, suggestione Modric

Calciomercato Milan, ora si fa sul serio. Comincia ufficialmente oggi il calciomercato. Il Milan, come tutte le altre squadre, si è già mosso per rafforzare la rosa che sarà messa a disposizione di Marco Giampaolo. Si aspetta l’ufficialità per Rade Krunic, mentre sembra tutto fatto per Theo Hernandez. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il terzino francese sosterrà le visite mediche di rito nei prossimi giorni e successivamente firmerà un quinquennale con il club di via Aldo Rossi. Theo Hernandez arriverà a titolo definitivo dal Real Madrid, il classe ’97 costerà circa 20 milioni di euro. A questo punto la fascia sinistra rossonera è decisamente sovraffollata. Ricardo Rodriguez è un possibile partente, anche perché senza Europa League non c’è bisogno di una rosa troppo folta.

Calciomercato Milan, Boban guarda alla Croazia

Calciomercato Milan, suggestione Modric. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che Zvonimir Boban, non appena è stato nominato nuovo Chief football officer milanista, ha provato a convincere Luka Modric, con il quale ha un grandissimo rapporto, a venire al Milan. Il neo dirigente rossonero ha avuto un approccio molto confidenziale, ma ha capito subito che il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Qualcosa di più concreto c’è per Dani Olmo. L’attaccante esterno spagnolo non ha un ruolo facilmente adattabile al modulo di Giampaolo. Il giocatore della Dinamo Zagabria, che ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe essere adattato da trequartista o da mezzala, ma vorrebbe dire snaturarlo.

Calciomercato Milan, tanti contratti scaduti. E’ finita ieri l’avventura rossonera per 5 giocatori. Si tratta di Josè Mauri, Andrea Bertolacci, Riccardo Montolivo, Ignazio Abate e Cristian Zapata, il cui contratto terminava proprio ieri, 30 giugno 2019. Il loro futuro, al momento, è ancora incerto, fatta eccezione per Zapata che vestirà la maglia del Genoa. L’era Elliott comincia davvero oggi, su tutti i fronti.